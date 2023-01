Plus de 11,2 millions de dollars destinés aux organisations et aux collectivités de la région de Lethbridge annoncés au nouveau point de service de PrairiesCan

LETHBRIDGE, AB, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le Sud de l'Alberta offre de nombreuses possibilités de croissance économique et contribue de façon importante à la prospérité générale de la province. Lethbridge et les collectivités avoisinantes disposent d'une abondance de talents qualifiés, de ressources naturelles, de sites touristiques emblématiques et d'une riche histoire autochtone.

Le ministre Vandal annonce un nouveau point de service de PrairiesCan à Lethbridge et des investissements fédéraux dans le Sud de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé un nouveau point de service de PrairiesCan à Lethbridge. PrairiesCan pourra ainsi se rapprocher directement de la collectivité en tenant compte des besoins particuliers du Sud de l'Alberta. Le nouveau bureau est situé dans les locaux du Post, le bureau de poste historique de Lethbridge, au cœur du centre-ville.

Les collectivités des Prairies ont des priorités et des besoins uniques, et les personnes qui y habitent savent comment y répondre au mieux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada favorise le développement économique communautaire dans les Prairies en ouvrant sept nouveaux bureaux régionaux de PrairiesCan, dont celui de Lethbridge.

Les entrepreneurs locaux, les municipalités, les organismes communautaires et autres peuvent profiter de ces services maintenant disponibles dans leur collectivité. PrairiesCan continuera de servir d'investisseur, de rassembleur et d'éclaireur soutenant les entreprises, l'innovation et les collectivités afin de bâtir une économie des Prairies forte et concurrentielle qui profite à tous.

Dans le cadre du lancement, le ministre Vandal a également annoncé un financement de plus de 11,2 millions de dollars de PrairiesCan destiné à 18 projets visant à soutenir le tourisme, le développement économique communautaire et l'innovation dans le Sud de l'Alberta, appuyant ainsi 230 emplois.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Le Lethbridge College reçoit plus de 2 millions de dollars afin d'établir un centre d'innovation agricole pour les petites et moyennes entreprises spécialisées dans les technologies agricoles et les produits agroalimentaires.

reçoit plus de 2 millions de dollars afin d'établir un centre d'innovation agricole pour les petites et moyennes entreprises spécialisées dans les technologies agricoles et les produits agroalimentaires. L'Université de Lethbridge reçoit plus de 1,4 million de dollars afin d'établir un centre d'expertise pour mettre au point des applications commerciales pour le suivi et le contrôle de santé, ainsi que 868 300 $ pour mettre sur pied un centre d'apprentissage professionnel pour la jeunesse autochtone.

reçoit plus de 1,4 million de dollars afin d'établir un centre d'expertise pour mettre au point des applications commerciales pour le suivi et le contrôle de santé, ainsi que 868 300 $ pour mettre sur pied un centre d'apprentissage professionnel pour la jeunesse autochtone. Alberta Sugar Beet Growers , à Taber , reçoit plus de 242 000 $ afin d'évaluer de nouvelles possibilités de marché dans le but de faire croître l'industrie de la betterave à sucre de l'Alberta.

, à , reçoit plus de 242 000 $ afin d'évaluer de nouvelles possibilités de marché dans le but de faire croître l'industrie de la betterave à sucre de l'Alberta. Lethbridge & District Exhibition reçoit plus de 3,5 millions de dollars afin d'installer et de numériser l'équipement informatique de pointe du Lethbridge Agri-Food and Trade Centre.

reçoit plus de 3,5 millions de dollars afin d'installer et de numériser l'équipement informatique de pointe du Lethbridge Agri-Food and Trade Centre. Le musée Galt reçoit 75 000 $ afin de transformer un espace désaffecté pour créer « Lethbridge Onscreen », une exposition audiovisuelle en plein air destinée à exposer les œuvres d'art et les collections culturelles locales.

