OTTAWA, ON, le 3 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît à quel point il est important pour les familles d'avoir accès à des aliments sains et abordables dans les communautés nordiques et éloignées.

Le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, et un député de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, ont annoncé aujourd'hui que cinq autres communautés des Territoires du Nord-Ouest seront admissibles à la contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada.

Nutrition Nord Canada entretient une collaboration avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones et les représentants des programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire et assurer l'accès aux articles essentiels dans les communautés nordiques et éloignées.

L'inclusion des communautés de Nahanni Butte, de Tsiigehtchic, de Fort McPherson, d'Inuvik et de Tuktoyaktuk soutient les efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire. Ces communautés sont maintenant admissibles à la contribution au commerce de détail durant les périodes d'isolement saisonnières et cela entraînera une baisse des prix durant les périodes de gel et de débâcle, lors desquelles les denrées alimentaires doivent être acheminées dans les communautés par avion.

Le programme de contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada touche un vaste éventail d'aliments nutritifs, y compris les aliments frais et périssables, et subventionne certains produits essentiels comme les couches, les médicaments en vente libre, les savons et les désinfectants pour les mains vendus par les détaillants et les fournisseurs inscrits.

En réponse à la pandémie, notre gouvernement a octroyé 25 millions de dollars supplémentaires à Nutrition Nord Canada pour augmenter les taux de contribution pour les aliments nutritifs et les produits essentiels. Le programme a aussi ajouté les produits de nettoyage à sa liste de produits essentiels subventionnés. Enfin, le budget de 2021 comporte un investissement de 163,4 millions de dollars sur trois ans pour étendre la portée du programme Nutrition Nord Canada et pour permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec les partenaires autochtones afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

« Le coût élevé des aliments sains et nutritifs pose problème dans bien des communautés nordiques. Le programme Nutrition Nord Canada fait partie d'une vaste stratégie pangouvernementale de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord. Nutrition Nord Canada travaille de concert avec les partenaires et appuie la recherche de solutions élaborées dans le Nord pour améliorer l'accès à des aliments nutritifs abordables. Nous continuons de collaborer avec les partenaires autochtones et du Nord pour améliorer le programme et mieux servir les habitants du Nord. L'annonce d'aujourd'hui est le fruit de cette collaboration. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« La lutte contre l'insécurité alimentaire est une priorité du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des communautés éloignées. Tsiigehtchic a demandé à la 19e assemblée de plaider en sa faveur pour être inclus dans le programme de subvention Nutrition Nord, et un examen du programme a permis d'identifier d'autres communautés des TNO dont les coûts alimentaires sont extrêmes et qui pourraient bénéficier d'un soutien. Je suis ravie que notre plaidoyer ait été couronné de succès. Grâce à un partenariat solide avec le gouvernement du Canada, les gouvernements autochtones et les gouvernements communautaires, nous continuerons à trouver des solutions collaboratives et novatrices qui auront un impact positif sur la vie des habitants du Nord. »

L'honorable Caroline Cochrane

Première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Grâce à l'expansion de la contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada dans ces cinq communautés, notre gouvernement démontre son engagement continu à améliorer la qualité de vie et le coût des produits de tous les jours dans les Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Nutrition Nord Canada est un programme du gouvernement du Canada qui vise à rendre les aliments nutritifs et certains articles essentiels plus abordables et accessibles.





est un programme du gouvernement du Canada qui vise à rendre les aliments nutritifs et certains articles essentiels plus abordables et accessibles. Le programme travaille directement avec des partenaires autochtones et du Nord pour cerner leurs besoins prioritaires en matière de sécurité alimentaire et y répondre. Nutrition Nord Canada appuie les communautés nordiques admissibles de trois façons :





appuie les communautés nordiques admissibles de trois façons : La contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada subventionne des aliments périssables et des produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels acheminés par bateau, par barge ou par une route d'hiver.







La subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs aide les habitants du Nord à accéder à leurs aliments traditionnels en offrant un soutien financier pour la chasse, la cueillette et le partage de nourriture.







Les initiatives d'éducation en matière de nutrition, menées par Services aux Autochtones Canada et par l'Agence de la santé publique du Canada, permettent d'offrir des activités éducatives communautaires en lien avec la nutrition ou d'enrichir des activités existantes afin d'améliorer l'accès à des aliments sains.

