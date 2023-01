Le financement de plus de 9,74 millions de dollars accordé par PrairiesCan soutiendra plus de 1 600 emplois et aidera l'Alberta à demeurer un chef de file mondial et un endroit idéal pour investir dans le secteur de l'hydrogène en pleine croissance

EDMONTON, AB, le 17 janv. 2023 /CNW/ - L'accès de l'Alberta à des réserves de gaz naturel à faible coût et à une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des ressources naturelles confère à la province un avantage concurrentiel qui lui permettra de tirer profit, tant sur le plan économique qu'environnemental, de l'industrie de l'hydrogène en pleine expansion. Tous les Canadiens profiteront du fait que la province saisisse cette occasion, avec l'appui du gouvernement du Canada qui fera des investissements stratégiques pour faire progresser l'industrie de l'hydrogène en Alberta.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, accompagné de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associée des Finances, a annoncé un investissement fédéral de plus de 9,74 millions de dollars visant à améliorer l'accès aux carburants à l'hydrogène, à soutenir l'essai de produits, à attirer des investissements dans l'industrie de l'hydrogène de l'Alberta et à accroître les possibilités de formation de qualité pour commercialiser de nouvelles technologies tout en soutenant des emplois bien rémunérés sur lesquels les travailleurs de l'Alberta peuvent compter.

Renforcer la chaîne d'approvisionnement en hydrogène et accroître les investissements dans la région d'Edmonton

Edmonton Global reçoit au total 3 744 000 $ pour deux projets visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement régionale en hydrogène et à élargir les initiatives d'investissement pour faire croître l'économie régionale d'Edmonton.

Un investissement de 3 millions de dollars permettra d'accroître l'ampleur et la portée des initiatives d'investissement direct étranger qui ciblent des sous-secteurs précis comme l'hydrogène. Le financement permet à Edmonton Global de tenir des événements internationaux, notamment la Convention canadienne sur l'hydrogène de 2023, de promouvoir davantage la région d' Edmonton à l'internationale et d'élaborer de nouveaux outils et documents destinés aux investisseurs potentiels.

Accroître l'accès aux équipements et installations de ravitaillement en hydrogène

L'Alberta Motor Transport Association et l'Université de l'Alberta reçoivent 3 millions de dollars pour accroître l'accès à l'hydrogène et mettre en évidence les avantages de la technologie de l'hydrogène pour les véhicules lourds.

Cette initiative encouragera l'adoption du carburant à l'hydrogène par le secteur des véhicules lourds de l' Alberta - y compris les camions de marchandises, les autobus municipaux et l'équipement lourd - en soutenant les essais de produits dans le but de démontrer les capacités réelles des véhicules lourds alimentés à l'hydrogène.

Moderniser des installations d'essai pour l'infrastructure de l'hydrogène

L'entreprise C-FER Technologies d'Edmonton reçoit également 3 millions de dollars pour moderniser son installation d'essai des infrastructures, de l'équipement et des technologies de l'hydrogène.

En collaboration avec les fournisseurs de technologie et les utilisateurs finaux, C-FER mènera un programme d'essais pour garantir le fonctionnement sûr, efficace et fiable de l'infrastructure de transport et de stockage de l'hydrogène.

Il s'agit d'un élément clé du Hydrogen Centre of Excellence d'Alberta Innovates, une initiative de 50 millions de dollars visant à accélérer le développement du secteur de l'hydrogène en Alberta .

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui est fourni dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux, administré par PrairiesCan dans les provinces des Prairies. Grâce à ce programme, PrairiesCan fait des investissements ciblés pour aider les entreprises des secteurs prioritaires à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

