Le financement vient en soutien des entrepreneurs des collectivités éloignées du Nord qui espèrent faire croître ou démarrer leur propre entreprise

IQALUIT, NU, le 18 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont essentielles à la réussite économique du Nunavut. Des secteurs comme le développement minier, les pêches, la construction, les arts et le tourisme contribuent grandement à l'économie locale et créent des emplois. Trop souvent, les entrepreneurs locaux se heurtent à des obstacles lorsqu'ils prennent de l'expansion ou démarrent leur propre entreprise.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 500 000 $ sur deux ans pour financer une tournée communautaire de développement économique et d'expansion des entreprises. Cette tournée aidera les entrepreneurs à accéder à l'information dont ils ont besoin pour démarrer ou faire croître leur entreprise locale, ce qui profitera aux économies locales et territoriale.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les entrepreneurs des collectivités éloignées du Nord ont de la difficulté à accéder à l'expertise et aux capitaux dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises. Cet investissement permettra à la Nunavut Economic Developers Association (NEDA), ainsi qu'à des représentants de cinq autres organisations fédérales, territoriales et régionales, de mener des consultations en personne dans 24 collectivités du Nunavut.

Ces visites permettront d'offrir des services et des conseils d'affaires personnalisés aux petites et moyennes entreprises et donneront aux entrepreneurs en devenir l'occasion de parler à des experts qui pourront les guider dans le cadre des programmes, du financement et des modes de financement.

Citations

« Le Nunavut regorge de possibilités, et alors que nous poursuivons notre reprise économique, il est important que les collectivités du Nord et de l'Arctique ne soient pas laissées pour compte. Les entreprises locales sont l'épine dorsale de leur communauté, fournissant des emplois et de la stabilité. C'est pourquoi notre gouvernement mise sur notre soutien et notre collaboration avec les Nunavummiut non seulement pour aider les entreprises existantes du Nunavut à croître, mais aussi pour donner une longueur d'avance à la prochaine génération d'entrepreneurs. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« En cette Semaine de la PME, célébrons les incroyables entreprises locales qui composent notre communauté, mais surtout les personnes incroyables qui se trouvent derrière elles. Elles aident à nourrir nos familles, elles créent des emplois locaux, elles font croître notre économie et elles reflètent les qualités et les caractéristiques qui rendent nos quartiers uniques. Notre gouvernement sait combien les deux dernières années ont été difficiles et que les petites entreprises continuent de faire face à des défis, mais nous continuerons à les soutenir en rendant la vie plus abordable et en veillant à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour réussir. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Vous trouverez de l'innovation et de l'ingéniosité dans tous les coins du Nunavut. Des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour combler l'écart entre les ressources existantes et les entrepreneurs qui en ont besoin et jouent un rôle bienvenu dans le soutien de la croissance économique et de la prospérité de nos communautés. »

- L'honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports

« La NEDA a entendu ses membres parler de la nécessité d'assurer un accès équitable au soutien au développement économique et aux interactions en personne pour les entreprises et les entrepreneurs. Les agents de développement économique communautaire (ADEC) sont le principal point d'accès pour le soutien aux petites entreprises dans leur collectivité. Ce projet appuie leur travail continu en amenant des organismes fédéraux, territoriaux et régionaux dans leurs collectivités afin qu'ils comprennent mieux les défis et les possibilités propres à leurs entreprises. La NEDA continuera de travailler avec CanNor pour veiller à ce que des initiatives comme celle-ci soient mises en place pour appuyer le travail des ADEC qui favorisent le développement durable des petites entreprises. »

- Angela Gerbrandt, présidente, Nunavut Economic Developers Association et ADEC du hameau de Cambridge Bay

Faits en bref

Le Fonds pour l'emploi et la croissance fournit un financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales pour une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional (ADR) du Canada , fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans, ce qui comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité.

, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans, ce qui comprend jusqu'à 70 millions de dollars consacrés aux entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) investit 21 millions de dollars pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en faisant la transition vers une économie verte, en favorisant une relance inclusive, en améliorant la compétitivité, et en créant des emplois partout au pays.

La NEDA est une association de développement économique sans but lucratif enregistrée qui existe depuis 2000 au Nunavut . La NEDA a pour mission de renforcer les capacités et de renforcer les collectivités du Nunavut en offrant des programmes et des services aux agents de développement économique (ADEC) et aux autres professionnels du développement économique.

. La NEDA a pour mission de renforcer les capacités et de renforcer les collectivités du en offrant des programmes et des services aux agents de développement économique (ADEC) et aux autres professionnels du développement économique. La Semaine de la PME est une marque déposée de la Banque de développement du Canada (BDC) depuis 1986. Cette année, elle a lieu du 16 au 22 octobre.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, 819-953-1153; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, CanNor, [email protected]; Sierra Leblanc, Gestionnaire des communications, Ministère du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut, [email protected]; Bill Williams, Directeur exécutif, Nunavut Economic Developers Association, [email protected]