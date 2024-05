Un financement de 2 571 000 dollars de PrairiesCan soutiendra l'incubateur technologique Co.Labs

SASKATOON, SK, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Saskatchewan possède un écosystème technologique florissant, grâce au leadership de dirigeants et d'incubateurs locaux comme Co.Labs, que PrairiesCan soutient et avec lequel il collabore depuis son lancement en 2017. À ce jour, Co.Labs a incubé 201 jeunes entreprises technologiques de la Saskatchewan, levé plus de 37 millions de dollars d'investissements privés, généré plus de 60 millions de dollars de revenus et créé plus de 800 emplois.

Le ministre Vandal annonce un financement fédéral visant à renforcer le secteur technologique de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Co.Labs a également mis sur pied un événement annuel pour les jeunes entreprises de la Saskatchewan - Uniting the Prairies, ou « UP » - qui attire des centaines d'investisseurs, de jeunes entreprises et de membres de la communauté de toute la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba, afin de présenter les progrès et les réalisations du secteur technologique des Prairies.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de 2 571 000 dollars visant à poursuivre la croissance de l'écosystème technologique de la Saskatchewan en renouvelant l'exécution des programmes, notamment en établissant le nouveau programme X en résidence (XiR) et en organisant la conférence UP sur une période de trois ans.

Le programme XiR fournit des conseils stratégiques d'experts aux fondateurs à haut rendement et aux entreprises à forte croissance afin de les aider à accélérer leur croissance.

« Les entrepreneurs et les jeunes entreprises contribuent à l'établissement d'une économie forte et résiliente dans les Prairies. Nous sommes heureux de les soutenir par cet investissement dans Co.Labs et par d'autres mesures visant à développer le secteur technologique et à créer des emplois de qualité en Saskatchewan. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'investissement de PrairiesCan témoigne de son engagement en faveur de la croissance continue de l'écosystème technologique de la Saskatchewan. Son soutien au programme XiR a débloqué un nouveau niveau d'expertise dont nos jeunes entreprises locales ont besoin pour atteindre les prochaines étapes de leur croissance. »

-Jonathan Lipoth, directeur administratif, Co.Labs

Co.Labs est un incubateur indépendant à but non lucratif, financé principalement par les gouvernements fédéral et provincial par l'intermédiaire de PrairiesCan et d'Innovation Saskatchewan.

L'incubateur propose actuellement quatre programmes : Co.Learn, Co.Launch, Co.Link et Co.Lead. Ces programmes sont conçus pour s'alimenter mutuellement et aider les entrepreneurs à passer de l'étape de l'idéation à celle de la série A.

Le budget de 2024 comprend de nouveaux engagements en faveur des entrepreneurs et des jeunes entreprises du Canada , notamment : 60 millions de dollars sur cinq ans pour Futurpreneur Canada, une organisation nationale à but non lucratif qui offre aux jeunes entrepreneurs un accès au financement, au mentorat et à d'autres formes de soutien commercial pour les aider à lancer et à développer leur entreprise. 200 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2026-2027, pour investir dans les jeunes entreprises canadiennes et améliorer l'accès au capital-risque pour les entrepreneurs qui ont besoin de capitaux, et pour investir dans les communautés mal servies et celles qui se trouvent à l'extérieur des principaux centres métropolitains.

, notamment :

