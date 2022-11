Financement de plus de 22,7 millions de dollars de PrairiesCan pour soutenir l'innovation et la croissance au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Le Manitoba est doté d'une économie dynamique et diversifiée, pleine de travailleurs et d'entrepreneurs qualifiés. La province est reconnue pour sa riche base agricole, son expertise en matière de transport, sa communauté artistique dynamique et son important centre manufacturier. Le gouvernement du Canada prend de nouvelles mesures pour que le Manitoba soit un endroit où l'industrie peut se développer et les entreprises prospérer, se traduisant par de bons emplois pour les travailleurs canadiens.

Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral soutenant l’innovation et la croissance des entreprises au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, à l'emplacement du futur StudioLab XR de New Media Manitoba à Winnipeg, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un financement fédéral de plus de 22,7 millions de dollars destiné à 16 projets dans la province dans la cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cet investissement devrait permettre de créer près de 850 nouveaux emplois, dont 187 seront destinés à du personnel hautement qualifié. Les projets devraient entraîner une croissance des revenus de plus de 200 millions de dollars et générer des ventes à l'exportation de 130 millions de dollars.

L'un des projets annoncés aujourd'hui comprend un studio de formation de production médiatique virtuelle, le premier en son genre dans les Prairies. D'autres soutiennent des entreprises dans un certain nombre de secteurs. ComIT étendra des programmes de compétences numériques dans les Prairies en accordant la priorité aux groupes sous-représentés dans le secteur numérique. Deux des projets sont menés à l'Université du Manitoba : l'un consiste à construire une infrastructure contrôlée pour mettre à l'essai des véhicules aériens sans pilote, et un autre vise à faire progresser des technologies qui soutiennent la grappe de recherche sur les protéines.

Les projets sont financés dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC), du Fonds d'aide lié à la COVID-19, du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Les cinq programmes fédéraux sont administrés par PrairiesCan au Manitoba.

« Notre investissement annoncé aujourd'hui soutiendra à la fois l'économie et les entreprises du Manitoba, ce qui contribuera à faire du Manitoba un endroit idéal où investir, faire des affaires et créer de bons emplois sur lesquels les gens peuvent compter. Notre partenariat avec des entreprises manitobaines les aidera à acquérir les outils, les capitaux et le soutien dont elles ont besoin pour prospérer en tant que collaborateurs importants de l'économie des Prairies et du Canada ».

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« ComIT se réjouit de coopérer avec PrairiesCan dans le cadre d'un nouveau projet de trois ans visant à offrir une formation gratuite aux Autochtones, aux nouveaux arrivants et à d'autres communautés sous-représentées dans les Prairies qui souhaitent acquérir des compétences numériques et intégrer le bassin de talents en technologie. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement du Canada afin d'accueillir le plus grand nombre de candidats possible pour faire croître l'écosystème du secteur technologique. »

- Pablo Linstingart, directeur général de ComIT

« Dans le secteur des médias numériques interactifs, l'innovation est stimulée par de grandes idées, les technologies les plus récentes et des professionnels talentueux. Cependant, le rythme du changement évoluant de plus en plus vite, la préparation d'une main-d'œuvre moderne dotée des compétences adéquates représente un défi constant. Le StudioLab xR est entièrement conçu pour apporter des solutions à ces défis. En fournissant une expertise certifiée, des outils à la pointe de l'industrie et un espace où apprendre, explorer et créer, nous pouvons faire en sorte que les Manitobains soient prêts pour les emplois de l'avenir. »

- Louie Ghiz, directeur général, New Media Manitoba

« Les entreprises canadiennes établies dans les Prairies s'en remettent de plus en plus aux drones pour les aider dans tous les domaines, de l'inspection de ponts à l'agriculture de précision en passant par le prélèvement d'échantillons d'eau. Les recherches de Phil Ferguson, Ph. D., à la faculté d'ingénierie Price de l'Université du Manitoba font progresser ces applications grâce à la mise au point de systèmes de contrôle intelligents qui permettent aux entreprises d'adopter ces technologies robotiques mobiles de façon sécuritaire et fiable. Une nouvelle installation, DroneZone, rendue possible grâce au financement de Prairies Canada, accélérera cette recherche essentielle en fournissant un terrain d'essai intérieur pour la prochaine génération de drones et de robotique mobile. »

- Marcia Friesen, Ph. D., chancelière, faculté d'ingénierie Price, Université du Manitoba

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) fait avancer les priorités stratégiques de PrairiesCan. Il soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada , fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Cela comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide lié à la COVID-19 a aidé les entreprises à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Il soutenait les coûts de fonctionnement admissibles jusqu'à un maximum de 12 mois consécutifs.

pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide lié à la COVID-19 a aidé les entreprises à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Il soutenait les coûts de fonctionnement admissibles jusqu'à un maximum de 12 mois consécutifs. Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR s'adresse aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs pour le démarrage d'entreprises, la croissance, la productivité, la commercialisation de technologies, l'adoption de technologies, les exportations et l'attraction d'investissements.

effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR s'adresse aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs pour le démarrage d'entreprises, la croissance, la productivité, la commercialisation de technologies, l'adoption de technologies, les exportations et l'attraction d'investissements. L'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) aide le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie avec une capacité renouvelée d'être compétitif sur la scène mondiale. Cette initiative aide les petites et moyennes entreprises (PME) à écologiser leurs activités et à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, à améliorer la productivité et à renforcer la commercialisation tout en faisant avancer l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Le gouvernement du Canada accorde 22 781 290 $ pour soutenir 16 projets réalisés au Manitoba.

