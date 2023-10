Un montant de 832 500 dollars accordé par PrairiesCan aidera les entreprises de la Saskatchewan à se préparer aux petits réacteurs modulaires

SASKATOON, SK, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Saskatchewan est un chef de file mondial dans l'extraction de l'uranium, et possède la capacité de répondre aux besoins futurs en matière de développement de petits réacteurs modulaires (PRM). Une préparation est nécessaire pour aider les fabricants et les fournisseurs de la Saskatchewan à tirer parti de cette industrie en pleine croissance et à contribuer à une économie propre et durable pour la Saskatchewan et le Canada. La mise au point et le déploiement de petits réacteurs modulaires devraient créer des milliers d'emplois pour les travailleurs canadiens et stimuler notre économie.

Le ministre Vandal annonce des investissements destinés à renforcer les chaînes d’approvisionnement de l’énergie nucléaire et de l’exploitation minière propre en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

PrairiesCan aide déjà ce secteur à travailler à la réalisation de cet avenir prospère, et l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 832 500 dollars destiné à aider les entreprises de la Saskatchewan à devenir des fournisseurs qualifiés dans les chaînes d'approvisionnement de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière propre. Le financement est accordé à un partenariat entre la Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers' Association Inc. (SIMSA), la First Nations Power Authority of Saskatchewan Inc. (FNPA) et l'Organization of Canadian Nuclear Industries (OCNI).

Cet investissement aidera les entreprises de la Saskatchewan à acquérir les connaissances et à obtenir les accréditations nécessaires afin de répondre aux normes de la chaîne d'approvisionnement de l'énergie nucléaire, à atteindre la carboneutralité, à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les fournisseurs de l'industrie minière et à créer une base de données de fournisseurs autochtones travaillant dans les chaînes d'approvisionnement de l'énergie nucléaire et de l'énergie propre.

Citations

« Notre gouvernement fait les investissements nécessaires pour aider les entreprises de la Saskatchewan à devenir des fournisseurs qualifiés pour les futures chaînes d'approvisionnement de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière propre, ce qui créera de nouveaux emplois, un réseau électrique plus propre et des possibilités dans l'ensemble de la province et ailleurs. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« La SIMSA se réjouit de collaborer une fois de plus avec PrairiesCan pour mettre en place des ressources supplémentaires afin de favoriser le développement d'entreprises qualifiées dans le domaine de la fabrication et de la construction nucléaires dans notre province, grâce à la création d'un poste de spécialiste du nucléaire. Le financement actuel soutient également notre service de conciergerie industrielle, qui apporte un soutien indispensable à la chaîne d'approvisionnement en matière de réduction des émissions de carbone et d'innovation. PrairiesCan est un excellent partenaire de la SIMSA depuis plusieurs années, sur de multiples fronts, et ceci n'est qu'un autre exemple de notre partenariat de longue date. »

-Eric Anderson, directeur général, Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers' Association

« La voie vers le développement et le déploiement de nouvelles technologies nucléaires au Canada doit comprendre des projets dont les dirigeants et les propriétaires sont Autochtones et qui sont soutenus par la prochaine génération de fournisseurs de services à l'industrie nucléaire. Nous sommes fiers de faire partie de la solution pour favoriser un engagement significatif des entreprises autochtones avec nos partenaires, la SIMSA, l'OCNI, ainsi que PrairiesCan et CIC. »

-Guy Lonechild, directeur général, First Nations Power Authority of Saskatchewan Inc.

« L'Organization of Canadian Nuclear Industries (OCNI) est fière de travailler en Saskatchewan avec la SIMSA et la FNPA pour mettre en œuvre notre programme Ready4SMR. Nous tenons également à remercier PrairiesCan pour sa contribution à la réalisation de ce projet. Le Canada est un leader mondial dans le déploiement des petits réacteurs modulaires, et nous sommes ravis de voir que la Saskatchewan prévoit d'intégrer les petits réacteurs modulaires à son bouquet d'énergies propres. Notre rôle est de créer une chaîne d'approvisionnement pancanadienne qui offre aux provinces comme la Saskatchewan une occasion de développement économique alors que leur base de fournisseurs déjà florissante envisage de rejoindre l'industrie nucléaire canadienne.

-Bill Walker, président et directeur général, Organization of Canadian Nuclear Industries

Faits en bref

PrairiesCan accorde 832 500 dollars aux secteurs de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière propre dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux. Cet investissement s'ajoute aux 240 000 dollars fournis en 2022 afin de soutenir le service de conciergerie de la SIMSA.

aux secteurs de l'énergie nucléaire et de l'exploitation minière propre dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux. Cet investissement s'ajoute aux 240 en 2022 afin de soutenir le service de conciergerie de la SIMSA. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Ressources naturelles Canada, a également approuvé un financement fédéral allant jusqu'à 74 millions de dollars pour le développement de PRM en Saskatchewan , sous la direction de SaskPower.

, sous la direction de SaskPower. Depuis 2012, la First Nations Power Authority est la seule organisation à but non lucratif dirigée, détenue et contrôlée par les Premières Nations en Amérique du Nord qui aide à réduire les risques relatifs aux projets de production d'énergie menés par les Autochtones.

L'industrie de l'uranium de la Saskatchewan , qui représente près d'un milliard de dollars par an, a fait du Canada le deuxième producteur mondial en 2022, selon l'Association nucléaire mondiale.

, qui représente près d'un milliard de dollars par an, a fait du Canada le deuxième producteur mondial en 2022, selon l'Association nucléaire mondiale. Outre l'uranium, la Saskatchewan est également le premier producteur mondial de potasse et s'emploie à développer de façon durable la production d'autres minéraux essentiels, tels que les terres rares et le lithium.

est également le premier producteur mondial de potasse et s'emploie à développer de façon durable la production d'autres minéraux essentiels, tels que les terres rares et le lithium. L'énergie nucléaire produite par les PRM produira une énergie fiable sans émissions de gaz à effet de serre (GES).

