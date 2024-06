Un financement de plus de 7,5 millions de dollars de PrairiesCan crée des possibilités et connecte le Manitoba au reste du monde.

WINNIPEG, MB, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir dans les Prairies une économie forte, durable et compétitive qui ne laisse personne de côté.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui des investissements stratégiques de plus de 7,5 millions de dollars pour aider quatre organisations manitobaines à continuer de croître et de prospérer. Ces investissements témoignent de la priorité que le gouvernement du Canada accorde à la promotion du commerce, de l'infrastructure et des nouveaux marchés qui propulsent le Manitoba vers l'avant, en plus de donner à la main-d'œuvre de la province la formation et les outils dont elle a besoin pour être compétitive et pour réussir.

Il y a au Manitoba plusieurs grappes d'exportation de classe mondiale qui fabriquent des produits de haute qualité. Ces grappes regroupent les industries numériques du secteur créatif et financier, la grappe de fabrication d'équipements lourds qui met au point des technologies à zéro émission, l'agriculture et les machines agricoles, l'aérospatiale, le transport et la logistique, ainsi que les biosciences. Les investissements annoncés aujourd'hui dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) soutiennent des projets qui donnent des résultats positifs et contribuent à renforcer les atouts économiques du Manitoba.

Citations

« Le bien-être économique du Manitoba dépend des exportations et du commerce. L'année dernière, les entreprises du Manitoba ont exporté pour près de 21 milliards de dollars, et nous soutenons cet élan en investissant dans les infrastructures et les ressources humaines, en attirant des capitaux et en introduisant sur le marché les prochaines grandes idées. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de connecter davantage le Manitoba au reste du monde et d'offrir de nouvelles possibilités à notre population, à nos industries et à nos collectivités. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Nous sommes reconnaissants à PrairiesCan de son engagement à améliorer l'écosystème du développement économique et la capacité d'investissement du Manitoba. Grâce au soutien de PrairiesCan, CentrePort a pu nouer de nouvelles relations dans les secteurs de la fabrication de pointe et de l'agriculture à valeur ajoutée. Nous travaillons activement avec les entreprises avec lesquelles nous avons noué des liens dans le cadre de ce projet afin de les aider à s'implanter ou à développer leurs activités au CentrePort. »

-Carly Edmundson, présidente-directrice générale, CentrePort Canada Inc.

« Le Manitoba est connu dans le monde entier pour ses artistes novateurs et ses entreprises musicales. L'expansion des activités d'exportation, le développement des marchés et la facilitation des relations commerciales sont au cœur du travail de développement de Manitoba Music et sont essentiels à la création de nouvelles voies vers le succès pour notre secteur. Merci au gouvernement du Canada de reconnaître la valeur et le poids de l'industrie musicale de notre province et de travailler avec nous pour construire un avenir solide. »

-Vanessa Kuzina, directrice générale, Manitoba Music

« L'investissement de PrairiesCan a joué un rôle essentiel dans la transformation de notre programme de création d'entreprises technologiques et dans le lancement d'initiatives telles que WiLab (Women in Innovation Lab), AMLab (Advanced Manufacturing Lab) et le North Forge Angel Network. Ces programmes aident les entrepreneurs à attirer des capitaux, à donner aux femmes les moyens d'agir et à stimuler l'innovation. Depuis septembre 2022, PrairiesCan nous a permis de soutenir 120 jeunes entreprises, les aidant à recueillir plus de 8,5 millions de dollars et à augmenter leurs revenus de 7,7 millions de dollars. Des histoires de réussite comme celles de ConstructionClock et de Win-Shield Devices illustrent la portée de notre travail. Notre WiLab a soutenu 217 femmes, démontrant notre engagement inébranlable en faveur d'un écosystème entrepreneurial diversifié et inclusif. »

-Joelle Foster, présidente-directrice générale, North Forge Technology Exchange

« Notre partenariat avec PrairiesCan a renforcé nos efforts en matière d'investissements étrangers directs (IED) et d'attraction des talents, ce qui nous a permis de tirer parti d'outils sophistiqués de renseignements sur les marchés et de mieux servir les entreprises. Nous avons multiplié les pistes dans notre réserve d'investissements et établi une réserve durable de talents, en mettant les entreprises en contact avec des experts locaux et internationaux. Cette double approche nous a permis d'être compétitifs sur la scène internationale et de faire en sorte que le Manitoba reste une destination privilégiée pour les investissements et les talents. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec PrairiesCan ainsi que des contributions du gouvernement provincial, qui nous ont aidés à mettre en place une infrastructure de développement économique sophistiquée pour stimuler la création d'emplois et les investissements à long terme dans notre région. »

-Ryan Kuffner, président et chef de la direction, Economic Development Winnipeg

Faits en bref

PrairiesCan réalise des investissements stratégiques visant à bâtir une économie canadienne forte et compétitive. Cette annonce, axée sur les résultats, illustre les effets positifs de ce financement.

La collaboration avec nos partenaires de l'écosystème permet de relier le Manitoba au reste du monde, tout en lui offrant des possibilités internationales.

Le programme EIR sert à faire des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR est ouvert aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs en matière de démarrage, de croissance, de productivité, de commercialisation et d'adoption des technologies, d'exportations et d'attraction des investissements.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance offre du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme. PrairiesCan investit 122,9 millions de dollars pour aider les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en les aidant à passer à une économie verte, favorisant ainsi une relance inclusive, améliorant la compétitivité et créant des emplois dans les Prairies.

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit 7 501 784 dollars pour soutenir cinq projets au Manitoba.

Ce financement stratégique contribuera à bâtir une économie forte et compétitive en privilégiant le perfectionnement de la main-d'œuvre, l'innovation et le commerce.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - Investissement de 5 662 000 dollars

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - Investissement de 5 662 000 dollars

North Forge (2 070 000 dollars )

Améliorer les programmes d'incubation et d'accélération pour développer l'écosystème d'innovation du Manitoba . À ce jour, 120 petites et moyennes entreprises (PME) ou jeunes entreprises ont recueilli plus de 8,5 millions de dollars et enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de plus de 7,7 millions de dollars.

Economic Development Winnipeg (EDW) (2 500 000 dollars )

Élaborer des initiatives de marketing pour renforcer l'investissement étranger direct. Grâce à cet investissement, EDW vise à attirer des entreprises étrangères pour combler les lacunes dans les secteurs clés du Manitoba .

Manitoba Music Industry Association (1 092 000 dollars )

Accroître l'expansion des marchés extérieurs et la croissance des maisons de disques du Manitoba . Cet investissement a permis à des artistes de signer des contrats et à des auteurs-compositeurs manitobains d'être publiés.

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - investissement de 1 859 784 dollars

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - investissement de 1 859 784 dollars

CentrePort Canada (260 000 dollars )

Travailler à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour CentrePort ainsi que pour d'autres entreprises du Manitoba . Le résultat direct de cet investissement est que plus de 50 réunions de développement commercial ont eu lieu grâce à une approche proactive et qu'il y a actuellement deux pistes ouvertes avec des entreprises qui explorent des possibilités de développement dans le port intérieur.

Economic Development Winnipeg (1 579 784 dollars )

Mettre sur pied un portail d'emplois et des programmes de recrutement pour soutenir les secteurs clés du Manitoba . Le Manitoba se positionne ainsi comme un chef de file dans le secteur créatif.

Liens connexes

Restez branchés