Ces projets ont des retombées très diverses, qu'il s'agisse d'améliorer la fabrication et la transformation agroalimentaire, de soutenir l'apprentissage pratique des jeunes ou de créer des lieux de rassemblement publics accessibles et modernes. Ils contribueront à renforcer l'économie dynamique de la région, en créant des emplois et des possibilités pour les travailleurs albertains.

Citations

« Le Sud de l'Alberta joue un rôle important dans la prospérité de la province. C'est pourquoi notre gouvernement fait des investissements qui permettent à cette région de continuer à tirer parti de ses atouts tout en créant et en attirant des emplois de grande qualité sur lesquels les travailleurs canadiens peuvent compter. Le nouveau point de service de PrairiesCan à Lethbridge nous permet de travailler avec des partenaires locaux et de nous concentrer davantage sur le renforcement de l'économie de la région. Ce n'est qu'un autre exemple du travail que notre gouvernement accomplit en partenariat avec les collectivités des Prairies pour créer de nouveaux moyens de faire croître l'économie et répondre aux priorités locales. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« La région de Lethbridge est un moteur de notre économie, et notre gouvernement est déterminé à faire en sorte qu'elle continue de jouer un rôle majeur dans notre prospérité économique pour de nombreuses années à venir. Nous sommes fiers de soutenir ces projets qui s'appuient sur les atouts de la région et diversifient davantage l'économie de l'Alberta afin de créer plus d'emplois locaux et de possibilités pour tout le monde. »

-L'honorable Brian Jean, ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Développement du Nord, gouvernement de l'Alberta

« En tant que ville, nous comprenons la valeur que nos partenaires régionaux apportent à nos résidents locaux et au reste du pays. Le slogan de l'image de marque communautaire de Lethbridge est "Brighter Together", ce qui montre à quel point nous sommes plus forts lorsque nous collaborons dans toute la région. Je suis ravi de voir l'immense investissement financier de PrairiesCan et sa volonté permanente de continuer à tirer parti de cette force régionale et d'amplifier tout ce que le Sud de l'Alberta a à offrir. »

-Blaine Hyggen, maire de la ville de Lethbridge

« Cet investissement dans l'Université de Lethbridge contribuera à la prospérité économique et à l'expertise technologique du Sud de l'Alberta. La multiplication des possibilités d'apprentissage intégré au travail à l'intention des jeunes Autochtones les aidera à exceller dans leurs études et leurs futures carrières. Ensemble, ces deux programmes contribueront à créer un avenir brillant pour notre collectivité. »

-Mike Mahon, Ph. D., président et vice-chancelier

« Nous sommes exceptionnellement reconnaissants de cet investissement du gouvernement du Canada qui solidifie son engagement envers l'économie agricole du Sud de l'Alberta. Nous nous préparons à ouvrir nos portes au printemps 2023 en sachant que nous accueillerons le monde avec des actifs numériques de pointe, à la hauteur des innovations de pointe de l'industrie qui se développent dans toute la région, renforçant notre position en tant que destination agricole du Canada. »

-Mike Warkentin, directeur général, Lethbridge & District Exhibition

« La betterave à sucre joue depuis longtemps un rôle dans le développement économique du Sud de l'Alberta, et nous sommes reconnaissants de cette possibilité de financement qui nous permet d'étudier les moyens par lesquels la betterave à sucre peut continuer à contribuer à la croissance et au développement économique de la province et du pays. »

-Dave Cailliau, président du Comité de développement industriel de Alberta Sugar Beet Growers

« Cet investissement de PrairiesCan nous permettra de terminer l'aménagement de notre nouveau centre de recherche appliquée et d'innovation en agriculture et d'embaucher du personnel qualifié pour exploiter notre laboratoire de recherche agricole ultramoderne. Nous sommes reconnaissants de cet engagement envers la recherche agricole dans le Sud de l'Alberta alors que les chercheurs du Lethbridge College s'efforcent de trouver des solutions novatrices qui soutiennent l'industrie et favorisent le changement dans la production alimentaire durable. »

