INUVIK, NT, le 15 août 2022 /CNW/ - Tous méritent d'avoir accès à des aliments sains et abordables, peu importe où ils vivent. Cependant, de nombreux Canadiens vivant dans les communautés nordiques et isolées font face à des coûts accrus découlant des tarifs d'expédition et des chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires autochtones et du Nord pour améliorer les programmes de sécurité alimentaire, en fonction des priorités et des solutions locales.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, annonce une étape importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Nord. Un investissement de 143,4 millions de dollars sur deux ans, prévu dans le budget 2021, permettra d'élargir Nutrition Nord Canada, un programme du gouvernement du Canada qui aide les communautés nordiques et isolées admissibles à répondre aux priorités locales en matière de sécurité alimentaire.

L'investissement comprend 36 millions de dollars supplémentaires dans la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs ainsi que 60,9 millions de dollars pour financer le lancement d'un nouveau fonds pour les programmes alimentaires communautaires dans le cadre de la subvention qui serviront à soutenir une variété d'activités communautaires de partage des aliments. Un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars sur deux ans est également accordé à la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord Canada afin de contribuer aux solutions continues et locales en matière de sécurité alimentaire.

Grâce à un investissement de 43 millions de dollars sur deux ans, les taux de subvention accrus que le gouvernement du Canada a mis en place au début de la pandémie seront maintenus. Cet investissement permet également d'étendre la contribution au commerce de détail aux producteurs d'aliments locaux dans les communautés admissibles (en ce qui concerne les articles admissibles qui sont vendus ou donnés dans la communauté) ainsi qu'aux banques alimentaires et aux organismes de bienfaisance servant les communautés admissibles. Le financement aidera également les communautés admissibles à stocker et à distribuer les aliments traditionnels et les aliments du marché au sein d'une communauté.

L'expansion de ces programmes de sécurité alimentaire, conçus en collaboration avec des partenaires autochtones, renforcera les systèmes alimentaires locaux et les initiatives de sécurité alimentaire dirigées par les communautés, tout en favorisant la souveraineté alimentaire locale. Bien que le programme Nutrition Nord Canada ne résoudra pas la question de la sécurité alimentaire à lui seul, il aide les communautés nordiques et isolées à élaborer des solutions globales, adaptées à leur culture et conçues dans le Nord, pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire.

Citations

« Les communautés autochtones et nordiques savent comment aborder la sécurité alimentaire locale, et notre gouvernement continue de travailler en partenariat en fonction de leurs priorités. Les améliorations au programme annoncées aujourd'hui aideront à soutenir autrement les communautés, notamment grâce à un soutien direct aux activités alimentaires dirigées par la communauté, à la production alimentaire locale ainsi qu'aux banques alimentaires et organismes de bienfaisance servant les communautés admissibles. Forts du succès de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, qui aide les communautés autochtones à se procurer des aliments traditionnels, nous poursuivons notre travail avec les partenaires autochtones et nordiques pour nous assurer que ces programmes élargis continuent de répondre aux besoins des habitants du Nord. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de CanNor et ministre responsable de PrairiesCan

« Grâce à cette expansion du programme Nutrition Nord Canada, notre gouvernement démontre son engagement continu à améliorer la qualité de vie et le caractère abordable des produits de tous les jours dans le Nord canadien. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« La sécurité alimentaire est une question qui touche tout le monde aux Territoires et qui, pour un trop grand nombre de nos résidents, affecte tous les aspects de la vie, notamment la santé et l'éducation. C'est une question qui, à juste titre, exige maintenant une approche collaborative. L'augmentation de la quantité de produits alimentaires locaux produits, récoltés et vendus dans les TNO améliorera la sécurité alimentaire, la qualité de vie, et réduira le coût de la vie des résidents des TNO. »

Diane Archie

Première ministre adjointe, ministre de l'Infrastructure et ministre responsable de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest

« Le Conseil consultatif est très heureux de soutenir l'évolution continue du programme Nutrition Nord Canada. Ces derniers ajouts au programme permettent aux communautés de diriger des initiatives locales de sécurité alimentaire qui répondent à leurs besoins uniques. Le Conseil consultatif est également heureux de soutenir le lancement de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord Canada, qui devrait permettre de trouver encore plus de moyens pour que Nutrition Nord Canada puisse soutenir les résidents des communautés nordiques et isolées. »

Nellie Cournoyea

Présidente, Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada

« Les Inuvialuit sont les gardiens de nos terres depuis des temps immémoriaux. La SRI s'engage à assurer la sécurité alimentaire dans toute la région désignée des Inuvialuit et continuera à travailler avec le gouvernement fédéral pour que des initiatives comme celle-ci soient mises en œuvre parallèlement à des actions significatives visant la réconciliation. »

Duane Smith

Président et chef de direction, Société régionale Inuvialuit

Faits en bref

Nutrition Nord Canada est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à l'insécurité alimentaire dans le Nord. Ce programme soutient les résidents des communautés admissibles et isolées des façons suivantes :







est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à l'insécurité alimentaire dans le Nord. Ce programme soutient les résidents des communautés admissibles et isolées des façons suivantes : La contribution au commerce de détail subventionne des aliments périssables et produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels acheminés par bateau, par barge ou par une route d'hiver.









La Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs aide les habitants du Nord à accéder à leurs aliments traditionnels en offrant un soutien financier pour la chasse, la cueillette et le partage de nourriture.









Les initiatives d'éducation en matière de nutrition, menées par Services aux Autochtones Canada et par l'Agence de la santé publique du Canada, permettent d'offrir des activités éducatives communautaires en lien avec la nutrition ou d'enrichir des activités existantes afin d'améliorer l'accès à des aliments sains.







Le budget 2021 prévoyait 163,4 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, pour élargir et améliorer le programme Nutrition Nord Canada, et permettre à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada de travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. De ce montant, 20 millions de dollars ont été engagés pour maintenir les taux de subvention majorés établis au début de la pandémie dans toutes les communautés admissibles en 2021-2022. Les 143,4 millions de dollars restants ont été codéveloppés avec les partenaires autochtones et sont en cours d'engagement.







travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. De ce montant, 20 millions de dollars ont été engagés pour maintenir les taux de subvention majorés établis au début de la pandémie dans toutes les communautés admissibles en 2021-2022. Les 143,4 millions de dollars restants ont été codéveloppés avec les partenaires autochtones et sont en cours d'engagement. Nutrition Nord Canada lancera officiellement le processus de demande de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire le 15 août 2022.







lancera officiellement le processus de demande de la Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire le 15 août 2022. Il y a 122 communautés nordiques isolées qui bénéficient du programme de contribution au commerce de détail de Nutrition Nord Canada. Ces communautés sont situées au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut , en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , au Québec et au Labrador .







, dans les Territoires du Nord-Ouest, au , en , en , au , en , au Québec et au . De ces 122 communautés, 109 sont également admissibles à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et au Fonds pour les programmes alimentaires communautaires.

