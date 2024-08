Plus de 6,3 millions de dollars accordés par PrairiesCan afin de soutenir des entreprises en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 28 août 2024 /CNW/ - L'économie de la Saskatchewan est diversifiée et se développe dans de nombreux secteurs. Elle repose sur une solide culture entrepreneuriale qui favorise la réconciliation économique avec les Autochtones et s'appuie sur de nouvelles technologies qui contribuent à répondre aux besoins des Canadiens et du monde entier. Notre gouvernement soutient la réussite des entreprises et des communautés de la Saskatchewan dans leur progression vers la carboneutralité grâce à une stratégie d'investissements ciblés basée sur les priorités locales.

Le ministre Vandal annonce des investissements dans les technologies et l’innovation en Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Celles-ci ont été définies par les partenaires locaux, les gouvernements et les organisations dans le cadre d'une vaste consultation, et sont exposées dans notre Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 6,3 millions de dollars dans neuf projets visant à aider des entreprises de la Saskatchewan à accéder aux outils et aux ressources dont elles ont besoin pour démarrer, prendre de l'expansion et commercialiser leurs produits et services novateurs dans de nouveaux marchés.

Les investissements non remboursables dans les écosystèmes soutenant les nouvelles entreprises en Saskatchewan aideront les jeunes entreprises, y compris les entreprises autochtones, à franchir les premières étapes de la création et de la croissance de leur entreprise. Les investissements remboursables dans les entreprises à forte croissance les aideront à se développer et à prendre de l'expansion grâce à de nouveaux services, produits et marchés, contribuant ainsi à leur succès futur et à la création de nouveaux emplois de qualité. Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Andgo Systems Inc. reçoit plus de 2 millions de dollars pour accroître les activités et les ventes de sa plateforme logicielle de gestion des ressources humaines.

reçoit plus de 2 millions de dollars pour accroître les activités et les ventes de sa plateforme logicielle de gestion des ressources humaines. Indigenous Manufacturing and Contracting Network Inc. reçoit 160 000 dollars pour offrir des possibilités de formation et de mentorat aux entreprises autochtones dans les secteurs de la fabrication et de la passation de marchés.

reçoit 160 000 dollars pour offrir des possibilités de formation et de mentorat aux entreprises autochtones dans les secteurs de la fabrication et de la passation de marchés. Saskarc Inc. reçoit plus d'un million de dollars pour l'achat d'équipement de transformation automatisé afin d'augmenter sa capacité de fabrication d'acier de charpente.

Citations

« Notre gouvernement investit dans les écosystèmes d'entreprises et les entreprises à forte croissance pour qu'elles disposent du soutien dont elles ont besoin pour réussir au Canada et sur le marché mondial. Les investissements réalisés aujourd'hui dans les entreprises et les organisations qui soutiennent les entreprises contribueront à améliorer la productivité, à développer et à diversifier les marchés du travail en Saskatchewan, et à bâtir une économie prospère et verte dans les Prairies ».

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le soutien de PrairiesCan nous a aidés à entrer dans une nouvelle ère de croissance, en nous permettant d'étendre considérablement notre présence sur le marché américain et de renforcer nos équipes de commercialisation. Grâce à ce soutien stratégique, nous sommes prêts à élargir rapidement notre clientèle et à continuer à révolutionner les solutions de recrutement pour répondre aux besoins dynamiques des fournisseurs de soins de santé dans toute l'Amérique du Nord. »

-Tom Ross, président-directeur général, Andgo Systems

Saskarc Inc. est reconnaissant du soutien financier de PrairiesCan, soutien qui lui a permis d'investir dans un équipement automatisé de fabrication de l'acier dans son usine d'Oxbow, en Saskatchewan. Cet investissement a permis à Saskarc de se développer rapidement en augmentant son flux de production et sa compétitivité au Canada et aux États-Unis sur le marché de l'infrastructure.

-Danielle Armstrong, directrice du Marketing et des Communications, Saskarc Inc.

« Ces investissements stratégiques de PrairiesCan sont une preuve éloquente du potentiel des écosystèmes économiques régionaux de la Saskatchewan. Les fonds non remboursables au titre des programmes DEDC et EIR stimuleront considérablement les possibilités économiques pour les communautés autochtones, en encourageant l'innovation et la croissance durable. Nous sommes également encouragés par le soutien apporté par le programme CPE, qui permet aux entreprises de croître et d'améliorer leur productivité. L'Indigenous Manufacturing and Contracting Network (IMCN) est fier de faire partie de ce cheminement transformateur qui élèvera nos communautés et créera un impact durable. »

-Nick Crighton, directeur général, Indigenous Manufacturing and Contracting Network Inc.

Faits en bref

PrairiesCan investit aujourd'hui plus de 6,3 millions de dollars en Saskatchewan dans le cadre de trois programmes différents visant à soutenir neuf entreprises et organisations.

dans le cadre de trois programmes différents visant à soutenir neuf entreprises et organisations. Les investissements annoncés aujourd'hui dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) ne sont pas remboursables et soutiendront les écosystèmes économiques régionaux, y compris les communautés autochtones.

Les fonds remboursables annoncés aujourd'hui soutiennent des entreprises dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE).

