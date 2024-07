RANKIN INLET, NU, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Les projets d'énergie propre dirigés par les Autochtones jouent un rôle important dans la réduction de l'utilisation du diesel coûteux et polluant pour l'électricité et le chauffage dans les régions nordiques et arctiques et soutiennent les emplois locaux et le développement économique.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et David Kakuktinniq, président de la Sakku Investments Corporation, ont annoncé un financement fédéral de plus de 19 millions de dollars pour trois projets d'énergie propre qui permettront d'augmenter la production d'énergie renouvelable à Rankin Inlet, à Baker Lake et à Naujaat, au Nunavut.

Le financement soutiendra la construction d'une nouvelle installation de stockage d'énergie solaire et par batteries de 1,0 + mégawatt à Naujaat, qui dépend actuellement entièrement du diesel pour répondre à ses besoins en électricité. Cette nouvelle installation répondra à 30 % de la demande d'électricité de la communauté à partir d'énergie renouvelable produite localement. Le nom du projet « Ikayuut » a été choisi par le Conseil de hameau de Naujaat. Il vient du mot inuktitut « Ikayuuti », qui signifie « aide, soutien ou ressources », et explique comment le projet aidera à soutenir le réseau électrique de Naujaat. Le début de la construction est prévu pour l'été 2024.

Le gouvernement fédéral finance également les travaux préliminaires de trois installations solaires sur des bâtiments appartenant à la Sakku Properties Ltd., une filiale de Sakku Investments Corporation, à Rankin Inlet. Les systèmes généreront une capacité de production installée de 300 kW, ce qui réduira les émissions de diesel et de gaz à effet de serre de plus de 56 000 litres et de 178 000 kilogrammes par année. Les systèmes devraient produire de l'énergie solaire pour la communauté d'ici 2025.

Des fonds sont également versés aux projets de développement de l'énergie éolienne de Baker Lake et de Rankin Inlet afin d'entreprendre des activités de recherche et de développement dans le domaine de la production d'énergie éolienne et ainsi réduire la dépendance des communautés aux combustibles fossiles. Ces projets intégreront le savoir traditionnel inuit dans les études sur la faune axées sur les contributions des communautés pour le développement éolien dans les régions nordiques, tout en soutenant la main-d'œuvre locale, le renforcement des capacités, la formation et le développement économique.

Ces initiatives d'énergie propre dirigées par les Inuit sont essentielles à la transition énergétique du Nunavut. Le Canada continuera de travailler en partenariat avec les communautés autochtones pour faire progresser l'autodétermination, tout en bâtissant un avenir énergétique à faibles émissions et en créant de la prospérité économique, de la sécurité et des communautés plus fortes, plus saines et plus résilientes.

Citations

« Sakku est heureux du partenariat établi avec le gouvernement du Canada pour réaliser des projets d'infrastructure d'énergie renouvelable dans la région de Kivalliq. Il est essentiel d'investir dans l'énergie propre pour l'avenir du Nunavut, puisque notre région est en croissance et que nous nous éloignons de l'utilisation des combustibles fossiles, condition primordiale pour protéger nos terres, nos eaux et nos communautés pour les générations futures. »

David Kakuktinniq

Président et directeur général, Sakku Investments Corporation

« À titre d'association régionale inuit faisant la promotion des intérêts et des droits des Inuit de la région de Kivalliq, nous sommes heureux d'appuyer Sakku Investments pour l'avancement de ces importants projets énergétiques. Il est primordial de lutter contre les changements climatiques, de construire des infrastructures qui soutiennent la croissance économique et de changer l'héritage du combustible diesel transporté par bateaux à travers les eaux arctiques sensibles. J'aimerais remercier le gouvernement du Canada pour son partenariat, lequel permettra d'assurer que l'infrastructure énergétique du Nunavut reste une priorité. Ensemble, continuons à bâtir un avenir plus fort et plus écologique. »

Kono Tattuine

Président du conseil d'administration, Association inuite de Kivalliq

« C'est un plaisir d'être de retour dans la région de Kivalliq pour annoncer le soutien à de nouvelles initiatives communautaires en matière d'énergie propre. Ces initiatives sont essentielles pour lutter contre les changements climatiques et faire croître une économie axée sur l'énergie propre dans le Nord. Ces initiatives dirigées et mises en œuvre par les Inuit permettront de réduire la pollution, d'économiser de l'argent et de créer de bons emplois au Nunavut. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Au Nunavut et à travers le pays, l'énergie propre présente une opportunité économique énorme qui aidera les gens à faire des économies sur les factures d'énergie et à garder l'air propre. Approvisionner les gens de Rankin Inlet, Baker Lake et Naujaat en énergie propre améliorera la vie des gens, tout en en aidant à lutter contre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Faire progresser des projets de lutte contre les changements climatiques menés par les Autochtones, comme le projet d'énergie solaire et de stockage d'énergie d'Ikayuut, est essentiel pour bâtir une économie à faibles émissions de carbone et permettra de réduire l'utilisation de diesel dans les régions du Nord et de l'Arctique du Canada. Ce projet sera un bel exemple pour d'autres collectivités dans le Nord et ailleurs cherchant à mettre en œuvre des technologies d'énergie solaire et d'autres projets d'énergie renouvelable. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 18,45 millions de dollars dans l'installation d'énergie solaire et de stockage d'énergie à Naujaat, notamment : 6,5 millions de dollars dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées; 5,9 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d'Environnement et Changement climatique Canada; 1 050 000 $ dans le cadre de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) de Ressources naturelles Canada (RNCan); 5 millions de dollars par l'entremise du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, offert par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) et administré par Nunavut Tunngavik Incorporated.

Dans le cadre du programme ARDEC Nord de RCAANC, le gouvernement du Canada investit 220 000 $ dans les premiers travaux de développement de projets d'installations solaires photovoltaïques dans trois bâtiments appartenant à la Sakku Properties Ltd, filiale de la Sakku Investments Coroporation, à Rankin Inlet.

Le programme ARDEC Nord soutient la transition des communautés autochtones et nordiques vers l'abandon du diesel pour l'électricité et le chauffage en soutenant et en finançant les technologies d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et le chauffage à la biomasse. À ce jour, ARDEC Nord a soutenu un total de 222 projets d'énergie propre dans le Nord grâce à un investissement de plus de 102 millions de dollars, dont 47 projets au Nunavut .

. RNCan fournit un financement de 1 313 282 $ pour les projets de développement de l'énergie éolienne de Baker Lake et de Rankin Inlet dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE).

et de dans le cadre du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE). Le programme EPCRE finance des projets d'énergie renouvelable et de renforcement des capacités visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le chauffage et l'électricité dans les communautés autochtones, rurales et éloignées du Canada.

Il est essentiel de soutenir le leadership autochtone et de collaborer à des solutions visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les communautés nordiques des Premières Nations, des Inuit et des Métis pour favoriser le chemin de la réconciliation et l'autodétermination.

Lancé en 2019 et élaboré avec des représentants autochtones et six gouvernements territoriaux et provinciaux, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada est une vision à long terme pour l'Arctique et le Nord qui reflète les priorités et les perspectives des habitants de l'Arctique et du Nord

Liens connexes

Sakku Investments Corporation (non disponible en français)

Kivalliq Inuit Association (non disponible en français)

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone

Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées

Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fil RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsRSS

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Kyle Allen, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected], Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne‑Autochtones, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Steven Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, [email protected]; Denise Kusugak, Coordonnatrice communautaire, Sakku Investments Corporation, 867-645-2805, [email protected]; Relations avec les médias : Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]