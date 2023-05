Le ministre Vandal annonce plus de 1,2 M$ à l'appui de projets touristiques autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest

L'investissement de CanNor soutient trois projets touristiques autochtones

YELLOWKNIFE, NT, le 24 mai 2023 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Les Territoires du Nord-Ouest ont beaucoup à offrir en tant que destination touristique. On y trouve notamment des cultures autochtones distinctives, des communautés hors du commun, des paysages immenses, des possibilités de pêche et de chasse extraordinaires et des aurores boréales époustouflantes. Les entreprises et organisations touristiques autochtones de tout le territoire continuent de travailler d'arrache-pied pour trouver des moyens de répondre à la demande des visiteurs, y compris dans les régions les plus reculées. Les services touristiques sont modernisés afin d'accueillir les touristes du Canada et du monde entier et d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 M$ dans trois projets touristiques autochtones afin d'appuyer la modernisation et l'amélioration de l'hébergement touristique dans les petites collectivités et les régions plus éloignées des Territoires du Nord-Ouest.

Cet investissement du gouvernement du Canada appuiera les entreprises, les organisations et les communautés touristiques autochtones des Territoires du Nord-Ouest pour qu'elles soient véritablement en mesure de prospérer et de se développer de manière durable, car une industrie touristique forte est essentielle à l'économie des Territoires du Nord-Ouest.

Citations

« Les Canadiens et les visiteurs du monde entier veulent découvrir tout ce que les TN-O ont à offrir, en soutenant les boutiques locales, les artistes, les hôtels, les restaurants, les opérateurs touristiques et bien d'autres choses encore. Nous réalisons des investissements importants dans les entrepreneurs et les entreprises autochtones, qui apportent des améliorations, offrent des services plus performants et proposent des expériences uniques pour attirer les visiteurs dans le territoire. Notre gouvernement continuera d'être un partenaire des entrepreneurs autochtones et des opérateurs touristiques locaux, lorsque nous contribuons à élargir les possibilités touristiques et à relancer la croissance économique dans l'ensemble des T.N.-O. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les Territoires du Nord-Ouest regorgent de beautés naturelles, d'expériences autochtones uniques et d'aventures en plein air qui attirent des visiteurs de tout le Canada et du monde entier. En investissant dans leurs offres touristiques, nous renforçons l'économie locale et créons de bons emplois dans les communautés urbaines, rurales et autochtones. Notre gouvernement sera là pour soutenir la croissance de l'industrie touristique canadienne, non seulement dans un an, mais aussi pour les décennies à venir. »

- L'honorable Randy Boissonnault, Ministre du Tourisme, Ministre associé des Finances

« Les T.N.-O. sont une destination de vacances sans pareille, offrant des aventures et des expériences de voyage uniques qui attirent des touristes de près et de loin. Nous continuons à soutenir les entreprises touristiques autochtones et nous aidons à améliorer l'infrastructure touristique dans les communautés afin de favoriser la croissance de notre secteur touristique. Grâce à ces investissements de CanNor, nous faisons la promotion du tourisme dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest et soutenons la vitalité et la prospérité économique des collectivités. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Grâce à nos vastes étendues, nos vastes horizons et notre riche beauté naturelle, le tourisme est la pierre angulaire de la croissance économique régionale et de la diversification de l'économie des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaît également que les investissements dans l'industrie du tourisme jouent un rôle important dans la mise en valeur, la célébration et, surtout, la préservation des cultures et des traditions autochtones qui font tellement partie de notre identité collective en tant qu'habitants du Nord. »

- Caroline Wawzonek, ministre de l'industrie, du tourisme et de l'investissement, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« Niché sur les rives du fleuve Mackenzie, au cœur de notre communauté, le Telemia Lodge offre une expérience inégalée où les clients peuvent se délecter de la sérénité de nos paysages naturels et se laisser aller à la chaleur de notre hospitalité. En collaborant avec des organisations locales et CanNor, nous sommes déterminés à donner à la communauté les moyens d'agir grâce à la formation professionnelle et aux possibilités d'emploi, contribuant ainsi à la croissance économique de la région. Nous sommes extrêmement fiers de mettre en valeur notre patrimoine culturel traditionnel autochtone, en permettant aux visiteurs de dialoguer avec les artisans locaux, les récoltants et les gardiens du savoir, et de s'immerger dans nos coutumes dynamiques. »

- Michael Vandell, chef de la Première nation Deh Gáh Got'îê

Faits en bref

Le financement de plus de 1,2 M$ annoncé aujourd'hui par CanNor provient du Fonds pour l'emploi et la croissance, le Fonds d'aide au tourisme et d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord).

Les programmes de CanNor appuient des projets qui stimulent le développement économique durable des collectivités, favorisent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les investissements annoncés par les Agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