Au total, 121 communautés nordiques isolées bénéficient du programme de contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada. Ces communautés sont situées au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Labrador .





, dans les Territoires du Nord-Ouest, au , en , en , au , en , au Québec et au . De ces 121 communautés, 108 sont admissibles à la subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs. Cette subvention offre un financement aux gouvernements et aux organisations autochtones pour soutenir la chasse, la cueillette et le partage de nourriture dans les communautés isolées.





Les communautés de Nahanni Butte , de Tsiigehtchic , de Fort McPherson , d' Inuvik et de Tuktoyaktuk sont maintenant admissibles à la contribution au commerce de détail durant les périodes d'isolement saisonnières. En dehors des périodes d'isolement saisonnières, les denrées alimentaires sont acheminées dans ces cinq communautés par camion ou par bateau. Durant les périodes de gel et de débâcle, elles doivent cependant être apportées par avion, ce qui augmente considérablement les coûts. La bonification du programme Nutrition Nord Canada permettra de réduire le prix de la nourriture durant les périodes d'isolement saisonnières, ce qui aidera les personnes qui en ont le plus besoin.





, de , de , d' et de sont maintenant admissibles à la contribution au commerce de détail durant les périodes d'isolement saisonnières. En dehors des périodes d'isolement saisonnières, les denrées alimentaires sont acheminées dans ces cinq communautés par camion ou par bateau. Durant les périodes de gel et de débâcle, elles doivent cependant être apportées par avion, ce qui augmente considérablement les coûts. La bonification du programme Nutrition Nord Canada permettra de réduire le prix de la nourriture durant les périodes d'isolement saisonnières, ce qui aidera les personnes qui en ont le plus besoin. L'isolement est un critère incontournable quand vient le temps de statuer sur l'admissibilité d'une communauté au programme Nutrition Nord Canada. Comme les habitants du Nord le savent bien, les impacts de l'isolement tendent à être amplifiés par les effets des changements climatiques. Nutrition Nord Canada révise et modifie la liste des communautés admissibles sur une base régulière. Les fonctionnaires du Ministère entrent régulièrement en contact avec les communautés pour discuter des nombreuses variables qui ont une incidence sur leurs périodes d'isolement respectives.





révise et modifie la liste des communautés admissibles sur une base régulière. Les fonctionnaires du Ministère entrent régulièrement en contact avec les communautés pour discuter des nombreuses variables qui ont une incidence sur leurs périodes d'isolement respectives. Pour être admissible à la contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada, une communauté doit être considérée comme isolée et :





ne doit pas être desservie par un réseau de transport de surface pendant la totalité de l'année (aucune route, voie ferrée ou voie navigable permanente), exception faite des périodes d'isolement durant les moments de gel et de débâcle, qui durent normalement plus de quatre semaines consécutives;







doit satisfaire à la définition territoriale ou provinciale d'une communauté nordique;







doit avoir un aéroport, un bureau de poste ou une épicerie;







doit avoir une population permanente selon le recensement national.

Le gouvernement du Canada réexamine périodiquement les critères d'admissibilité des communautés. En 2016, Nutrition Nord Canada a élargi son offre à 37 nouvelles communautés dans le nord du Canada.





Depuis le début de la pandémie, Nutrition Nord Canada est resté en contact régulier avec ses partenaires autochtones et du Nord pour comprendre et apaiser leurs inquiétudes immédiates et à long terme entourant la sécurité alimentaire. Des idées de solutions collaboratives pour améliorer la sécurité alimentaire sont régulièrement discutées avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autres ministères fédéraux.





En réponse aux priorités essentielles formulées par les gouvernements territoriaux pour se préparer à la pandémie de COVID-19 et lutter contre celle-ci, le gouvernement du Canada a annoncé, le 14 avril 2020, qu'il offrirait des mesures de soutien supplémentaires pour répondre aux besoins immédiats des habitants du Nord en matière de santé, d'économie et de transport.





Celles-ci comprenaient un investissement ponctuel de 25 millions de dollars dans le programme Nutrition Nord Canada afin d'augmenter le taux de contribution dans toutes les communautés admissibles. Le niveau de contribution élevé a été augmenté de 0,50 $/kg et le niveau de contribution moyen, de 1 $/kg. De plus, Nutrition Nord Canada a ajouté les produits de nettoyage à sa liste de produits essentiels subventionnés.

