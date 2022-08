CanNor investit plus de 383 000 $ pour aider à revitaliser le troupeau de rennes du delta du Mackenzie.

INUVIK, NT, le 15 août 2022 /CNW/ - Les aliments traditionnels sont depuis longtemps des sources de nutrition saines et durables pour les communautés autochtones et nordiques, et sont essentiels à la sécurité alimentaire dans tout le Nord. Le processus de récolte, de transformation, de distribution et de préparation respectueux des aliments traditionnels fait partie du transfert des connaissances traditionnelles aux générations plus jeunes tout en créant un travail valorisant pertinent sur le plan culturel. Le gouvernement du Canada a entendu de ses partenaires autochtones le besoin d'un meilleur accès à des aliments traditionnels pour composer avec l'insécurité alimentaire et, avec ses partenaires, il appuie ces projets menés par des habitants de la région.

Aujourd'hui, alors qu'il se trouvait à Inuvik, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait plus de 383 000 $ par l'entremise du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI) afin de soutenir un projet de deux ans dirigé par la Inuvialuit Community Economic Development Organization (ICEDO) pour aider à revitaliser le troupeau de rennes du delta du Mackenzie. Cette annonce fait suite à une annonce antérieure concernant les mises à jour du programme Nutrition Nord, ainsi qu'à une visite sur place de l'usine de transformation alimentaire traditionnel d'Inuvik, qui a bénéficié d'un financement de CanNor en 2016, dans le cadre de l'engagement continu de CanNor à soutenir la sécurité alimentaire dans tout le Nord et l'Arctique.

Avec les conseils des éleveurs professionnels dûment formés et le soutien des membres de la communauté et des partenaires, l'objectif est de faire croître et de renforcer la population de rennes afin qu'elle puisse être une source durable de nutrition, de peaux et de fournitures pour l'artisanat, et offrir des possibilités d'emploi et de formation aux bénéficiaires inuvialuits.

Les communautés autochtones et nordiques savent mieux que quiconque comment aborder la sécurité alimentaire locale d'une façon significative qui fonctionne dans leurs communautés. Les initiatives communautaires menées par des habitants de la région et culturellement pertinentes comme celles-ci jouent un rôle crucial dans le renforcement des sources alimentaires durables.

« Les Inuvialuits sont les gardiens de nos terres depuis des temps immémoriaux. Cette contribution et ce soutien de la part de nos partenaires fédéraux constituent une reconnaissance claire de l'importance des initiatives dirigées par les Inuvialuits et du rôle que jouent nos communautés pour s'entraider et se soutenir mutuellement. L'IRC s'est engagée à assurer la sécurité alimentaire dans toute la région désignée des Inuvialuits et continuera à travailler avec le gouvernement fédéral pour veiller à ce que des initiatives comme celle-ci aient lieu en parallèle aux actions significatives qui visent la réconciliation. »

- Duane Ningaqsiq Smith / Atanrur̂uq Katimar̂uanun, président et chef de la direction, Inuvialuit Regional Corporation

« La relation profonde qui existe entre la terre - belle et éloignée - et les communautés de la région désignée des Inuvialuits est bien établie, manifeste, et a mené à l'élaboration de cet important projet. Les fonds annoncés aujourd'hui soutiendront le travail significatif de la Inuvialuit Community Economic Development Organization, un travail qui aidera ceux qui en ont le plus besoin et aura un impact positif et significatif sur la résilience et la qualité de vie des communautés de la région. En travaillant ensemble en partenariat, nous traitons l'enjeu de l'insécurité alimentaire avec des solutions locales, et ce, dans tout le Nord et l'Arctique. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor

« La sécurité alimentaire ne se résume pas à mettre de la nourriture sur la table. Il s'agit de continuer à développer la résilience, à favoriser l'innovation et à renforcer les connaissances et les compétences traditionnelles pour relever les défis des systèmes alimentaires complexes du Nord. Ce travail de revitalisation du troupeau de rennes du delta du Mackenzie est un exemple incroyable d'une initiative dirigée par les Inuvialuits qui combine les priorités régionales, les connaissances locales et les valeurs traditionnelles afin de profiter aux communautés de toute la région désignée des Inuvialuits pour les générations à venir. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

