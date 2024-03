Le Saskatchewan Research Council fera progresser le traitement et la commercialisation des éléments des terres rares avec le soutien du gouvernement du Canada

SASKATOON, SK, le 14 mars 2024 /CNW/ - La Saskatchewan est une puissance minière qui fournit de la potasse pour l'agriculture, de l'uranium pour du carburant propre, de l'hélium pour un usage médical ou industriel, et maintenant des éléments des terres rares (ETR), composants utilisés dans les véhicules électriques (VE), les éoliennes et les appareils électroniques de tous les jours, ainsi qu'à des fins industrielles.

Le ministre Vandal annonce un investissement dans le traitement des éléments des terres rares en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Grâce à des leaders comme le Saskatchewan Research Council, la province ne se limite pas à l'exploitation et à l'exploration minières, mais traite et commercialise également des produits à valeur ajoutée composés d'ETR dans l'installation de traitement des terres rares de Saskatoon, la première du genre au Canada.

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui à Saskatoon un financement de 6 millions de dollars visant à soutenir le Saskatchewan Research Council dans son installation de traitement des terres rares. Cet investissement contribuera à la mise au point et à la commercialisation d'un processus de séparation des oxydes de terres rares (OTR) non récupérés des résidus de monazite radioactifs qui auraient autrement été éliminés, ce qui permettra d'obtenir suffisamment de terres rares pour fabriquer jusqu'à 65 000 véhicules électriques par an. Le financement contribue également à la mise au point d'un processus automatisé de fusion des métaux pour produire des métaux des terres rares de qualité commerciale. L'investissement est réalisé par l'intermédiaire de PrairiesCan afin de soutenir le développement et la diversification de l'économie et de contribuer à renforcer l'économie des Prairies.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à un soutien antérieur de 2,5 millions de dollars de PrairiesCan sous la forme d'un financement remboursable sans intérêt accordé au SRC pour acheter l'équipement nécessaire à la mise en place de l'installation de traitement des terres rares, ainsi qu'à un investissement récent de près de 5 millions de dollars de Ressources naturelles Canada dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, fait des investissements essentiels dans les minéraux critiques et dans les fondements d'une économie plus verte et plus durable pour l'avenir. Ces investissements sont des exemples de la collaboration accrue préconisée dans le nouveau Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Le Cadre a été lancé en décembre 2023 et constitue un engagement à long terme en faveur d'une meilleure coordination entre les ministères fédéraux, de la stimulation des investissements stratégiques dans les Prairies et d'une plus grande collaboration avec les autres ordres de gouvernement et les partenaires des Prairies. Il vise à soutenir partout dans les Prairies une croissance économique qui ne laisse personne de côté et qui créé des emplois bien rémunérés.

« Notre gouvernement saisit les occasions d'investir dans un avenir solide et durable pour toute la population canadienne, tout en soutenant nos forces régionales telles que l'exploitation minière, l'exploration et la transformation des minéraux. Le leadership de la Saskatchewan dans ce secteur contribuera à établir une chaîne d'approvisionnement nationale en terres rares qui ajoutera de la valeur à notre économie et permettra de créer de bons emplois pour les Canadiens. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Grâce à cet investissement de PrairiesCan et à l'investissement initial de 71 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan, le SRC continue d'innover dans le secteur des terres rares, contribuant ainsi à l'établissement d'une plaque tournante des terres rares en Saskatchewan. Ces dernières innovations permettront à la Saskatchewan de produire les métaux des terres rares de la plus haute qualité pour alimenter les technologies mondiales. »

-L'honorable Jeremy Harrison, ministre responsable du Saskatchewan Research Council

« Ce qui se passe actuellement au SRC est très prometteur. Ces travaux sont essentiels pour répondre à la demande mondiale d'aimants et de minéraux des terres rares qui seront nécessaires pour alimenter l'avenir. Ces investissements des gouvernements fédéral et provincial sont essentiels pour accélérer ce travail. L'établissement de cette installation de transformation à Saskatoon crée une formidable occasion de constituer une grappe économique ici, pendant que nous continuons à diversifier notre économie et à créer de bons emplois pour l'avenir. »

-Son Honneur Charlie Clark, maire de Saskatoon

« Ce financement permettra au SRC d'optimiser deux processus importants de la chaîne d'approvisionnement en terres rares, en produisant plus d'éléments des terres rares d'une façon plus rapide et plus sûre, et nécessitant moins de travail manuel. »

-Mike Crabtree, président et directeur général du Saskatchewan Research Council

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a recensé 31 minéraux critiques, dont 23 se trouvent en Saskatchewan .

. Le Canada possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues d'oxydes de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021.

possède certaines des plus grandes réserves et ressources connues d'oxydes de terres rares, estimées à plus de 14 millions de tonnes en 2021. Les dépenses d'exploration minière en Saskatchewan ont atteint leur niveau le plus élevé en 10 ans en 2023, l'exploration de l'uranium étant en tête, ce qui démontre l'attrait mondial élevé de la région pour les investissements (Saskatchewan Ministry of Energy and Resources Exploration and Development Highlights Report [Rapport sur les faits marquants en matière d'exploration et de développement du ministère de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan ], 2023).

