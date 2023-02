Le financement de deux entreprises du Yukon vient appuyer l'expansion et la croissance tout en renforçant les systèmes alimentaires du Nord

WHITEHORSE, YT, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir accès à des aliments abordables et frais, peu importe où il vit. Pour aider, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour compenser les coûts élevés de la main-d'œuvre, du transport et des défis socio-économiques qui ont un impact sur la capacité des habitants du Nord et des peuples autochtones à cultiver, récolter et acheter des aliments. Grâce à des initiatives régionales et locales, des solutions sont mises en œuvre pour lutter contre l'insécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires dans le Nord et l'Arctique.

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor, ainsi que Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 185 000 $ par l'entremise de CanNor pour appuyer deux projets liés à l'agroalimentaire au Yukon.

Un montant de 99 999 $ est octroyé à Sarah's Harvest pour un projet de deux ans, lancé au printemps 2022, qui consiste à construire une serre bioclimatique à Whitehorse. Cette serre sera entièrement chauffée par l'énergie accumulée du soleil. Le projet a reçu un financement supplémentaire de 39 967 $ dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Le financement de CanNor appuie la conception de la serre, la préparation du site, l'achat des matériaux, l'embauche d'entrepreneurs locaux et l'ajout de bancs d'ensemencement et de planches de jardin dans l'installation.

La serre aide au prolongement de la saison de croissance, accroît la production des semis et des produits, et réduit les coûts d'exploitation grâce à l'utilisation du stockage thermique. Le projet appuie l'expansion d'une entreprise agricole détenue et exploitée par une femme.

Un montant de 85 345 $ est octroyé à ColdAcre Food Systems Inc. pour un projet d'un an qui vise la construction d'une installation de transformation des aliments ainsi que l'élaboration et le lancement d'une campagne de marketing qui fait la promotion de choix d'aliments locaux au Yukon. Le projet se voit octroyer un investissement supplémentaire de 112 888 $ par le gouvernement du Yukon dans le cadre du programme du Fonds de développement économique et de 24 700 $ par le Partenariat canadien pour l'agriculture. Le financement de CanNor vient appuyer la conception et la construction de l'installation à Whitehorse ainsi que des éléments de la campagne de marketing comme les publicités locales, l'embauche d'un consultant en marketing alimentaire de même que l'élaboration d'un site Web et de divers matériels promotionnels.

L'installation de transformation des aliments, laquelle comprendra un comptoir de services, aidera les producteurs à accéder à des installations de transformation et à vendre leurs produits. Cela aidera à améliorer à la fois la disponibilité et l'accessibilité aux aliments locaux ainsi qu'à soutenir la croissance et l'expansion des entreprises alimentaires du Yukon. L'initiative de marketing viendra compléter le nouveau centre en aidant à susciter l'intérêt du public et à le sensibiliser aux offres en matière d'aliments locaux au Yukon. Elle présentera également l'abonnement à la livraison de boîtes d'aliments locaux de ColdAcre Food Systems Inc. Ces boîtes contiennent des produits provenant de jusqu'à quinze fournisseurs locaux.

Ces investissements sont des exemples du travail continu du gouvernement du Canada pour renforcer le secteur de l'alimentation du Nord avec des projets communautaires qui réduisent la dépendance vis-à-vis l'industrie alimentaire du Sud et renforcent les capacités locales en matière de production alimentaire.

Citations

« Aujourd'hui, à l'occasion du Jour de l'agriculture canadienne, nous célébrons la qualité et la diversité des aliments produits dans tout le pays, et nous remercions tous ceux qui travaillent avec acharnement pour acheminer ces aliments de la ferme à l'assiette. L'investissement annoncé aujourd'hui, accordé par l'intermédiaire de CanNor, démontre le travail continu de notre gouvernement avec les organisations et entreprises autochtones et du Nord à relever ces défis ainsi qu'à en tirer profit en tant que possibilités uniques d'innovation et de croissance à l'échelle du secteur. En travaillant avec des partenaires pour soutenir les entreprises et les organisations qui mènent ces initiatives, nous aidons à trouver des solutions locales qui remédient aux enjeux liés à l'insécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, PrairiesCan et CanNor

