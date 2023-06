OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Pour mieux comprendre la sécurité alimentaire dans le Nord et l'Arctique et la façon dont le gouvernement du Canada peut soutenir davantage les priorités des communautés autochtones du Nord en matière de sécurité alimentaire, la recherche au niveau communautaire est essentielle pour orienter les programmes et initiatives actuels et futurs.

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé aujourd'hui que cinq projets de recherche dirigés par des Autochtones recevront un financement total de 1,5 million de dollars dans le cadre de la nouvelle Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord Canada (NNC); ces projets visent à mener des recherches sur l'inégalité d'accès à la nourriture et la sécurité alimentaire dans les communautés admissibles aux contributions de NNC. Ces projets sont les premiers à bénéficier d'un financement au titre de la Subvention, depuis son lancement officiel en 2022.

Les projets qui bénéficient d'un financement sont les suivants :

« Nothing About Us, Without Us: Exploring the Current and Potential Impact of the Nutrition North Subsidy through Community-Based Criteria » (en anglais seulement), par les services d'emploi et de formation de Kiikenomaga Kikenjigewen;

« Food for Everyone in Sambaa K'e, NWT » (en anglais seulement), par la Sambaa K'e First Nation;

« NAN Homeland Foods and Food Systems Study: 2023 - 2024 » (en anglais seulement), par la Nishnawbe Aski Nation;

« Understanding Food Affordability and Security in the Inuvialuit Settlement Region: An Assessment of the Retail Food Environment and Consumer Agency » (en anglais seulement), par l'Université Laval en collaboration avec l'Inuvialuit Regional Corporation;

en collaboration avec l'Inuvialuit Regional Corporation; « Learning about Indigenous Concepts Relevant to Food Security Intervention in Northern Communities » (en anglais seulement), par le conseil d'administration de l'université de Toronto en collaboration avec Taloyoak ( Nunavut ), et Whati (Territoires du Nord-Ouest).

Les recherches entreprises par les partenaires autochtones, les communautés du Nord et les universitaires feront partie intégrante des données et des informations essentielles qui serviront de base à l'ensemble des programmes de sécurité alimentaire de NNC, notamment la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs et la Subvention pour les programmes alimentaires des communautés. Plus précisément, les projets permettront d'examiner les inégalités en matière d'accès à l'alimentation, la façon dont la contribution au commerce de détail de NNC profite aux personnes des communautés admissibles et les atteint, et contribueront à combler les lacunes en matière de données sur le coût de la vie.

La nouvelle Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire est un exemple important de la façon dont NNC soutient les partenaires autochtones dans les communautés nordiques et isolées afin de lutter contre l'insécurité alimentaire grâce à des solutions adaptées sur le plan culturel et conçues dans le Nord, dans le cadre des efforts plus vastes du gouvernement fédéral visant à lutter en faveur de la sécurité alimentaire dans l'ensemble du Canada.

Citation

« Tous méritent d'avoir accès à des aliments sains et abordables, peu importe où ils vivent. Grâce à cette recherche menée par des Autochtones, le gouvernement fédéral enrichira sa base de connaissances et continuera de travailler en partenariat avec les gouvernements, les organisations et les communautés autochtones afin de trouver des solutions adaptées au Nord qui permettront de parvenir à la sécurité alimentaire. »

L'honorable Dan Vandal, C. P., député

Ministre des Affaires du Nord, responsable de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Nutrition Nord Canada (NNC) est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à la sécurité alimentaire dans le Nord. NNC appuie les résidents des communautés isolées admissibles du Nord de la façon suivante :

(NNC) est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à la sécurité alimentaire dans le Nord. NNC appuie les résidents des communautés isolées admissibles du façon suivante : Contribution de Nutrition Nord Canada : permet de subventionner les tarifs d'expédition d'une liste d'aliments périssables et de produits essentiels transportés par voie aérienne, ainsi que des aliments non périssables et des produits essentiels acheminés, selon les saisons, par bateau, par barge ou par une route d'hiver.



Subvention de soutien aux chasseurs-cueilleurs : aide les habitants du Nord à avoir accès à leurs aliments traditionnels en offrant un soutien financier pour les activités de chasse, de cueillette et de partage de nourriture.



La Subvention pour les programmes alimentaires des communautés : soutient directement les activités en matière de sécurité alimentaire menées par les communautés et adaptées à leur culture.



Initiatives en matière d'éducation nutritionnelle : organise des activités communautaires d'éducation nutritionnelle et s'appuie sur les activités existantes pour améliorer l'accès à des aliments sains.



La Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire de Nutrition Nord Canada : appuie la recherche menée par les Autochtones sur l'accès aux aliments et le coût de la vie dans le Nord.

En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 143,4 millions de dollars sur deux ans afin d'accroître la capacité de NNC à aider les communautés du Nord et isolées admissibles à répondre aux priorités locales en matière de sécurité alimentaire. Cet investissement comprend 1,5 million de dollars sur deux ans pour la nouvelle Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire, qui vise à orienter les initiatives en cours et locales en matière de sécurité alimentaire.

La Subvention de recherche sur la sécurité alimentaire vise à investir 1,5 million de dollars en vue de soutenir des projets menés par des Autochtones qui s'attaquent à la sécurité alimentaire et à l'inégalité d'accès à la nourriture dans les communautés admissibles au programme NNC. Le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 250 000 $ par projet, jusqu'à concurrence de 100 % du coût total du projet. Les projets retenus bénéficieront d'un financement jusqu'en mars 2024.

