Le financement de 200 000 $ accordé par CanNor à dänä Näye Ventures permet de créer des possibilités de financement supplémentaires pour les entreprises détenues par des femmes Autochtones

WHITEHORSE, YT, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de faire d'importants investissements pour assurer une économie forte dans les collectivités du Nord. Les entreprises traditionnellement mal desservies, en particulier celles détenues par des femmes ou par des Autochtones, sont un pilier important de la croissance économique régionale, fournissant un large éventail de biens et de services importants à leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, ainsi que Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé qu'une contribution de 200 000 $ destinée au Programme pour les femmes entrepreneures autochtones (IWE) - une initiative de microprêt administrée par dänä Näye Ventures - a permis de procurer des capitaux supplémentaires à 12 femmes d'affaires autochtones afin de les aider à lancer ou à faire croître leurs entreprises au Yukon.

Ce financement offert par CanNor, et provenant en partie de l'enveloppe de 6 milliards de dollars de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) du gouvernement du Canada, a servi de fonds supplémentaires pour aider dänä Näye Ventures à accepter plus de candidates à son Programme pour les femmes entrepreneures autochtones.

dänä Näye Ventures, une institution basée au Yukon et dirigée par les Premières Nations, propose des services financiers et de développement aux entrepreneurs et aux entreprises de ce territoire. Grâce à son Programme de microprêt pour les femmes entrepreneures autochtones, les candidates peuvent obtenir un microprêt pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour faire croître leur entreprise, et elles ont accès à des agents de soutien des entreprises, à des ateliers réguliers et à des formations spécialisées.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir la croissance diversifiée des secteurs économiques du Nord et à accroître la contribution des femmes autochtones à l'économie.

Citations

« L'économie réalisera son plein potentiel et fonctionnera à plein régime lorsque les gens et les entreprises ne seront pas laissés pour compte. En investissant dans les petites entreprises appartenant à des femmes et à des Autochtones, nous pouvons nous assurer que tout le monde profite d'une économie forte au Yukon et partout au Canada. Des initiatives comme la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat reconnaissent la valeur de ces entreprises pour leurs communautés respectives ainsi que le travail d'organismes comme dänä Näye Ventures pour soutenir leur croissance. Ces entreprises créent de bons emplois, sont une source de perfectionnement professionnel et de formations spécialisées, et offrent de nouvelles plateformes pour le type d'innovation et de créativité qui permettent à nos économies du Nord de demeurer concurrentielles. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« La fibre entrepreneuriale a toujours été forte au Yukon. En effectuant des investissements ciblés dans des initiatives comme le Programme pour les femmes entrepreneures autochtones, le gouvernement du Canada veille à ce que toutes les entreprises aient le soutien dont elles ont besoin pour innover, contribuer et prospérer dans l'économie croissante du Yukon. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Les femmes autochtones sont, et ont toujours été, au cœur même de nos communautés. L'entrepreneuriat représente une voie prometteuse pour permettre aux femmes autochtones d'enrichir leur vie, de renforcer leur famille et de participer au développement de leur communauté. Chez däna Näye Ventures, nous sommes heureux de contribuer à leur croissance tout en travaillant avec CanNor pour continuer d'agir dans l'intérêt de nos communautés. »

- Elaine Chambers, directrice générale de dänä Näye Ventures

« Je n'ai jamais été aussi heureuse d'obtenir l'aide dont j'avais besoin pour démarrer mon entreprise. »

- Christine Lewis, propriétaire, Bannock Slap Indigenous Soul Food (récipiendaire de l'IWE)

« Lorsque j'informe nos clientes que leur demande de microprêt offert dans le cadre du Programme pour les femmes entrepreneures autochtones a été acceptée, elles sont ravies! Certaines me serrent dans leurs bras, tandis que d'autres versent des larmes de joie. Savoir que je contribue à leur capacité à lancer ou à développer leur entreprise me procure un sentiment agréable. »

- Rosalie Norwegian, agente du Programme pour les femmes entrepreneures autochtones

Faits en bref

Assortie d'une enveloppe de plus de 6 milliards de dollars, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) comprend :

le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, qui permet aux femmes entrepreneures d'obtenir plus facilement des microprêts à des taux d'intérêt abordables par l'intermédiaire de programmes de prêts existants;



le Fonds pour l'écosystème de la SFE, qui contribue à éliminer les obstacles aux réseaux de soutien et qui fournit les ressources dont ont besoin les femmes entrepreneures pour démarrer une entreprise, prendre de l'expansion et accéder à de nouveaux marchés; et



le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui réunit 10 centres régionaux, plus de 300 organisations et des milliers de femmes entrepreneures dans le but de créer un environnement plus inclusif et favorable à la croissance de l'entrepreneuriat féminin au Canada .

. Le financement annoncé s'ajoutait à celui de 150 000 $ accordé par l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) à dänä Näye Ventures dans le cadre du Programme pour les femmes entrepreneures autochtones.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Steve Ducharme, Gestionnaire en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]