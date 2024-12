OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Lors du symposium de recherche de Nutrition Nord Canada tenu à Ottawa aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a souhaité la bienvenue à M. McKinley Winters en tant que président du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada et à Mme Mavis Cli-Michaud en tant que membre du Conseil pour un mandat de trois ans.

Inuk de Hopedale, au Nunatsiavut, McKinley Winters a consacré sa carrière à la santé et au mieux-être de sa communauté. De 2016 à 2020, il a travaillé en tant que chef d'équipe au ministère de la Santé et du Développement social du gouvernement du Nunatsiavut et a géré des programmes de sécurité alimentaire tels que les initiatives d'éducation en matière de nutrition et la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs de Nutrition Nord Canada. Grâce à son expérience avec la contribution de Nutrition Nord Canada, M. Winters a acquis une connaissance approfondie des programmes de l'organisme, des défis posés par l'accès aux aliments dans les communautés du Nord, des moyens mis en œuvre par Nutrition Nord Canada pour compenser les coûts et des retombées positives pour les communautés.

Mme Mavis Cli-Michaud est fière membre de la Liidlii Kue First Nation, aux T.-N.O., et compte plus de 30 ans d'expérience à la haute direction au sein du gouvernement. Dans le cadre de son travail, elle s'est consacrée aux communications, aux finances, à la gestion des ressources humaines et à la planification socioéconomique. Forte d'une expérience diversifiée dans des rôles de direction au sein du Deh Cho First Nations Investment Management Board et du MacKenzie Valley Land and Water Board, ainsi que de son rôle de directrice fondatrice de la NWT Native Women's Association, Mme Cli-Michaud est connue pour sa capacité d'adaptation et son engagement à apporter des changements positifs afin de répondre aux besoins et d'aider les autres, ce qui fait d'elle un atout précieux pour le conseil d'administration.

Le Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada occupe une place importante dans la conception des programmes et donne aux résidents des communautés isolées du Nord un moyen direct de s'exprimer à cet égard. Le Conseil collabore étroitement avec les membres des communautés admissibles pour écouter et prendre en compte leurs points de vue.

« Il est essentiel de travailler directement avec nos partenaires du Nord et nos partenaires autochtones, comme le Conseil consultatif de Nutrition Nord et les principaux chercheurs autochtones afin d'améliorer les programmes et d'intégrer les points de vue des populations du Nord dans la prise de décisions. Je souhaite la bienvenue à McKinley Winters et à Mavis Cli-Michaud qui assumeront des rôle clés. Leur travail dans le domaine de la sécurité alimentaire et leur expérience des défis et des réussites orienteront et influenceront le programme Nutrition Nord Canada à l'avenir. Je tiens également à remercier Brenda Jancke de son travail en tant que présidente intérimaire et de son engagement à intégrer les points de vue des résidents du Nord dans le processus décisionnel. »

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

Nutrition North Canada travaille directement avec des partenaires autochtones et du Nord pour cerner leurs besoins prioritaires en matière de sécurité alimentaire et y répondre.

travaille directement avec des partenaires autochtones et du Nord pour cerner leurs besoins prioritaires en matière de sécurité alimentaire et y répondre. Au total, 125 communautés isolées du Nord bénéficient actuellement du programme Nutrition Nord Canada. Les communautés concernées sont situées au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec et à Terre-Neuve-et- Labrador . De ces 125 communautés, 112 sont admissibles à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

, dans les Territoires du Nord-Ouest, au , en , en , au , en , au Québec et à Terre-Neuve-et- . De ces 125 communautés, 112 sont admissibles à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs. Nutrition Nord Canada s'appuie sur le travail du Conseil consultatif du ministre des Affaires du Nord, du groupe de travail autochtone et du groupe de travail Inuit-Couronne sur la sécurité alimentaire. Le programme repose également sur des relations étroites avec les communautés participant à NNC et les organisations autochtones bénéficiaires. Ces partenariats sont essentiels à l'évolution continue du programme.

s'appuie sur le travail du Conseil consultatif du ministre des Affaires du Nord, du groupe de travail autochtone et du groupe de travail Inuit-Couronne sur la sécurité alimentaire. Le programme repose également sur des relations étroites avec les communautés participant à NNC et les organisations autochtones bénéficiaires. Ces partenariats sont essentiels à l'évolution continue du programme. Les nominations au Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada sont faites par le ministre des Affaires du Nord et sont soumises au processus de sélection ouvert et transparent du gouvernement du Canada.

