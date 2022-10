RÉGION DU DEHCHO, NT, le 31 oct. 2022 /CNW/ - La région du Dehcho vise à réduire sa dépendance à l'égard du diesel, qui est coûteux et très polluant, grâce à deux nouvelles initiatives qui permettront d'accroître l'efficacité énergétique, de créer des emplois et d'examiner les possibilités en matière d'énergie propre qui s'offrent à leurs communautés.

Le projet Kǫ́ kǫni : Nouveau feu Nouvelle Énergie, dirigé par Northern Loco, aide les communautés à se doter des capacités nécessaires pour bâtir un avenir plus vert, et le savoir et la culture autochtones sont au cœur de ce projet. L'initiative a donné lieu à la création d'un comité communautaire sur l'énergie qui a pour mandat de déterminer les priorités énergétiques et de sensibiliser les gens à l'efficacité énergétique, tout en embauchant et en formant des stagiaires et des électriciens locaux pour mettre en œuvre des projets d'énergie propre. L'initiative permet de renforcer les capacités, d'appuyer l'économie locale en créant des possibilités d'emploi et de réduire les coûts de chauffage et d'électricité grâce aux économies d'énergie, rendant ainsi la vie plus abordable pour les résidents du Nord tout en contrant les changements climatiques.

Forte du succès du projet Nouveau feu Nouvelle Énergie, l'équipe à l'origine de ces travaux lance maintenant une nouvelle entreprise du secteur de l'énergie, appelée Gonezu Energy. Cette entreprise, qui appartient à des Autochtones, travaille actuellement avec les Premières Nations du Dehcho à l'élaboration d'un plan énergétique régional visant à réduire la consommation d'énergie et la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé que dans le cadre de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (ARDEC Nord), Northern Loco a reçu des fonds de 350 000 $ pour mener à bien le projet Nouveau feu Nouvelle Énergie et Gonezu Energy a reçu 350 000 $ pour entreprendre un processus de planification énergétique régionale dans le cadre de la stratégie régionale en matière de changements climatiques des Premières Nations du Dehcho.

De nombreuses communautés du Nord continuent de dépendre du diesel pour l'électricité et le chauffage, ce qui est coûteux et polluant, en plus de contribuer aux changements climatiques. Le programme ARDEC Nord aide les communautés autochtones et nordiques à réduire leur dépendance à l'égard du carburant diesel pour l'électricité et le chauffage en appuyant des projets communautaires novateurs en matière d'énergie propre, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, le chauffage à la biomasse et l'efficacité énergétique, ainsi que des initiatives connexes de renforcement des capacités.

« Notre gouvernement continuera d'être un partenaire solide et d'apporter son soutien aux projets d'énergie propre locaux et dirigés par des Autochtones dans le Nord et l'Arctique. Ces projets joueront un rôle important dans la réduction de la dépendance au diesel pour l'électricité et le chauffage, tout en réduisant la pollution et les coûts énergétiques. Le fait de fournir une énergie plus propre contribuera à protéger l'environnement et le bien-être des communautés nordiques et autochtones, tout en rendant la vie plus abordable. Tout le monde y gagne. Je félicite et remercie tous les partenaires pour le travail qu'ils ont accompli afin de faire avancer ce projet. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Gonezu Energy Inc. est fière de collaborer avec ses partenaires des gouvernements autochtones afin de créer des possibilités pour les membres des communautés autochtones dans les secteurs de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Le financement du programme ARDEC Nord de RCAANC et les liens que nous avons tissés durant l'exécution des travaux ont permis à Gonezu Energy de commencer à renforcer les capacités dans les domaines de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, en collaborant avec des membres des communautés autochtones de la région du Dehcho. Ces travaux initiaux jetteront les bases de projets plus importants dans ces deux domaines, qui seront menés par et pour les communautés autochtones. »

Jason Collard, président directeur général, Gonezu Energy

« La Gonezu Energy travaille avec les Premières Nations du Dehcho à l'élaboration d'une stratégie énergétique régionale qui permettra à nos communautés de passer à l'énergie renouvelable et de maximiser les avantages que cela présente pour les communautés individuelles. Dans le cadre des travaux de collaboration avec Gonezu, nous avons participé à des programmes de renforcement des capacités et des infrastructures à petite échelle qui procurent une foule d'avantages aux différentes communautés et à l'ensemble de la région. »

Alison de Pelham, directrice exécutive, Premières Nations du Dehcho

« Le soutien au leadership autochtone dans la lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le gouvernement. Ces deux initiatives dans la région du Dehcho montrent comment la transition vers l'énergie propre permet de créer des débouchés pour les entreprises autochtones du Nord, ce qui mène à des solutions créées dans le Nord pour le Nord. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

En se dotant du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les communautés autochtones et nordiques et à établir des partenariats avec celles-ci dans le cadre des mesures qu'elles adoptent pour lutter contre les changements climatiques.

s'est engagé à appuyer les communautés autochtones et nordiques et à établir des partenariats avec celles-ci dans le cadre des mesures qu'elles adoptent pour lutter contre les changements climatiques. Cet engagement a été renforcé par le Plan climatique renforcé du Canada , en vertu duquel le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour faire en sorte que les communautés rurales, éloignées et autochtones qui dépendent actuellement du diesel aient la possibilité d'être alimentées par des sources d'énergie propres et fiables d'ici 2030.

, en vertu duquel le gouvernement du s'est engagé à investir 300 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour faire en sorte que les communautés rurales, éloignées et autochtones qui dépendent actuellement du diesel aient la possibilité d'être alimentées par des sources d'énergie propres et fiables d'ici 2030. Afin de donner suite à ces investissements, on a prévu, dans le budget de 2021, une somme de 40,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour appuyer la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion de réseaux dans le Nord afin d'aider les communautés à faire la transition vers l'énergie propre et à réduire leur dépendance au diesel et à d'autres sources d'énergie à forte intensité d'émissions.

Jusqu'à maintenant, dans le cadre du programme ARDEC Nord, on a investi plus de 35,3 millions de dollars dans 153 projets partout dans le Nord.

Programme ARDEC Nord

Énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées - Canada.ca