-Brad Donaldson, Ph. D., président-directeur général du Lethbridge College

« L'investissement de PrairiesCan offrira des occasions uniques de réunir l'art, le patrimoine, la culture et l'histoire et de refléter la diversité du secteur créatif du Sud-Ouest de l'Alberta pour de nombreuses années à venir. Enrichir notre collectivité de nouvelles histoires et renforcer les capacités des futurs conteurs afin qu'ils puissent développer leur art et disposer d'un endroit où présenter leurs talents démontre la valeur de la culture en Alberta. »

-Darrin J Martens, directeur général, Galt Museum & Archives

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique.

a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge, Fort McMurray et Grande Prairie en Alberta; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba .

a officiellement lancé Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé l'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge, et en Alberta; et en ; et et au . Ces sept nouveaux points de service s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux de Saskatoon , de Winnipeg et d' Ottawa , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de Calgary . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients.

et aux bureaux de , de et d' , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients. Cette approche communautaire améliorée tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités et à leurs régions environnantes, et fait appel à une série d'organisations locales de différents secteurs en tant que participants actifs au développement économique.

Le point de service de Lethbridge est situé à l'adresse suivante : 704 4 Avenue South. Ce bureau est situé dans le bureau de poste historique de Lethbridge.

Document d'information

Le financement de plus de 11,2 millions de dollars de PrairiesCan destiné à 18 projets à Lethbridge et dans les collectivités avoisinantes provient de plusieurs programmes de PrairiesCan, notamment le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC), le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), le Fonds d'aide au tourisme (FAT) et le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Ces investissements devraient soutenir 230 emplois.

L'investissement total de 11 254 654 $ dans la région de Lethbridge offre davantage de possibilités de croissance et un avenir économique prospère.

Développement économique et diversification des collectivités

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé le projet suivant financé au titre du programme DEDC :

Initiative régionale SouthGrow (102 000 $) : Mettre en œuvre un projet de détermination des possibilités de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir la fabrication et la transformation agroalimentaire des petites et moyennes entreprises du Centre-Sud de l'Alberta.

Écosystèmes d'innovation régionaux

Le volet de programme EIR a pour but de mettre en place, faire croître et soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises grâce au cycle de l'innovation et qui favorisent un contexte entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé les cinq projets suivants financés au titre du programme EIR pour un montant de 4 778 150 $ :

Alberta Sugar Beet Growers Association (242 838 $) : Évaluer de nouvelles possibilités de marchés pour favoriser la prospérité de l'industrie albertaine de la betterave à sucre.

Évaluer de nouvelles possibilités de marchés pour favoriser la prospérité de l'industrie albertaine de la betterave à sucre. Collège Lethbridge ($2 092 012 $) : Créer un centre d'innovation agricole afin de favoriser l'expansion des petites et moyennes entreprises agrotechniques et agroalimentaires en Alberta.

Créer un centre d'innovation agricole afin de favoriser l'expansion des petites et moyennes entreprises agrotechniques et agroalimentaires en Alberta. St. Mary River Irrigation District ( $85 000 $) : Élaborer et mettre à l'essai un plan de gestion de l'eau pour une chaîne de valeur intégrée de la pomme de terre dans le Sud de l'Alberta.

Élaborer et mettre à l'essai un plan de gestion de l'eau pour une chaîne de valeur intégrée de la pomme de terre dans le l'Alberta. Université de Lethbridge (868 300 $) : Mettre sur pied un centre d'apprentissage professionnel dans le Sud de l'Alberta pour la jeunesse autochtone.

Mettre sur pied un centre d'apprentissage professionnel dans le l'Alberta pour la jeunesse autochtone. Université de Lethbridge (1 495 000 $) : Établir un centre d'expertise pour mettre au point des applications commerciales pour le suivi et le contrôle de santé.

