CALGARY, AB, le 21 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui, alors qu'il donnait un discours principal au Symposium sur l'énergie et les ressources de l'Arctique, que la Nukik Corporation allait recevoir un financement supplémentaire de 2,8 millions de dollars du programme canadien ARDEC Nord pour faire passer à l'étape suivante de sa réalisation le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique à Kivalliq.

Dirigé par Nukik, une société appartenant à des Inuit, ce projet consiste à aménager sur 1 200 km une ligne de transmission de 150 mégawatts dotée de câbles à fibre optique pour relier le réseau du Manitoba à la région de Kivalliq, au Nunavut. Ce projet d'édification de la nation permettrait à cinq communautés et à au moins une mine d'or de s'affranchir du diesel, coûteux et polluant, et de profiter d'un service Internet haute vitesse dans la région. Il réduirait par ailleurs considérablement les risques liés au transport de combustibles lourds sur les eaux de l'Arctique ainsi qu'aux déversements de combustibles dans les communautés.

Ce financement permettra d'entreprendre les activités de l'étape d'élaboration du projet nécessaires à sa mise en branle : génie, conception et travaux environnementaux sur le terrain. Il s'appuie sur un financement fédéral antérieur qui a permis la réalisation des étapes de planification et de vérification de la faisabilité du projet. Les travaux de construction devraient commencer d'ici 2028.

De nombreuses communautés du Nord dépendent toujours du diesel, combustible coûteux et polluant qui contribue aux changements climatiques, pour l'alimentation électrique et le chauffage. Ce projet mené par des Inuit jouera un rôle important dans la réduction des coûts énergétiques et de la pollution dans la région de Kivalliq tout en contribuant à la création d'emplois locaux et d'avantages socioéconomiques multigénérationnels.

En favorisant le leadership autochtone en matière de climat, le Canada met en œuvre la mesure 46 du Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette mesure est essentielle pour lutter contre les changements climatiques, créer la prospérité économique et bâtir un avenir solide, sain et durable pour les communautés autochtones du Canada.

Citations

« Notre peuple souhaite depuis longtemps se doter d'une électricité renouvelable et d'une connectivité fiable. Notre dépendance à l'égard du diesel n'est pas durable et entrave notre développement social et économique. Le nouveau financement accordé permettra de faire progresser un projet essentiel et d'aider les Inuit à accéder au même type d'occasions que celles dont profitent les autres Canadiens. »

Kono Tattuinee

Président de l'Association inuite du Kivalliq

« La liaison hydroélectrique et de fibre optique n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle si nous voulons atteindre nos objectifs nationaux en matière de climat, tenir nos promesses en matière de réconciliation et bâtir une société équitable pour tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence au pays. Le Nunavut a besoin de meilleures possibilités en matière d'énergie et de connectivité, et ce financement supplémentaire fourni par le programme ARDEC Nord permettra d'entreprendre d'importantes activités d'aménagement et de rapprocher le projet de sa clôture financière. »

Anne-Raphaëlle Audouin

PDG de la Nukik Corporation

« L'investissement et la gouvernance des Autochtones, et leur participation à l'aménagement de l'infrastructure ainsi qu'à l'exploitation des ressources du Nord, sont essentiels à l'avènement de communautés saines et durables. Le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique à Kivalliq jouera un rôle important dans la réduction de la pollution et des coûts énergétiques, et favorisera le développement économique. Les projets d'énergie propre comme celui-ci contribuent grandement à l'atténuation des changements climatiques et aux efforts d'adaptation. Le Canada est fier de soutenir la réalisation de ce projet et continuera de collaborer avec des organismes tels que l'Association inuite du Kivalliq, la Société d'investissements Sakku et la Nukik Corporation pour offrir au Nunavut un avenir plus vert et plus prospère. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan

Faits en bref

Les territoires du Canada ne sont pas reliés au réseau électrique nord-américain. Le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique à Kivalliq relierait le Nunavut au réseau électrique du Manitoba , ce qui aiderait les communautés d' Arviat , de Baker Lake , de Chesterfield Inlet , de Rankin Inlet et de Whale Cove à s'affranchir du diesel pour le chauffage et l'alimentation électrique.

au réseau électrique du , ce qui aiderait les communautés d' , de , de , de et de à s'affranchir du diesel pour le chauffage et l'alimentation électrique. Le passage à l'énergie propre dans la région améliorera la qualité de l'air à l'échelle locale, réduira les émissions de gaz à effet de serre de 371 000 tonnes annuellement et économisera 138 millions de litres de carburant par an.

Le projet permettra également de moderniser les systèmes de télécommunications de la région et de fournir un service Internet fiable et abordable à près de 10 000 résidents de la région de Kivalliq, leur permettant ainsi de bénéficier des mêmes occasions socioéconomiques que leurs concitoyens du reste du Canada.

Les travaux de construction de la liaison, de même que son exploitation, créeront des emplois ainsi que d'autres occasions économiques pour la région. Selon la Nukik Corporation, le projet contribuera environ 3,2 milliards de dollars au PIB du Canada pendant les travaux et générera des revenus d'environ 8 milliards de dollars sur 50 ans.

Avant l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord (RCAAN) ainsi que de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a accordé un financement de 11,6 millions de dollars en soutien aux étapes antérieures de planification et de vérification de la faisabilité du projet.

Le programme ARDEC Nord de RCAAN aide les communautés autochtones et nordiques à s'affranchir du diesel pour l'alimentation électrique et le chauffage en soutenant et en finançant des technologies d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité et le chauffage à la biomasse. À ce jour, le programme ARDEC Nord a appuyé dix projets hydroélectriques dans le Nord en leur accordant un investissement total de plus de 35 millions de dollars, y compris deux projets au Nunavut .

. Pour favoriser le chemin de la réconciliation et l'autodétermination, il est essentiel d'appuyer les dirigeants autochtones et d'élaborer conjointement des solutions pour réduire la dépendance envers les combustibles fossiles dans les communautés du Nord pour les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les points de vue des populations de l'Arctique et du Nord.