« Les Albertains sont à l'avant-garde de la technologie de l'hydrogène, et nous travaillons avec des partenaires de l'industrie et du gouvernement pour réaliser ce potentiel. L'investissement annoncé aujourd'hui vise à renforcer l'expertise canadienne dans l'ensemble de la chaîne de valeur afin de mettre en place de nouveaux modes d'approvisionnement, de distribution et d'utilisation finale de l'hydrogène qui soutiendront une économie verte et un écosystème énergétique sobre en carbone, en plus de créer et de maintenir des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de l'Alberta. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« La région d'Edmonton est le chef de file canadien en matière d'hydrogène. Nous disposons ici des ressources naturelles et de la main-d'œuvre qualifiée nécessaires pour stimuler la nouvelle économie de l'hydrogène. Les investissements annoncés aujourd'hui constituent une autre étape de notre parcours vers la carboneutralité; ils soutiennent un environnement sain et une économie saine tout en créant des emplois bien rémunérés pour les Albertains et Albertaines. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'Alberta a la capacité de devenir une superpuissance en matière d'hydrogène propre. Ces investissements, soutenus par un financement de plus de 3 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Alberta, contribueront à soutenir l'utilisation accrue de la technologie de l'hydrogène dans les années à venir. En tant que premier producteur d'hydrogène au Canada, nous sommes prêts à faire notre part pour aider à répondre à la demande au Canada et dans le monde entier. »

-L'honorable Dale Nally, ministre de Service Alberta et de la réduction de la bureaucratie du gouvernement de l'Alberta.

« L'accélération de l'économie de l'hydrogène est un pilier essentiel de la stratégie de développement économique à faible émission de carbone de la région d'Edmonton. Je suis très reconnaissant de l'investissement intégré que PrairiesCan accorde dans le but de promouvoir la demande du marché, le renforcement de la chaîne d'approvisionnement et des capacités de l'écosystème ainsi que l'innovation dans l'infrastructure et les technologies de l'hydrogène. Cet investissement permettra de consolider et de renforcer la position de la région d'Edmonton en tant que carrefour mondial de l'hydrogène. »

-Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton

« Une véritable course mondiale est en cours pour adopter les technologies de l'hydrogène et les des pays du monde entier se positionnent pour devenir les superpuissances de l'hydrogène de demain. Nous devons agir énergiquement pour profiter de cette occasion pour le Canada et nous travaillons avec nos partenaires pour faire de la région métropolitaine d'Edmonton et du Canada un chef de file mondial de l'hydrogène propre. Avec le soutien d'intervenants comme PrairiesCan, nous faisons de cette vision une réalité. »

-Enzo Barichello, président du conseil d'administration de Edmonton Global

« Avec les ressources et l'expertise appropriées, la province de l'Alberta est bien placée pour devenir un chef de file mondial en matière d'hydrogène. Cet investissement permettra d'exploiter ces ressources afin que nous puissions faire passer le secteur du transport commercial à ce carburant à faible teneur en carbone. L'Alberta Motor Transport Association (AMTA) se réjouit de participer à la construction de l'avenir. »

-Doug Paisley, président du conseil d'administration de l'Alberta Motor Transport Association

« L'hydrogène est en train de devenir un élément essentiel de la production d'énergie dans le monde. L'Alberta possède à la fois les ressources naturelles et les personnes qualifiées pour devenir un chef de file mondial dans le domaine des énergies de la prochaine génération. L'investissement de PrairiesCan dans notre filiale, C-FER Technologies, mènera à des innovations qui rendront le transport et le stockage de l'hydrogène sûrs, efficaces et fiables. »

-Laura Kilcrease, directrice générale de Alberta Innovates

Le marché mondial de l'hydrogène comme carburant devrait dépasser les 11 billions de dollars d'ici 2050, et la part du marché mondial de l'hydrogène que détient le Canada pourrait atteindre 50 milliards de dollars par an.

la part du marché mondial de l'hydrogène que détient le Canada pourrait atteindre 50 milliards de dollars par an. Dans le cadre de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène, le gouvernement du Canada s'est fixé comme objectif de créer 350 000 emplois dans le secteur de l'hydrogène au Canada d'ici 2050.

Le Canada est l'un des principaux producteurs d'hydrogène, générant 200 millions de dollars en exportations de technologies de l'hydrogène (par exemple les piles à combustible) et employant plus de 2 000 Canadiens dans cette industrie.

est l'un des principaux producteurs d'hydrogène, générant 200 millions de dollars en exportations de technologies de l'hydrogène (par exemple les piles à combustible) et employant plus de 2 000 Canadiens dans cette industrie. L'hydrogène sobre en carbone et à émission zéro peut réduire nos émissions annuelles de gaz à effet de serre jusqu'à 45 millions de tonnes métriques par an d'ici 2030.

Le financement de PrairiesCan provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux, qui vise à créer, à faire grandir et à nourrir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises.