Fonds d'aide au tourisme

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FAT aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Le FAT aide à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux reprennent. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé les quatre projets suivants financés au titre du FAT pour un montant de 4 378 610 $ :

Alberta Birds of Prey Foundation (500 000 $) : Construire un centre d'apprentissage environnemental pour offrir des programmes et des expériences aux visiteurs.

Construire un centre d'apprentissage environnemental pour offrir des programmes et des expériences aux visiteurs. Lethbridge & District Exhibition (3 513 611 $) : Installer et numériser l'équipement informatique de pointe du Lethbridge Agri-Food and Trade Centre.

Installer et numériser l'équipement informatique de pointe du Lethbridge Agri-Food and Trade Centre. Little Gem Winery Ltd. (99 999 $) : Accroître les offres gastronomiques et agrotouristiques dans le Sud-Ouest de l'Alberta.

Accroître les offres gastronomiques et agrotouristiques dans le Sud-Ouest de l'Alberta. Tourisme Lethbridge (265 000 $) : Élaborer une stratégie de tourisme agroalimentaire et des visites guidées pour la région de Lethbridge.

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent continuer de se remettre de la pandémie. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à raviver les actifs existants, à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique, à créer des emplois et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé les huit projets suivants financés au titre du FCRC pour un montant de 2 841 394 $ :

Conseil des Arts alliés de Lethbridge (94 500 $) : Revitaliser le Rotary Square du centre des arts communautaires Casa, au centre-ville de Lethbridge, afin de fournir de l'ombre pour augmenter l'espace de la programmation estivale.

Revitaliser le Rotary Square du centre des arts communautaires Casa, au centre-ville de Lethbridge, afin de fournir de l'ombre pour augmenter l'espace de la programmation estivale. Musée Galt (75 000 $) : Transformer un espace désaffecté pour créer « Lethbridge Onscreen », une exposition audiovisuelle en plein air destinée à exposer les œuvres d'art et les collections culturelles locales.

Transformer un espace désaffecté pour créer « Lethbridge Onscreen », une exposition audiovisuelle en plein air destinée à exposer les œuvres d'art et les collections culturelles locales. Holy Spirit Roman Catholic Separate School Division (69 413 $) : Aménager un terrain de basket-ball extérieur dans la cour de l'école St. Michael's à l'usage des élèves, des résidents de la collectivité et des visiteurs.

Aménager un terrain de basket-ball extérieur dans la cour de l'école à l'usage des élèves, des résidents de la collectivité et des visiteurs. Interfaith Food Bank Society of Lethbridge (112 642 $) : Agrandir le jardin communautaire en améliorant l'accessibilité et en créant une terrasse extérieure.

Agrandir le jardin communautaire en améliorant l'accessibilité et en créant une terrasse extérieure. Municipalité de Coaldale (750 000 $) : Aménager une place publique extérieure au centre-ville de Coaldale qui servira de lieu de rassemblement communautaire central pour les festivals, les événements et les marchés agricoles.

Aménager une place publique extérieure au centre-ville de qui servira de lieu de rassemblement communautaire central pour les festivals, les événements et les marchés agricoles. Municipalité de Coalhurst (269 068 $) : Aménager de nouveaux sentiers à Coalhurst afin d'offrir aux résidents des espaces sécuritaires où marcher et faire du vélo et de leur donner un meilleur accès au plein air et à la nature.

Aménager de nouveaux sentiers à afin d'offrir aux résidents des espaces sécuritaires où marcher et faire du vélo et de leur donner un meilleur accès au plein air et à la nature. Municipalité de Picture Butte (206 532 $) : Embellir le centre-ville en créant des espaces sécuritaires pour que les résidents et les visiteurs puissent explorer et faire des achats dans les commerces locaux.

Embellir le centre-ville en créant des espaces sécuritaires pour que les résidents et les visiteurs puissent explorer et faire des achats dans les commerces locaux. Municipalité de Taber (413 739 $) : Embellir le centre-ville et susciter à nouveau l'intérêt de la collectivité en agrandissant les trottoirs et en ajoutant des murales réalisées par des artistes locaux et des bannières colorées.

