YELLOWKNIFE, NT, le 16 août 2024 /CNW/ - Le Nord et l'Arctique subissent de plein fouet les effets des changements climatiques. Le renforcement de la résilience des communautés autochtones et du Nord grâce à la surveillance du climat contribuera à maintenir les communautés en sécurité et en bonne santé. De plus, ces efforts permettront d'éviter certains des coûts exorbitants et croissants associés aux phénomènes météorologiques extrêmes.

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour aider les communautés des Territoires du Nord-Ouest à surveiller les effets des changements climatiques. L'Alliance des Métis de North Slave reçoit un financement fédéral de 186 000 $ sur 3 ans pour son programme des gardiens autochtones et ses travaux communautaires de surveillance du climat et de la faune. Le programme des gardiens autochtones vise à resserrer les liens qui unissent les membres des communautés à leur territoire, tout en recueillant et en consignant des informations importantes sur la santé générale de l'écosystème sur leur territoire traditionnel.



En tissant des liens entre le savoir autochtone et la science, les gardiens surveillent la faune, l'état des routes et de la neige, les conditions météorologiques et les activités de récolte, et puis consignent leurs observations, en mettant l'accent sur le caribou de la toundra et le bison des bois. Le projet a également permis à des jeunes de participer à un programme d'apprentissage axé sur le territoire.

Citations

« Les communautés autochtones et du Nord sont les premières à subir les changements climatiques, qui ont des effets bien réels sur leurs moyens de subsistance, leurs infrastructures, leur culture et leur mode de vie. En prenant des mesures pour nous adapter aux changements climatiques, nous pouvons bâtir dans le Nord des communautés résilientes et des économies capables de prospérer pour les générations à venir. Les choix que nous faisons et les mesures d'adaptation que nous prenons aujourd'hui contribueront à forger l'avenir de nos communautés, de nos moyens de subsistance, de notre environnement et de notre économie. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« En partenariat avec les communautés autochtones, nous prenons les mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et bâtir un avenir sain et durable pour les communautés autochtones dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. En priorisant des solutions dirigées par des Autochtones pour contrer les effets des changements climatiques, ce programme contribue à faire progresser l'autodétermination des peuples autochtones et est un exemple concret de réconciliation. »

Michael McLeod

Député de la circonscription des Territoires du Nord-Ouest

« Le travail effectué par le programme des gardiens permet non seulement à nos membres de protéger le territoire, mais renforce aussi la protection de nos valeurs culturelles et écologiques, qui deviennent de plus en plus cruciales dans notre monde en constante évolution. Les données recueillies par les gardiens permettront de faciliter et d'améliorer l'intégration du savoir traditionnel dans les processus décisionnels et favoriseront une mobilisation et une expression culturelles plus profondes pour notre communauté métisse. »

Marc Whitford, président

Alliance des Métis du North Slave

Les faits en bref

Dans le cadre du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones, l'Alliance des Métis du North Slave reçoit 186 000 $ sur 3 ans pour soutenir son programme des gardiens. Ce projet s'appuie sur les travaux de surveillance précédemment financés (106 000 $ entre 2021 et 2023).

2023). Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones offre du financement pour appuyer la conception et la mise en œuvre des projets communautaires de surveillance du climat. À l'aide du savoir autochtone et des sciences occidentales, ces projets permettent de recueillir les données nécessaires pour orienter les mesures d'adaptation des communautés et peuvent servir à combler les lacunes en matière de données climatiques au Canada.

À ce jour, le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones a appuyé un total de 227 projets partout au Canada, avec un investissement de plus de 45 millions de dollars.

Pour favoriser une collaboration optimale entre toutes les sphères de la société, le gouvernement du Canada a élaboré une Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements, les partenaires autochtones, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts en matière d'adaptation et les jeunes. La Stratégie nationale d'adaptation présente une vision inclusive du Canada dans un contexte de changements climatiques et explique comment y parvenir.

Le Canada reconnaît que le leadership climatique autochtone doit être une pierre angulaire de notre réponse nationale à l'égard des changements climatiques. C'est pourquoi le budget de 2022 comprenait un investissement de 29,6 millions de dollars pour que le Canada travaille avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis en vue de faire avancer un programme de leadership climatique autochtone et des stratégies fondées sur des distinctions qui garantissent aux Autochtones les ressources et les pouvoirs nécessaires pour faire progresser l'action climatique autodéterminée.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

