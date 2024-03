Le financement de 4 millions de dollars accordé par PrairiesCan renforcera la capacité d'Indigenous Tourism Alberta à attirer des visiteurs vers des expériences, des événements et des attractions autochtones authentiques dans toute la province

CALGARY, AB, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans la croissance du tourisme pour soutenir la réconciliation économique et permettre aux communautés autochtones de faire connaître leurs histoires, leurs traditions et leurs paysages aux visiteurs du Canada et du monde entier. En Alberta, les expériences et les offres autochtones authentiques sont un moteur essentiel de l'économie touristique de la région et soutiennent des emplois de qualité dans les grandes villes comme dans les petites.

Le ministre Vandal annonce un financement fédéral visant à renforcer l’économie touristique autochtone de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 4 millions de dollars pour permettre à Indigenous Tourism Alberta de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises touristiques autochtones à développer leurs produits et leurs offres et à les commercialiser auprès d'un public mondial.

En tant qu'association industrielle à but non lucratif dirigée par des Autochtones, Indigenous Tourism Alberta est bien placée pour développer les capacités touristiques des Autochtones et promouvoir les expériences autochtones authentiques de l'Alberta.

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à l'organisation de mener à bien plusieurs activités clés, notamment :

tenir une série d'ateliers de conception de produits touristiques à l'intention des exploitants d'entreprises touristiques autochtones du Nord et du Sud de l' Alberta ;

l' ; lancer des campagnes de marketing numérique et en personne ciblant des visiteurs potentiels de marchés clés tels que le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni;

et le Royaume-Uni; établir des relations commerciales avec des grossistes et des agences de voyages sur les principaux marchés internationaux afin de mieux faire connaître les expériences touristiques autochtones de l' Alberta et de présenter des forfaits touristiques autochtones authentiques à des agences de voyages;

et de présenter des forfaits touristiques autochtones authentiques à des agences de voyages; renforcer le réseautage et la collaboration entre les organisations membres et l'industrie du voyage afin de déterminer et d'évaluer les tendances de consommation et les possibilités de vente.

La nature collaborative de cette initiative est liée aux principes du nouveau Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement fédéral, cadre qui vise notamment à favoriser la réconciliation économique. Au cours des quatre prochaines années, cet investissement devrait soutenir la croissance d'environ 165 petites et moyennes entreprises touristiques autochtones, contribuer à la création et à l'expansion d'au moins 10 nouvelles entreprises et soutenir une centaine d'emplois.

Citations

« Les riches histoire, culture et attractions autochtones de l'Alberta sont des éléments clés du secteur touristique des Prairies et représentent une formidable occasion d'attirer des visiteurs et de créer des emplois dans les collectivités de toute la province. L'investissement de notre gouvernement dans Indigenous Tourism Alberta contribuera à renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises touristiques autochtones à développer leurs produits et leurs offres et à les faire connaître aux visiteurs du Canada et du monde entier. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Un secteur touristique autochtone solide est un élément important de la création de nouvelles possibilités économiques et d'emplois dans les collectivités de l'ensemble de l'Alberta. Je suis fier que notre gouvernement fasse cet investissement pour aider les exploitants d'entreprises touristiques autochtones à répondre à la demande mondiale croissante d'expériences autochtones authentiques, tout en contribuant à promouvoir la réconciliation, l'éducation et la reconnaissance des riches culture et histoire autochtones qui existent dans les Prairies. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« La collaboration est la clé de la réussite des partenariats. L'investissement dans Indigenous Tourism Alberta par l'intermédiaire de PrairiesCan montre que la collaboration entre les ministères fédéraux et le regroupement de tous les intervenants sont essentiels à la réussite de l'industrie du tourisme autochtone. Sur une période de deux ans, la relation de travail avec PrairiesCan a permis d'obtenir un financement de 2,25 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques de Services aux Autochtones Canada. Ce financement permettra de poursuivre les efforts de collaboration visant à aider Indigenous Tourism Alberta à créer de nouvelles possibilités d'emploi, à développer des entreprises d'exportation et à multiplier les expériences de tourisme autochtone. Nous savons que des personnes du monde entier sont désireuses de découvrir le Canada d'un point de vue autochtone, et je félicite Indigenous Tourism Alberta pour son engagement à faire en sorte que les visiteurs de l'Alberta aient l'occasion de le faire. La diffusion d'informations et d'expériences culturelles autochtones est un pas de plus sur la voie de la réconciliation. »

-L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Cet investissement à long terme de PrairiesCan dans Indigenous Tourism Alberta est un grand pas en avant pour le tourisme autochtone et aura des retombées positives pour ses membres dans les années à venir. Il permettra une planification à long terme, des programmes élargis et un soutien cohérent et prévisible aux entrepreneurs autochtones. Ces mesures profiteront aux communautés autochtones, contribueront à la préservation de la culture et de la langue, favoriseront la croissance des entreprises dirigées par des Autochtones et offriront des possibilités de réconciliation aux voyageurs canadiens et internationaux. Cet investissement est un signe de confiance envers notre organisation et un secteur en plein essor. »

-Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta

Faits en bref

Le financement fédéral de 4 millions de dollars accordé à Indigenous Tourism Alberta provient du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) de PrairiesCan.

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies.

Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

Ce cadre vise à encourager une plus grande collaboration à l'égard des possibilités d'investissement, à obtenir des fonds supplémentaires et à attirer de nouveaux investissements dans l'ensemble des Prairies.

Le Conference Board du Canada prévoit que le secteur du tourisme autochtone contribuera au produit intérieur brut ( PIB ) de l' Alberta à hauteur de plus de 143 millions de dollars par an et créera plus de 4 000 emplois dans la province d'ici à 2026.

