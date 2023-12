Le financement servira à établir et à exécuter un programme de mentorat pour les Inuits et à accroître la représentation dans l'ensemble du secteur

IQALUIT, NU, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le secteur des pêches est au cœur des communautés inuites du Nunavut. Au cours des dernières décennies, il est devenu un secteur économique clé pour ce territoire, fournissant des emplois dans les collectivités côtières et extracôtières. Depuis 2004, le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium (NFMTC) facilite la formation et le perfectionnement des compétences des Inuits pour qu'ils puissent tirer parti de ces possibilités de travail.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 857 950 $ pour bonifier les programmes offerts par le NFMTC. Cet investissement permettra à l'organisme de développer un programme de mentorat, de former des mentors et des mentorés inuits et d'évaluer le programme de certificat en gestion des activités que le NFMTC développe actuellement conjointement avec le Marine Institute et le Collège de l'Arctique du Nunavut.

Le programme de mentorat soutiendra les possibilités de formation pour les travailleurs afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et les aident à bâtir leur carrière. Les résultats de cette initiative favoriseront la réconciliation économique grâce à une représentation accrue des Inuits dans les postes de gestion et techniques à bord de navires et sur terre. De même, ces nouvelles perspectives professionnelles contribueront à la croissance économique des collectivités du Nunavut.

« Notre gouvernement est fier de soutenir l'éducation et les occasions de formation dans l'industrie des pêches et l'industrie navale du Nunavut. Le programme de mentorat offert par le NFMTC contribuera à former la prochaine génération de pêcheurs inuits, qui aideront leur industrie à remporter de nouveaux succès tout en stimulant leur propre croissance économique et celle de leur famille et de leur collectivité. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Depuis de nombreuses années, nous nous concentrons sur les formations visant à décrocher des emplois de premier échelon. Il est temps d'offrir des formations pour des niveaux d'emploi plus élevés, ce qui se traduira par une croissance économique accrue pour les membres d'équipage, leur famille et leur collectivité. Cela permettra également à de nouveaux membres d'équipage inuits de faire leur entrée dans l'industrie des pêches, puis de gravir les échelons à mesure qu'ils prennent de l'expérience. Nous sommes reconnaissants à CanNor de financer cette initiative visant à stimuler la croissance de l'industrie des pêches du Nunavut. »

- Elisabeth Cayen, directrice générale, Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. CanNor investira 857 950 $ sur cinq ans pour ce projet, tandis que 230 601 $ proviendront du NFMTC, 4 198 $ seront versés par l'Arctic Fisheries Alliance et 13 547 $ proviendront de Baffin Fisheries. Cumberland Sound Fisheries Ltd. investira 4 167 $ et la Société Qikiqtaaluk versera 4 537 $. Au total, ce projet bénéficiera d'un investissement de 1 115 000 $.

