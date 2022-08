Le Nattilik Heritage Centre prend de l'ampleur et renforce son rôle d'employeur local, de carrefour régional et de lieu de rassemblement communautaire.

GJOA HAVEN, NU , le 11 août 2022 /CNW/ - Les espaces publics dans les collectivités du Nunavut sont essentiels pour soutenir les résidents, encourager le tourisme, appuyer les entreprises locales et créer des emplois. Ces espaces sont souvent des lieux de rassemblement importants pour mettre en pratique et en valeur la culture, la langue et le patrimoine inuits en soutenant le bien-être mental et physique, le développement des compétences, le partage des connaissances et les liens intergénérationnels.

Aujourd'hui, alors qu'il se trouvait à Gjoa Haven, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé un investissement de près de 2 millions de dollars, réalisé par CanNor, pour soutenir l'expansion et la croissance du Nattilik Heritage Centre.

Depuis son ouverture en 2013, le Nattilik Heritage Centre de Gjoa Haven est passé d'une installation artistique et touristique polyvalente à un centre régional de rassemblement, d'apprentissage et de partage des connaissances. En ajoutant 600 mètres carrés de nouveaux espaces, dont une section artistique dédiée, un laboratoire ouvert et un bureau de tourisme d'aventure, le Centre évoluera dans son rôle d'espace communautaire qui accueille les visiteurs de Gjoa Haven, de tout le territoire et d'ailleurs.

Ces nouveaux espaces soutiendront la croissance économique locale et régionale et l'accroissement du tourisme dans la communauté et dans tout le Kitikmeot. L'agrandissement favorisera également la croissance de l'emploi, y compris la création possible de cinq à neuf nouveaux emplois, l'augmentation de trois postes et le maintien de dix emplois existants au sein de l'installation.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les partenaires, les organisations, les entreprises et les collectivités autochtones pour favoriser la croissance des économies du Nord et de l'Arctique grâce à des initiatives communautaires et régionales, comme l'agrandissement du Nattilik Heritage Centre

« Les habitants du Nord et les peuples autochtones savent ce qu'il faut faire pour que les communautés restent fortes, résilientes et en pleine croissance. Voilà pourquoi notre gouvernement travaille avec des partenaires, des entreprises et des organisations autochtones pour continuer à investir dans des projets qui multiplient les possibilités d'emploi, développent l'infrastructure et soutiennent la force continue des cultures, des langues et des valeurs autochtones. Nous travaillons avec des partenaires comme la Nattilik Heritage Society à Gjoa Haven, en fonction des priorités locales, afin de saisir les occasions, de créer des emplois et de faire croître l'économie pour tous les habitants du Nord et les Inuits. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La Nattilik Heritage Society se réjouit du soutien du gouvernement du Canada alors que nous continuons à agrandir nos installations au centre du patrimoine. Le centre est non seulement une ressource inestimable pour les visiteurs qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire et les gens de notre région, mais aussi un atout local important qui abrite une variété de programmes et d'ateliers au profit des résidents de Gjoa Haven. »

- Jennifer Ullulaq, gestionnaire, Nattilik Heritage Society

Faits en bref

CanNor investit 1 945 000 $ dans un projet quinquennal mené par la Nattilik Heritage Society pour agrandir le Nattilik Heritage Centre à Gjoa Haven , au Nunavut .

, au . L'agrandissement comprend un nouvel espace de 600 mètres carrés, avec une section dédiée aux arts, un laboratoire ouvert et un bureau de tourisme d'aventure, afin de mieux appuyer les arts culturels et les possibilités de tourisme dans la communauté et dans la région élargie de Kitikmeot.

Les activités du projet, appuyées au moyen du financement de CanNor, ont commencé en mars 2021 et devraient se poursuivre jusqu'en mars 2026.

devraient se poursuivre jusqu'en mars 2026. Le financement accordé par CanNor est une contribution non remboursable de l'initiative Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), qui vise à faire des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement sectoriel et le renforcement des capacités afin d'aider les habitants du Nord dans les territoires à tirer parti de l'économie de l'innovation du Canada .

