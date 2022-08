Le financement de CanNor soutient l'agrandissement et les mises à niveau du musée communautaire et du centre d'interprétation de la Yellowknife Historical Society

YELLOWKNIFE, NT, le 13 août 2022 /CNW/ - Les musées et les lieux patrimoniaux sont des espaces où l'histoire et la culture d'une région peuvent être partagées, ce qui profite aux visiteurs tout comme aux résidents. Ils contribuent fortement à l'économie régionale, suscitent un nouvel intérêt et enrichissent l'expérience des touristes qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire riche et complexe des Territoires du Nord-Ouest.

Aujourd'hui, alors qu'il était en visite à Yellowknife, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, a annoncé des investissements de plus de 1,2 million de dollars de CanNor et de Patrimoine canadien pour soutenir l'agrandissement du musée communautaire et du centre d'interprétation de la Yellowknife Historical Society en tant qu'attraction touristique historique et culturelle. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Yellowknife Historical Society et la ville de Yellowknife ont fourni des fonds supplémentaires pour ce projet.

Un investissement fédéral qui permet de moderniser le musée communautaire et le centre d'interprétation des T.N.-O.

Cet investissement soutient notamment les mises à jour et les améliorations en matière d'infrastructure d'accessibilité, d'équipements commerciaux, de mises à niveau électriques et mécaniques, et d'élaboration d'aménagements et d'expositions dans le musée. Bon nombre de ces travaux sont en cours et certains sont déjà terminés. Avec ce projet, la Yellowknife Historical Society créera deux nouveaux emplois et ajoutera deux nouvelles sources de revenus. Ce projet permettra également à l'organisation d'améliorer sa contribution à la programmation culturelle de Yellowknife.

Grâce à cet investissement, CanNor continue de veiller à ce que le secteur du tourisme des Territoires du Nord-Ouest obtienne le soutien dont il a besoin pour croître, réussir et contribuer à la diversification de l'économie locale.

Citations

« Il est important d'avoir des lieux partagés pour en apprendre sur son patrimoine, non seulement pour les touristes et les visiteurs, mais aussi pour les communautés locales, et notre gouvernement comprend cela. Le projet de la Yellowknife Historical Society est la preuve qu'il est possible d'innover, d'offrir des services modernes pour mettre en valeur Yellowknife, de créer des emplois et de contribuer à l'économie locale et territoriale, tout en favorisant le sentiment d'appartenance à la communauté. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« La préservation du patrimoine est si importante pour mieux comprendre et apprécier l'histoire d'une communauté. Notre soutien à la rénovation du musée et du centre d'interprétation de la Société historique de Yellowknife ira bien au-delà de l'amélioration de la structure de l'installation; il contribuera également à protéger l'histoire de cette communauté unique qu'est Yellowknife et à faire en sorte qu'elle continue d'être partagée pour les années à venir. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« L'agrandissement du musée communautaire et du centre d'interprétation de la Yellowknife Historical Society permettra aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture fascinantes du territoire et de ses habitants. Ce financement aide des entreprises locales à profiter d'importantes possibilités économiques et à créer de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus, ce qui profitera à l'ensemble de la collectivité et contribuera à bâtir une économie plus robuste à Yellowknife et dans tout le territoire. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Les Territoires du Nord-Ouest entretiennent des liens étroits, depuis près d'un siècle, avec le secteur minier. Le musée communautaire et le centre d'interprétation célébreront cette riche histoire minière et s'efforceront de préserver et de partager l'héritage de ses infrastructures et de ses récits en tant qu'attraction touristique spectaculaire pour la région de Yellowknife. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est heureux de se joindre au gouvernement du Canada pour soutenir ce projet qui permettra aux résidents et aux visiteurs d'en apprendre davantage sur cet élément important de notre passé. »

- L'honorable Caroline Wawzonek, ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, ce qui comprend la responsabilité de la Société d'investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest, et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est important d'avoir un musée consacré à l'histoire sociale, industrielle et géologique de Yellowknife. Cette contribution aidera à concrétiser les plans de la Yellowknife Historical Society, donnant aux résidents et aux visiteurs un endroit où apprendre et partager cette histoire. J'ai hâte de visiter le centre lorsqu'il ouvrira ses portes. »

- L'honorable R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi et ministre de la Justice

« Ce projet est l'aboutissement de plus de vingt ans d'efforts bénévoles de la part des membres de la Yellowknife Historical Society, en particulier Walt Humphries, un ancien président, qui a été le premier à envisager la création d'un musée communautaire sur ce site. Nous apprécions particulièrement le niveau de collaboration et de communication entre les trois ordres de gouvernement (fédéral, territorial et municipal) qui ont tous soutenu ce projet et la valeur permanente qu'il apportera à cette communauté. Le musée historique de Yellowknife servira à mettre en lumière la riche histoire de la région et nous avons hâte de partager ces histoires avec les résidents et les visiteurs. »

- Helmut Epp, président, Yellowknife Historical Society

« La ville de Yellowknife est fière de financer le projet de la Yellowknife Historical Society qui permettra de mieux faire connaître l'histoire de Yellowknife et d'améliorer l'expérience globale des visiteurs. Les organismes sans but lucratif contribuent de façon importante à notre économie et améliorent la qualité de vie globale dans notre capitale. »

- Rebecca Alty, maire, ville de Yellowknife (T. N.-O.)

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par le biais du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de CanNor.

Les programmes de développement économique de CanNor soutiennent des projets qui favorisent le développement économique durable des collectivités, améliorent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources: Kyle Allen, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de CanNor, 819-953-1153; Barbara Abramchuk, Conseillère en communications, Territoires du Nord-Ouest, CanNor, [email protected]