Le financement de CanNor de 600 000 $ pour la Tłı̨chǫ Investment Corporation aidera à la construction de la nouvelle épicerie de Wekweètì

YELLOWKNIFE, NT, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La sécurité alimentaire contribue à la santé physique et mentale et au bien-être des gens.

Étant donné que de nombreux résidents du Nord vivant dans des collectivités éloignées et autochtones sont confrontés à des taux élevés d'insécurité alimentaire, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires nordiques et autochtones pour trouver des moyens de réduire les obstacles à la sécurité alimentaire et d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des aliments dans les collectivités éloignées. Il y a également un engagement à soutenir les solutions communautaires aux problèmes de sécurité alimentaire, y compris en comblant les lacunes en matière d'infrastructure.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 600 000 $ dans un projet de deux ans de la Tłı̨chǫ Investment Corporation. Cet investissement appuie la construction d'une nouvelle épicerie à Wekweètì, une communauté éloignée accessible uniquement par voie aérienne ou par route d'hiver.

Ce projet appuie en outre l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Nord et à accorder la priorité à la réconciliation économique en travaillant directement avec les Tłı̨chǫ pour aider à fournir des services essentiels aux membres de la communauté de Wekweètì.

Citations

• « Nous reconnaissons les obstacles auxquels font face les communautés éloignées du Nord pour avoir accès à de la nourriture, et c'est pourquoi cet investissement est si important. L'investissement dans la construction du nouveau magasin de Wekweètì contribuera à améliorer la sécurité alimentaire dans la communauté et fournira un soutien à une entreprise vitale dirigée par la Tłı̨chǫ Investment Corporation. En renforçant l'économie locale, en améliorant les services et en améliorant l'approvisionnement alimentaire de cette communauté, nous appuyons le bien-être et la prospérité communautaires. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

• « Tous les gens méritent des aliments accessibles et abordables, peu importe où ils vivent. C'est pourquoi notre gouvernement fait cet investissement stratégique dans l'infrastructure d'une nouvelle épicerie, qui aidera la communauté de Wekweètì à relever certains des défis auxquels font face ses membres pour acheter des aliments plus abordables et accéder à des services clés. Le nouveau magasin marquera également une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de son empreinte environnementale. Ce projet établit un équilibre entre le développement économique, la réconciliation économique et la sécurité alimentaire, et soutient la communauté dans son ensemble. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

• « La Tłı̨chǫ Investment Corporation est ravie de l'acquisition de notre nouvelle épicerie pour notre unité d'affaires des opérations de vente au détail et la communauté de Wekweètì. Il s'agit d'une amélioration essentielle et attendue depuis longtemps de l'infrastructure communautaire et d'un pas dans la bonne direction pour améliorer la prestation des services et des produits au sein de la communauté. Nous sommes reconnaissants du soutien que CanNor a fourni à la Tłı̨chǫ Investment Corporation pour mener à bien cette initiative. Masi Cho. »

- Betty Anne Nickerson, vice-présidente, Opérations communautaires et services du travail, Tłı̨chǫ Investment Corporation

Faits en bref

La Tłı̨chǫ Investment Corporation est l'organe de développement économique du gouvernement Tłı̨chǫ, une Première Nation autonome des Territoires du Nord-Ouest.

Ce projet de la Tłı̨chǫ Investment Corporation donnera lieu à la construction d'une nouvelle épicerie à Wekweètì qu'elle exploitera en tant qu'entreprise à but lucratif dans cette communauté éloignée et accessible par avion. Le magasin offrira également des services bancaires et postaux de base.

La construction du nouveau magasin comprendra également une plus grande capacité d'entreposage sécuritaire des denrées périssables et un plus grand stock de produits alimentaires, ce qui permettra à la communauté de tirer parti de commandes en grandes quantités.

CanNor contribue à hauteur de 600 000 $ à ce projet sur une période de deux ans, et la Tłı̨chǫ Investment Corporation y ajoute 608 276 $. Le coût total du projet est de 1 208 276 $.

Le financement de CanNor appuiera les activités du projet, y compris la passation de marchés pour la construction d'un bâtiment modulaire qui sera transporté à Wekweètì par la route d'hiver en 2024, l'assemblage et la construction, et l'installation de tous les appareils nécessaires. Le nouveau magasin marquera une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de l'empreinte environnementale par rapport au magasin général existant.

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) appuie la croissance économique des communautés en investissant dans l'infrastructure à petite échelle pour permettre aux communautés et aux entreprises d'étendre leurs services et en appuyant les premières étapes des projets d'infrastructure à grande échelle.

