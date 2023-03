BAKER LAKE, NU, le 15 mars 2023 /CNW/ - Dans tout le pays, des projets d'énergie propre menés par des Autochtones stimulent les économies locales et créent de bons emplois, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. L'adoption de solutions énergétiques propres contribue à protéger leurs terres et leurs eaux, à créer des débouchés économiques et à améliorer la santé et le bien-être des communautés autochtones. Le gouvernement du Canada investit dans ces projets afin d'aider à de réduire la consommation de diesel coûteux, de promouvoir l'autodétermination et de garantir un air plus pur et un meilleur avenir pour tous.

Aujourd'hui, à Baker Lake, au Nunavut, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé des investissements dans des projets d'énergie propre dans cinq communautés du Nunavut dans le cadre du programme ARDEC Nord. Les communautés de Whale Cove, Clyde River, Arctic Bay, Pond Inlet et la communauté la plus septentrionale du Canada, Grise Fiord, recevront plus de 4,1 millions de dollars pour intégrer l'énergie solaire, répartis de la façon suivante :



Whale Cove Solar, 120 kilowatts - 754 592 $



Pond Inlet Solar, 150 kilowatts - 1 000 000 $



Clyde River Solar , 100 kilowatts - 766 700 $

, 100 kilowatts - 766 700 $

Grise Fiord Solar, 110 kilowatts - 807 000 $



Arctic Bay Solar, 120 kilowatts - 780 000 $

L'importance de ces projets pour ces communautés ne peut être sous-estimée : ils constituent une étape essentielle dans leur transition vers l'énergie propre. Ces systèmes d'énergie solaire permettront de créer des emplois, d'améliorer la qualité de l'air à l'échelle locale et de réduire la consommation de carburant de 180 000 litres par an, ce qui aidera le Nunavut à atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et permettra aux communautés d'économiser des milliers de dollars par an.

Le programme ARDEC Nord aide les communautés autochtones et nordiques à réduire leur dépendance au carburant diesel pour l'électricité et le chauffage grâce à des technologies énergétiques telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, le chauffage par la biomasse, ainsi que l'efficacité énergétique et les initiatives connexes de renforcement des capacités.

Citations

« La communauté d'Arctic Bay et ses habitants se soucient de l'énergie propre, des changements climatiques et de l'environnement. Avec l'installation du système solaire de 120 kilowatts, la communauté possédera sa propre source d'énergie propre, sans bruit, sans émission et sans vibration. La production d'électricité propre est essentielle pour réduire la consommation de diesel, ce qui sera bénéfique pour l'environnement et permettra à la communauté de réaliser des économies. »

Maire Moses Oyukuluk

Hameau d'Arctic Bay

« Le soutien du gouvernement fédéral à l'installation de panneaux solaires par la municipalité de Clyde River signifie que nous réduirons notre consommation de diesel, ce qui permettra d'alléger les tensions sur les moteurs des services publics, de réduire les émissions de carbone et de diminuer le coût de l'énergie pour la municipalité. L'énergie renouvelable a une incidence positive sur les habitants des communautés les plus septentrionales de l'Arctique, ainsi que sur les gouvernements municipaux, territoriaux et fédéral. Grâce à l'installation de ces panneaux solaires, toute l'énergie produite sera utilisée pour l'aréna et la salle communautaire, et l'énergie non utilisée sera renvoyée vers le réseau. Ce financement est une excellente nouvelle pour les habitants de Clyde River, au Nunavut, et nous remercions le gouvernement fédéral de soutenir les petites communautés. »

Jerry Natanine, agent administratif principal

Municipalité de Clyde River

« Pond Inlet soutient fermement les énergies propres. Le grand système solaire, qui sera installé par la société Green Sun Rising, sera connecté dans le cadre du programme Commercial and Institutional Power Producer de la Qulliq Energy Corporation. Il permettra de réduire la quantité de carburant diesel nécessaire à Pond Inlet et constituera une étape vers l'autosuffisance et l'autonomie par rapport au diesel, à ses coûts et aux risques environnementaux qui y sont associés dans le Nord. »

David Stockley, chef de l'administration

Municipalité de Pond Inlet

« Les panneaux solaires installés sur notre stade sont les bienvenus dans notre communauté. Non seulement ils permettront de réduire notre consommation d'énergie et notre dépendance au diesel, mais de diminuer également notre production de gaz à effet de serre, et contribueront à réduire les effets du réchauffement climatique. »

Maire Percy Kabloona

Hameau de Whale Cove

« Le hameau de Grise Fiord est très heureux de recevoir un financement d'ARDEC Nord pour un projet solaire de 100 kilowatts qui viendra s'ajouter à l'installation existante de 10 kilowatts.