« En ce Jour de l'agriculture canadienne, levons nos fourchettes pour célébrer la résilience et l'engagement de nos agriculteurs. Alors que la possibilité de s'approvisionner à l'échelle locale améliore la sécurité alimentaire dans les collectivités les plus éloignées, ces investissements octroyés à Sarah's Harvest et ColdAcre Food Systems Inc. renforcent davantage l'accès à de la nourriture de qualité dans les régions du Nord. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole du Yukon est résilient, novateur et axé sur la collaboration et le travail acharné. En ce Jour de l'agriculture, nous prenons un moment pour prendre conscience de la diversité des produits locaux offerts sur bon nombre de nos étagères à l'épicerie et même jusqu'à nos portes grâce à des services d'abonnement. Je suis heureux de voir cet investissement soutenir des entreprises comme Sarah's Harvest et ColdAcre Food Systems Inc., qui continuent de contribuer à la solidité des systèmes alimentaires du Nord et à la croissance économique locale. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« À l'occasion de ce Jour de l'agriculture canadienne, nous rendons hommage aux agriculteurs et aux producteurs d'aliments du Yukon. La production d'aliments au nord du 60e parallèle exige courage, détermination, créativité et passion. Notre marché offre une large gamme de produits grâce à des exploitants agricoles tels que Sarah's Harvest et ColdAcre Food Systems. La volonté et le dévouement des exploitants agricoles et producteurs d'aliments du Yukon sont essentiels au développement du secteur agricole au Yukon et au soutien de nos collectivités, de l'économie et de l'environnement. J'invite tout le monde à faire part de son appréciation et à remercier un agriculteur du Yukon pour les aliments que nous savourons chaque jour. »

- John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, gouvernement du Yukon

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui de CanNor à notre projet de serre bioclimatique. Cet investissement nous permettra de prolonger notre saison de croissance et d'accroître notre production de semis, ainsi que la variété et la quantité de fruits et légumes frais pour notre communauté. Notre nouvelle serre stockera la chaleur excédentaire du soleil et la conservera, ce qui réduira notre besoin de chaleur supplémentaire (par la biomasse) et, par conséquent, réduira notre empreinte carbone. Ce projet vient appuyer notre engagement envers la production de nourriture de qualité supérieure au moyen de pratiques qui créent une terre vivante et minimisent notre utilisation des ressources. Nous sommes ravis d'augmenter considérablement notre contribution à la souveraineté alimentaire du Yukon, laquelle est rendue possible par la construction de cette nouvelle serre. »

- Sarah Ouellette, propriétaire et fondatrice, Sarah's Harvest

« Chez ColdAcre Food Systems, nous sommes ravis d'être à l'avant-plan de ce projet exaltant qui consiste à construire une installation de transformation des aliments et à concevoir une campagne de marketing qui fait la promotion des aliments locaux au Yukon. L'investissement généreux de CanNor, parallèlement au soutien du gouvernement du Yukon et du Partenariat canadien pour l'agriculture, nous permettront de mettre sur pied un centre de l'industrie alimentaire locale et d'accroître la disponibilité et l'accessibilité de produits locaux de qualité supérieure par l'intermédiaire de notre livraison de boîtes d'aliments et de notre comptoir de services. Notre objectif a toujours été d'établir un écosystème alimentaire local florissant, et ce projet nous rapproche un peu plus de la réalisation de cette vision. Nous sommes reconnaissants de l'occasion offerte de créer des retombées positives au sein de notre communauté, et nous sommes impatients de découvrir les résultats de ce projet dans les mois et années à venir. »

- Denise Gordon, directrice de l'exploitation, ColdAcre Food Systems

Faits en bref

Dirigé par Sarah's Harvest, le projet de construction d'une serre bioclimatique est financé par l'entremise du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). Ce projet de deux ans a été lancé au début de 2022.

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents des territoires du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. Dirigé par ColdAcre Food Systems Inc., le projet d'installation de transformation et d'expansion du marché des aliments est financé par l'entremise du Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI). Ce projet d'un an a été lancé à la fin de 2022.

Le Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI) vise à soutenir des projets communautaires axés sur les systèmes locaux et autochtones de production alimentaire. Il met l'accent sur les solutions novatrices et pratiques qui ont pour but d'améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un programme de cinq ans dont les coûts sont partagés entre Agriculture et Agroalimentaire Canada et le gouvernement du Yukon .

