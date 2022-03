Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a visité le Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) et a annoncé un investissement fédéral de 3,5 millions de dollars dans trois projets du Sud de l'Alberta visant à aider les petites et moyennes entreprises à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

Les initiatives suivantes recevront un soutien fédéral :

Un montant de 1,43 million de dollars permettra au SAIT de Calgary de contribuer à la commercialisation de technologies propres émergentes et à fort potentiel de croissance pour le secteur énergétique de l' Alberta . Le financement servira à soutenir, au sein du SAIT, le Centre for Energy Research in Clean Unconventional Technology Solutions, le Centre for Innovation and Research in Advanced Manufacturing and Materials (CIRAMM) et la division de recherche Green Building Technologies en vue de collaborer avec l'industrie et les petites entreprises pour mettre à l'essai et démontrer des applications d'énergie propre telles que des technologies liées aux batteries, à l'hydrogène et à l'eau. Alberta Innovates contribue également à hauteur de 325 000 $ à cette initiative.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait soutenir plus de 240 entreprises novatrices de l'Alberta et contribuer à créer près de 200 emplois.

Citations

« Notre gouvernement aide les petites et moyennes entreprises de l'Alberta à mettre au point des technologies nouvelles et émergentes pour créer un avenir plus propre et plus sûr. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à la croissance et au renforcement des entreprises de pointe de l'Alberta, ce qui les aidera à commercialiser leurs technologies et leurs applications novatrices, à améliorer notre environnement et à créer de nouveaux emplois de qualité pour les Albertains. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les principaux établissements postsecondaires de l'Alberta, comme le SAIT, sont bien placés pour collaborer avec l'industrie et les innovateurs afin de concrétiser de nouvelles idées. Les investissements de notre gouvernement dans ces initiatives serviront de catalyseur pour amener l'innovation albertaine sur le marché mondial et en faire profiter à nos collectivités, qu'il s'agisse de technologies d'énergie propre ou de nouvelles applications pour les drones. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Je suis fier que notre gouvernement fasse des investissements stratégiques pour aider les entreprises de Calgary et du Sud de l'Alberta à se développer et à commercialiser leurs applications. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de créer des emplois de grande valeur dans notre collectivité et de renforcer la position de Calgary en tant que centre pour les entreprises technologiques et les innovateurs. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Les partenariats de ce type font passer plus rapidement les idées novatrices du concept à la commercialisation. Ces soutiens mettent en relation des chercheurs du SAIT avec des PME pour mettre au point des technologies propres menant à une plus grande efficacité énergétique, à une production d'énergie novatrice et à une eau plus propre. C'est une excellente occasion de faire progresser les solutions que le monde attend. »

- Laura Kilcrease, directrice générale, Alberta Innovates

« Le SAIT, qui est l'un des meilleurs collèges de recherche appliquée au Canada, est heureux de s'associer à nos gouvernements pour résoudre des problèmes de taille dans le domaine de l'énergie et de l'environnement et pour contribuer à faire progresser la technologie et l'innovation. Cet investissement majeur du gouvernement du Canada dans la recherche appliquée au SAIT sera essentiel pour lutter contre le changement climatique et aider nos entrepreneurs en technologie à commercialiser plus rapidement leurs produits sur le marché mondial et à créer des emplois en Alberta. »

- Trish Josephs, directrice des services de recherche appliquée et d'innovation du SAIT.

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de PrairiesCan pour établir le centre d'innovation BVLOS au Foremost UAS Test Range. Le financement de PrairiesCan a été la pierre angulaire de notre succès jusqu'à présent. Grâce à ce soutien supplémentaire, le centre d'innovation BVLOS est désormais en mesure de profiter aux entreprises de drones et de développer l'écosystème des drones en Alberta et dans l'Ouest canadien. »

- Lorne Buis, maire, village de Foremost

Faits en bref

Le volet du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) vise à créer, à faire grandir et à nourrir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises tout au long du cycle de l'innovation et qui cultivent un environnement entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité.

Une récente étude sur la transition énergétique en Alberta , réalisée pour Calgary Economic Development et Edmonton Global, et soutenue par PrairiesCan, a conclu que la transition énergétique mondiale pourrait créer 170 000 emplois dans le secteur des technologies propres en Alberta et contribuer à hauteur de 61 milliards de dollars au produit intérieur brut d'ici 2050.