La communauté, en tant que population entièrement habitée la plus au nord de l'Amérique du Nord, souhaite profiter des économies d'énergie et de la réduction des émissions qui permettront de créer une source de revenus et un avenir économique durable. »

Maire Meeka Kiguktak

Hameau de Grise Fiord

« Ces cinq communautés inuites font partie d'une liste de plus en plus longue de communautés qui ouvrent la voie à la transition énergétique. Les communautés inuites, qui subissent certaines des conséquences les plus graves des changements climatiques, sont les mieux placées pour faire face aux obstacles auxquels elles sont confrontées. Nous sommes fiers de soutenir ces projets qui sont réalisés par le Nord et pour le Nord. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Le système photovoltaïque de 120 kilowatts du hameau d' Arctic Bay sera installé sur l'aréna communautaire. Il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 83 160 kg/an et la consommation de diesel de 31 500 litres/an, tout en générant plus de 44 000 dollars de recettes pour le hameau. L'initiative permettra aussi de créer des emplois importants pour soutenir l'exploitation et l'entretien continus du système.

Le projet de système photovoltaïque solaire de 110 kilowatts de la municipalité de Clyde River, qui doit être achevé dans les trois ans, permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 100 000 kg/an et la consommation de diesel de 38 000 litres/an, et de générer des recettes estimées à 32 878 dollars par an. L'initiative permettra aussi de créer des emplois importants pour assurer l'exploitation et l'entretien continus du système.

Le système photovoltaïque de Pond Inlet, d'une puissance de 150 kilowatts, sera installé au cours des deux prochaines années. Une fois mis en place, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 300 kg/an et la consommation de diesel de 38 000 litres/an, et de générer des recettes annuelles de 52 900 dollars. L'initiative permettra de créer des emplois importants pour assurer l'exploitation et l'entretien continus du système.

Le hameau de Whale Cove installera un système photovoltaïque de 120 kilowatts sur l'aréna Peter Ongashimna au cours des deux prochaines années. Une fois mis en place, le système permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 91 000 kg/an et la consommation de diesel de 35 000 litres/an, tout en générant des revenus pour le hameau. En outre, deux membres de la communauté seront embauchés et formés pendant l'installation du système.

Le hameau de Grise Fiord, la communauté la plus septentrionale du Canada, est en train d'installer un système photovoltaïque solaire de 100 kilowatts sur une période de trois ans. Le projet permettra de réduire les émissions de de gaz à effet de serre d'environ 94 000 kg/an et la consommation de diesel de 38 000 litres/an, et de générer des revenus annuels de 30 000 dollars par an.

, la communauté la plus septentrionale du Canada, est en train d'installer un système photovoltaïque solaire de 100 kilowatts sur une période de trois ans. Le projet permettra de réduire les émissions de de gaz à effet de serre d'environ 94 000 kg/an et la consommation de diesel de 38 000 litres/an, et de générer des revenus annuels de 30 par an. En avril 2022, le gouvernement du Canada a annoncé la création d'un guichet unique, nouvellement baptisé « Wah-ila-toos », afin d'aider les communautés autochtones à mieux accéder aux ressources et au financement de l'énergie propre. Dans le cadre de ce nouveau service le gouvernement a également créé le Conseil autochtone, chargé de fournir des orientations et des conseils sur la sélection des projets et l'élaboration des politiques.

Le fait de soutenir le leadership autochtone et la prise de mesures en matière de changements climatiques afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les communautés du Nord et de l'Arctique est essentiel pour avancer sur le chemin de la réconciliation et vers l'autodétermination.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les points de vue des peuples de l'Arctique et du Nord.

Produits connexes

Liens connexes

