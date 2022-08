Dirigée par le gouvernement des Gwitchin Vuntut et en partenariat avec le gouvernement du Canada, la collectivité tire parti de l'élan donné par le projet d'énergie solaire Sree Vyàa (Old Crow) pour faire progresser deux projets importants.

OLD CROW, YT, le 18 août 2022 /CNW/ - En tant que collectivité nordique éloignée, Old Crow se caractérise par la force, la résilience, la détermination et la vision nécessaires pour prévaloir dans des conditions souvent extrêmes. Cet éloignement crée un lien intense entre les gens et la terre, contribuant à un esprit communautaire et à une solide fondation d'autosuffisance.

Aujourd'hui, à Old Crow, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, et Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont rencontré et félicité le gouvernement des Gwitchin Vuntut pour le projet d'énergie solaire Sree Vyàa (Old Crow Solar Project) et ont annoncé le financement de deux projets supplémentaires.

Depuis qu'Old Crow a mis en marche un réseau solaire de 940 kilowatts et un système de stockage d'énergie par batteries de 616 kilowatts l'été dernier, Sree Vyàa a réduit la consommation de diesel de la collectivité pour l'électricité, tout en créant des possibilités de formation et d'acquisition de compétences pour les résidents et en générant des revenus qui peuvent être investis dans de futures initiatives d'énergie propre et d'autres priorités communautaires. Sree Vyàa fait partie intégrante de l'objectif d'Old Crow d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030 et constitue le plus grand projet d'énergie solaire du genre dans une collectivité éloignée du Yukon.

De nouveaux investissements du gouvernement du Canada appuient des projets qui tirent parti de l'élan de Sree Vyàa

Au cours de sa visite, le ministre Vandal a annoncé un investissement de plus de 400 000 $ dans le cadre du programme ARDEC Nord pour le projet éolien d'Old Crow. Le financement aidera le gouvernement des Gwitchin Vuntut à installer une tour métrologique sur le mont Crow pour évaluer les ressources éoliennes existantes, ce qui permettra de déterminer la faisabilité technique et financière d'un projet éolien. L'installation de la tour se fera selon une approche à faible impact, en faisant appel à la main-d'œuvre locale plutôt qu'à de la machinerie lourde.

Pendant qu'il était dans la collectivité, le ministre Vandal a également rencontré les représentants de Porcupine Enterprises LP, une entreprise de construction civile liée au gouvernement des Gwitchin Vuntut, pour annoncer un financement de plus de deux millions de dollars de CanNor pour appuyer la conception et la construction de la toute première installation mécanique de la collectivité. Ce projet de deux ans permettra à la collectivité de réparer et d'entretenir de l'équipement comme des véhicules des neiges, des VTT et l'autobus scolaire communautaire. Cela permettra de réduire les coûts pour les entreprises et les résidents, et permettra une formation locale en apprentissage en coordination avec les programmes d'apprentissage Sceau rouge de l'Université du Yukon.

Les deux projets, menés par des membres de la communauté, tirent parti de l'élan de Sree Vyàa en créant de bons emplois locaux, en élargissant les possibilités d'utilisation des ressources renouvelables et en créant des occasions de perfectionnement des compétences et de l'expérience locales.

« Tout comme les bleuets qui poussent autour de Sree Vyàa, les panneaux solaires convertissent l'énergie du soleil dans une source d'énergie locale et renouvelable pour notre communauté. Le projet solaire d'Old Crow est une source d'inspiration constante pour notre nation alors que nous poursuivons notre chemin vers la neutralité carbone. Ce projet est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour atteindre des objectifs climatiques communs. Nous avons hâte de poursuivre cette importante collaboration avec le gouvernement du Canada. »

Chef Dana Tizya-Tramm

Chef du gouvernement des Gwitchin Vuntut

« Porcupine est extrêmement reconnaissante d'avoir reçu du financement de CanNor pour notre projet d'installation mécanique. Nous sommes déterminés à accroître l'infrastructure et à offrir des emplois et des possibilités de formation aux citoyens d'Old Crow. En tant que première installation mécanique chauffée de la collectivité, ce projet renforcera la communauté dans son ensemble. »

Ron Daub

Directeur exécutif, Porcupine Enterprises Limited Partnership

« Éloignée dans le Nord du Yukon, la collectivité des Gwitchin Vuntut d'Old Crow constate les impacts des changements climatiques et prend les mesures qui s'imposent. Ce sont les jeunes de la communauté qui ont pris l'initiative. Leur vision, ingéniosité, détermination et leadership ont permis la réalisation de Sree Vyàa. Ce projet a donné un élan à des initiatives comme le projet éolien d'Old Crow et l'installation mécanique, et il génère un important esprit communautaire que j'ai pu ressentir lors de ma visite à Old Crow. À un moment où il si important d'atteindre les objectifs en matière de changements climatiques, cette transition passionnante vers une énergie plus propre est inspirante et s'appuie sur les besoins locaux et la réalité de la collectivité d'Old Crow. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Ce projet d'énergie solaire dirigé par les Gwitchin Vuntut aidera à assurer une meilleure fiabilité de l'électricité pour Old Crow, au Yukon, grâce à un système de stockage d'énergie par batteries bien géré. De nombreuses collectivités nordiques et éloignées dépendent actuellement du diesel pour répondre à leurs besoins énergétiques. Il est essentiel de renforcer les capacités en matière d'énergie propre et de trouver des solutions locales pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, tout en permettant aux collectivités de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada appuie le projet d'énergie solaire d'Old Crow depuis le début. Depuis, ce projet a démontré comment une petite collectivité peut prendre des mesures importantes pour lutter contre les changements climatiques. Les investissements annoncés aujourd'hui pour le projet éolien d'Old Crow et l'installation mécanique contribueront sans aucun doute à des changements positifs pour les générations à venir. »

Dr Brendan Hanley

Député du Yukon