Document d'information

PrairiesCan investit 6 336 624 $ dans neuf projets en Saskatchewan. Ces investissements dans l'économie de la Saskatchewan soutiennent les technologies numériques, l'innovation et la croissance des entreprises au moyen de financements remboursables accordés directement aux entreprises, et d'initiatives ciblées non remboursables destinées à des organisations commerciales.

Financement de programme non remboursable

Les investissements annoncés aujourd'hui dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) et du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) ne sont pas remboursables et soutiendront les écosystèmes économiques régionaux, y compris les communautés autochtones. Le programme DEDC contribue à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Le programme EIR aide à créer, à développer et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin. Par l'entremise du programme EIR, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires pour qu'elles innovent, se développent et soient compétitives à l'échelle mondiale. Le programme RIE favorise également la croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés à participer plus pleinement à l'économie d'innovation.

Indigenous Manufacturing and Contracting Network Inc. (160 000 $)

Offrir des possibilités de formation et de mentorat à des entreprises autochtones et aider des PME autochtones à développer leurs activités dans les secteurs de la fabrication et de la passation de marchés.





Offrir des possibilités de formation et de mentorat PME Conexus Credit Union 2006 (Conexus) (75 000 $)

Cultivator powered by Conexus accueillera le Startup Summit en 2023, en 2024 et en 2025 à Regina , en Saskatchewan , favorisant un écosystème dynamique pour les fondateurs, les investisseurs et les mentors, écosystème qui fournira aux fondateurs les connaissances tactiques et les connexions nécessaires pour développer leurs entreprises.





Cultivator powered by Conexus Startup Summit Regina Université de Regina (35 000 $)

Animer l'atelier d'initiation à la création d'entreprise du Graduate Advanced Training and Entrepreneurship ( GATE ) Centre en 2023- 2024 et en 2024-2025 en introduisant les étudiants, les postdoctorants et les professeurs de l'Université de Regina dans le monde de l'entrepreneuriat par l'intermédiaire de connexions avec la communauté des jeunes entreprises.

Financement de programme remboursable

Par l'entremise du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Le programme CPE offre un financement remboursable sans intérêt à des entreprises à forte croissance constituées en société qui sont en exploitation dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé les financements remboursables suivants financés au titre du programme CPE :

Andgo Systems Inc. (2 100 491 $)

Soutenir l'expansion des activités et des ventes de la plateforme logicielle de gestion des ressources humaines d'Andgo , plateforme qui permet aux grandes entreprises d'optimiser le niveau de dotation, d'améliorer l'efficacité et de renforcer la satisfaction des employés.





Soutenir l'expansion des activités et des ventes de la plateforme logicielle d'Andgo Saskarc Inc. (1 134 133 $)

Acheter de l'équipement de transformation automatisé pour augmenter la capacité de fabrication de l'acier de charpente. L'acier de charpente est utilisé pour la construction de grands projets d'infrastructure tels que les aéroports, les ponts et les immeubles de grande hauteur.





Acheter de l'équipement de transformation automatisé pour augmenter la capacité de fabrication de l'acier de charpente. L'acier de charpente est utilisé pour la construction de grands projets d'infrastructure tels que les aéroports, les ponts et les immeubles de grande hauteur. Dasro Consulting Inc. (882 000 $) Mettre en place une nouvelle plateforme de recrutement numérique infonuagique qui aidera les employeurs à la recherche de professionnels spécialisés en informatique ou en ingénierie à embaucher et à gérer des candidats qualifiés en fonction de leur emploi du temps et de leurs préférences, et à soutenir l'expansion de Dasro sur le marché international.





Mettre en place une nouvelle plateforme de recrutement numérique infonuagique Dasro DynaIndustrial GP Inc., partenaire général de DynaIndustrial LP (850 000 $)

Acheter, installer et mettre en service des équipements afin de simplifier le processus de fabrication des rouleaux de segment d'acier et d'augmenter la capacité de production globale.





Acheter, installer et mettre en service des équipements afin de simplifier le processus de fabrication des rouleaux de segment d'acier et d'augmenter la capacité de production globale. QuickLinkt Solutions Inc. (600 000 $)

Étendre le marché d'une plateforme de gestion numérique aux États-Unis en recrutant du personnel de vente, de marketing, d'ingénierie et d'assistance. La plateforme propriétaire intègre et exécute diverses tâches administratives et de communication associées aux ligues, équipes et tournois sportifs, notamment l'inscription, les paiements, la programmation, les notifications et la participation, et simplifie les communications.





Étendre le marché d'une plateforme de gestion numérique aux États-Unis en recrutant du personnel de vente, de marketing, d'ingénierie et d'assistance. La plateforme propriétaire intègre et exécute diverses tâches administratives et de communication associées aux ligues, équipes et tournois sportifs, notamment l'inscription, les paiements, la programmation, les notifications et la participation, et simplifie les communications. Cubbi Technologies Inc. (500 000 $)

Augmenter les activités et le marketing afin de saisir de nouvelles possibilités de marché pour la livraison de produits alimentaires à Saskatoon , Calgary et Regina. Cubbi offre des services de livraison de nourriture aux entreprises et à leurs employés en utilisant des systèmes de réfrigération spécialisés et une application mobile en ligne.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Carson Debert, Attaché de presse et conseiller en communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Rhonda Shymko, Gestionnaire p. i., Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]