Le total cumulé des investissements dans l'économie manitobaine permettra d'accroître la capacité de fabrication, de soutenir l'innovation et de perfectionner les technologies numériques de pointe.

Fonds pour l'emploi et la croissance - Investissement de 400 000 $

Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Aujourd'hui, un projet financé au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé :

Emerge Knowledge Design (400 000 $)

Lancer un service de données normalisé sur la gestion des déchets et mener une campagne de lancement.

Programme Croissance et productivité des entreprises - Investissement de 12 137 052 $

Par l'entremise du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société. Le programme CPE soutient les entreprises à forte croissance constituées en personne morale qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Sept bénéficiaires du programme CPE du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

C.L. Malach Company (3 722 055 $)

Acquérir et installer des équipements de pointe pour la fabrication de tôle.

Acquérir et installer des équipements de pointe pour la fabrication de tôle. Red River Press Inc. (735 000 $)

Améliorer un outil numérique d'évaluation des devoirs et des élèves

Améliorer un outil numérique d'évaluation des devoirs et des élèves Gryd Digital Media (400 000 $)

Commercialiser sa nouvelle application de stationnement numérique afin de répondre à une demande encore mal servie sur le marché.

Commercialiser sa nouvelle application de stationnement numérique afin de répondre à une demande encore mal servie sur le marché. Smartrend Manufacturing Group (1 851 305 $)

Augmenter sa capacité de vente et de marketing et améliorer ses systèmes et procédés internes pour accroître la part du marché nord-américain en matière de sécurité des autobus scolaires.

Augmenter sa capacité de vente et de marketing et améliorer ses systèmes et procédés internes pour accroître la part du marché nord-américain en matière de sécurité des autobus scolaires. Northquip Inc. (2 100 000 $)

Intégrer des équipements de pointe dans les installations de fabrication de cages de contention

Intégrer des équipements de pointe dans les installations de fabrication de cages de contention 1434882 Alberta Ltd. faisant affaire sous le nom d'Evolution Wheel (2 796 192 $)

Augmenter les activités afin de saisir de nouvelles occasions en Amérique du Nord pour le marché des pneus non pneumatiques de machinerie lourde.

Augmenter les activités afin de saisir de nouvelles occasions en Amérique du Nord pour le marché des pneus non pneumatiques de machinerie lourde. OmniGlass SCT Inc (532 500 $)

Intégrer des équipements de pointe, dont une nouvelle machine de pultrusion et une gamme de peintures à l'eau dans l'usine de fabrication de cadres de fenêtres en fibre de verre.

Fonds d'aide lié à la COVID-19 - Investissement de 2 079 808 $

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide lié à la COVID-19 a aidé les entreprises à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Il soutenait les coûts de fonctionnement admissibles jusqu'à un maximum de 12 mois consécutifs. Trois bénéficiaires du Fonds d'aide lié à la COVID-19 du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Cubresa Inc. (113 731 $)

Maintenir les postes élevés qui fournissent une expertise vitale sur tous les aspects des activités, du développement, du soutien aux programmes et des ventes.

Maintenir les postes élevés qui fournissent une expertise vitale sur tous les aspects des activités, du développement, du soutien aux programmes et des ventes. Eljo Industries (966 077 $)

Maintenir en poste des talents divers et précieux, maintenir les connaissances et les compétences du secteur et protéger les procédés qui améliorent la compétitivité dans l'industrie de la fabrication de pointe.

Cerebra Health Inc. (1 000 000 $)

Perfectionnement de compétences numériques afin de revenir rapidement à la prestation de biens et de services et de maintenir l'emploi.

Écosystèmes d'innovation régionaux - Investissement de 6 041 197 $

Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR s'adresse aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs pour le démarrage d'entreprises, la croissance, la productivité, la commercialisation de technologies, l'adoption de technologies, les exportations et l'attraction d'investissements. Quatre bénéficiaires du programme EIR du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

ComIT Corp (858 000 $)

Étendre les programmes de compétences numériques au Manitoba , en Saskatchewan et en Alberta en mettant l'accent sur les groupes sous-représentés dans le secteur numérique.

Étendre les programmes de compétences numériques au , en et en en mettant l'accent sur les groupes sous-représentés dans le secteur numérique. New Media Manitoba (2 030 000 $)

Créer un studio de production virtuel et une grappe de médias numériques interactifs.

Créer un studio de production virtuel et une grappe de médias numériques interactifs. Red River College (756 158 $)

Soutenir les améliorations et les capacités d'industrialisation de l'Advanced Composites Development Centre de Red River Polytechnic.

Soutenir les améliorations et les capacités d'industrialisation de l'Advanced Composites Development Centre de Red River Polytechnic. Université du Manitoba (2 397 039 $)

Accélérer la croissance du Manitoba en tant que chef de file de l'agriculture à valeur ajoutée et la poursuite du développement de la grappe des protéines.

Initiative de relance régionale de l'aérospatiale - Investissement de 2 123 233 $

L'IRRA aide le secteur aérospatial canadien à sortir de la pandémie avec une capacité renouvelée d'être compétitif sur la scène mondiale. Cette initiative aide les petites et moyennes entreprises (PME) à écologiser leurs activités et à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, à améliorer la productivité et à renforcer la commercialisation tout en faisant avancer l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Un bénéficiaire de l'IRRA du Manitoba recevant un financement par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Université du Manitoba (2 123 233 $)

Créer une installation contrôlée, physiquement séparée et entièrement équipée afin d'accroître la capacité de recherche et de formation sur les véhicules aériens sans pilote.

