Le financement de CanNor a permis d'améliorer et de moderniser un espace communautaire historique.

IQALUIT, NU, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Les espaces communautaires sont essentiels pour permettre aux gens de se réunir entre amis, en famille et entre voisins et de vivre de nouvelles expériences. À Iqaluit, le Franco-Centre sert depuis des décennies de lieu de rassemblement à usages multiples pour permettre aux francophones, aux Inuits et au public en général de participer à un large éventail d'activités culturelles et locales qui enrichissent la vie de la collectivité.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 350 000 $ pour soutenir la rénovation du Franco-Centre d'Iqaluit. Grâce au soutien de l'Association des francophones du Nunavut (AFN) et du gouvernement du Nunavut, un financement total de 550 000 $ a été accordé dans le cadre de cette initiative.

Le Franco-Centre fait partie intégrante du paysage culturel d'Iqaluit depuis plus de 30 ans. Bâti dans les années 1940 et utilisé à l'origine comme caserne militaire par l'armée américaine, le centre a été reconverti grâce aux efforts de l'AFN et accueille maintenant plus de 200 activités chaque année. Le centre héberge aussi la seule station de radio et le seul journal francophones de la ville.

Le grand âge de l'édifice exigeait une rénovation importante pour améliorer l'efficacité énergétique et la sécurité du centre pour les visiteurs. Un espace supplémentaire a également été créé pour servir d'entrée et deux nouveaux locaux ont été aménagés pour permettre à l'AFN d'accueillir de nouveaux employés. Ces travaux de rénovation ont permis de moderniser un édifice historique d'Iqaluit et d'en faire un carrefour culturel pour la collectivité. Les installations actualisées permettront d'attirer davantage d'artistes locaux, de groupes culturels et d'artistes professionnels de l'extérieur du Nunavut.

« Le Franco-Centre d'Iqaluit joue un rôle important dans la collectivité, présentant des concerts et des œuvres théâtrales et servant de lieu de rassemblement pour diverses activités depuis des décennies. En finançant la rénovation du centre, notre gouvernement soutient la communauté francophone locale et l'ensemble de la collectivité en enrichissant un espace culturel vital de la ville. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, des PrairiesCan et de CanNor

« En cette Journée des langues officielles, nous reconnaissons l'importance des espaces culturels du Canada pour façonner l'identité de notre société et tisser des liens. Investir dans ces espaces, c'est investir dans le bien-être de la communauté. En appuyant les rénovations du Franco-Centre, le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des francophones d'Iqaluit et offre un espace où les gens peuvent se rassembler et partager leur culture et leurs expériences. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le ministère du Développement économique et des Transports est fier de sa collaboration avec le ministère de la Culture et du Patrimoine et l'Agence canadienne de développement économique du Nord dans le cadre de la rénovation du Franco-Centre d'Iqaluit. En plus de servir de centre communautaire pour les francophones du Nunavut, le Franco-Centre est un lieu qui reflète les valeurs sociales inuites, notamment Tunnganarniq, en offrant un espace accueillant et inclusif où tous les Nunavummiut peuvent se réunir, apprendre, créer et jouer. Ces travaux de rénovation permettront à l'édifice de poursuivre sa vocation communautaire de longue date, tout en offrant aux artistes et groupes culturels, pour des années à venir, un lieu où faire vivre la riche scène artistique du Nunavut. »

- L'honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports, Gouvernement du Nunavut

« Nous sommes heureux de ce généreux soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise de CanNor, sans lequel nous n'aurions pas pu terminer les rénovations d'urgence du Franco-Centre. Cette précieuse subvention de CanNor, parmi d'autres contributions, a permis de préserver cet édifice emblématique de la vie sociale d'Iqaluit, ainsi que les activités de l'AFN et l'industrie culturelle au profit de la communauté francophone et de tous les Iqalummuit. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien continu. »

- Goump Djalogue, président, Association des francophones du Nunavut (AFN)

L'AFN est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de soutenir et de faire rayonner la francophonie du Nunavut , tout en veillant à la promotion du français grâce à la préservation de la culture et du patrimoine.

, tout en veillant à la promotion du français grâce à la préservation de la culture et du patrimoine. Le financement pour le Franco-Centre a été possible grâce au programme du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), maintenant terminé, qui aidait les collectivités de l'ensemble du Canada à construire et à améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie. Le Fonds visait à aider les organismes à but non lucratif, les municipalités, les groupes communautaires et les communautés autochtones à bâtir ou à améliorer des biens, à créer des emplois et à encourager la population canadienne à revenir dans les espaces publics.

