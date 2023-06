Financement de 4 millions de dollars accordé par PrairiesCan pour la création d'un centre d'innovation en aérospatiale et d'un centre de formation en aviation télépilotée

CALGARY, AB, le 26 juin 2023 /CNW/ - Au cœur du secteur aérospatial en pleine croissance de l'Alberta se trouvent plus de 500 petites et moyennes entreprises qui emploient des milliers d'Albertains et qui travaillent à la mise au point et à la fabrication de nouvelles technologies et applications destinées à la commercialisation. Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises du secteur aérospatial de l'Alberta et les organisations qui les soutiennent afin d'améliorer la compétitivité de cette importante industrie, de créer des emplois bien rémunérés et de diversifier l'économie de l'Alberta.

Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral visant à faire croître l’industrie aérospatiale à Calgary (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 4 000 000 $ dans deux projets qui renforceront le leadership et la réputation de Calgary en tant que centre d'excellence et d'innovation dans le secteur aérospatial.

Plus de 2,5 millions de dollars permettront à l' Université de Calgary d'établir un centre d'innovation en aérospatiale. Ce nouveau centre fournira aux jeunes entreprises et aux petites et moyennes entreprises existantes un soutien en matière de développement technologique, des services de prototypage et l'accès à de l'équipement d'essai. Ce projet devrait permettre de créer environ 50 emplois, de former 50 participants et de procurer des avantages directs à 25 petites et moyennes entreprises.

Plus de 1,4 million de dollars soutiendront le premier centre canadien de formation en aviation télépilotée consacré à la formation, à la maintenance et à la certification en lien avec les drones puissants au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Le centre joue un rôle clé dans l'adoption de la technologie des drones puissants en créant l'un des centres de formation et de certification les plus avancés d'Amérique du Nord. Le projet devrait permettre de créer environ 45 emplois et de former 110 participants.

Les deux projets devraient favoriser la croissance des entreprises du domaine de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe et combler des lacunes dans la formation de pilotes et de mécaniciens spécialement formés. Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer près de 100 nouveaux emplois et de former 160 participants.

Citations

« Les établissements d'enseignement postsecondaire de Calgary jouent un rôle essentiel dans la croissance du secteur aérospatial de l'Alberta. L'investissement de notre gouvernement dans ces deux initiatives de l'Université de Calgary et du SAIT contribuera à renforcer la compétitivité de l'industrie aérospatiale de l'Alberta en aidant les entreprises locales à offrir de nouveaux produits et services sur le marché mondial et créer des emplois bien rémunérés à Calgary. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Notre gouvernement favorise l'expansion de l'industrie canadienne de l'aérospatiale d'un océan à l'autre. C'est pourquoi nous investissons dans les innovateurs talentueux de Calgary, soutenons la prochaine génération de technologies aérospatiales et créons ainsi des emplois de haut calibre pour les Calgariennes et les Calgariens. »

-L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'expertise et les atouts considérables de Calgary dans le secteur aérospatial en font l'endroit idéal pour un nouveau centre d'innovation en aérospatiale et un centre de formation en aviation télépilotée. Je suis fier de voir notre gouvernement investir dans deux initiatives qui auront un impact concret sur les entreprises du secteur aérospatial local qui cherchent à commercialiser leurs produits et services, tout en formant une nouvelle génération de travailleurs qualifiés pour cette industrie en pleine croissance. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'Université de Calgary soutient le cycle complet de l'entrepreneuriat : investissement dans l'éducation, l'encadrement et le mentorat, financement et infrastructure, et facilitation des liens avec l'industrie. Le centre d'innovation en aérospatiale permettra de passer du laboratoire aux retombées pour l'industrie. Véritable phare pour les chercheurs et les jeunes entreprises, le centre attirera à Calgary des innovateurs du monde entier dans les domaines de l'aérospatiale et de la fabrication de pointe, et créera une masse critique d'activités industrielles qui ancrera et stimulera l'écosystème aérospatial de notre ville. »

-Ed McCauley, Ph. D., recteur et vice-chancelier, Université de Calgary

« Cet investissement permet au SAIT d'offrir une formation de classe mondiale au premier centre de formation en aviation télépilotée du Canada; un ajout aux services de recherche appliquée et d'innovation du SAIT axé sur la formation, la certification, la recherche et le développement en lien avec les systèmes d'aéronefs télépilotés de transport lourd et au-delà de la visibilité directe. La demande de talents augmentant à l'échelle internationale, nous voulons fournir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour prospérer et soutenir cette industrie émergente en Alberta, dans tout le Canada et dans le monde entier. »

-David Ross, président et directeur général du SAIT

Faits en bref

L'investissement total de PrairiesCan de 4 005 977 dollars annoncé aujourd'hui est alloué dans le cadre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA).

annoncé aujourd'hui est alloué dans le cadre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). IRRA est un programme national de 250 millions de dollars sur trois ans qui aide le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie et à demeurer compétitif sur la scène mondiale.

L'Initiative aide les petites et moyennes entreprises à écologiser leurs activités et à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, à améliorer la productivité et à renforcer la commercialisation, et à accroître l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

PrairiesCan met en œuvre l'initiative dans les provinces des Prairies.

