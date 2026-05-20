TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Canada continue d'étendre son leadership mondial en matière d'intelligence artificielle (IA) en favorisant des partenariats internationaux qui soutiennent l'innovation, attirent des investissements et créent de nouvelles occasions pour les entreprises, les chercheurs et les travailleurs.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a reçu le roi d'Espagne, Sa Majesté le roi Felipe VI, et le vice-premier ministre espagnol et ministre de l'Économie, du Commerce et des Entreprises, Carlos Cuerpo, au District de la découverte MaRS, à Toronto, pour signer avec eux un protocole d'entente destiné à faire avancer la coopération entre le Canada et l'Espagne en matière d'intelligence artificielle.

Le protocole d'entente établit un cadre qui permettra au Canada et à l'Espagne de renforcer leur coopération en matière d'IA. Il prévoit notamment des occasions de faciliter l'accès à la puissance de calcul, de stimuler l'adoption de l'IA et des technologies, et de resserrer les liens entre les divers ordres de gouvernement, l'industrie et d'autres parties prenantes. Il soutient aussi le développement et l'utilisation sécuritaires et responsables de technologies faisant appel à l'IA qui améliorent la productivité et stimulent la croissance économique dans des secteurs clés de l'économie.

Lors de leurs échanges, le ministre Solomon, Sa Majesté le roi d'Espagne et le vice-premier ministre Cuerpo ont exploré comment les écosystèmes d'innovation et l'IA aident à stimuler la croissance économique, à accroître la compétitivité et à accélérer l'adoption des technologies émergentes au sein des entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. Ils ont aussi discuté du rôle des politiques publiques et du secteur privé dans la promotion de l'innovation et la commercialisation des nouvelles technologies, et souligné l'importance des partenariats internationaux dans le développement d'une IA responsable et le renforcement des réseaux à l'échelle mondiale. La visite a également donné lieu à un échange officiel de cadeaux, qui témoigne de la relation solide et durable qui existe entre le Canada et l'Espagne.

Cette coopération renforce le leadership du Canada en matière d'IA, tout en soutenant l'innovation, les investissements et la croissance économique à long terme pour les Canadiens.

Citations

« L'engagement d'aujourd'hui avec l'Espagne reflète l'importance des partenariats internationaux fiables pour orienter le développement de l'intelligence artificielle de manière sûre et responsable. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux harmoniser l'innovation avec nos valeurs communes, renforcer nos liens en matière de recherche et veiller à ce que l'IA génère des occasions économiques à long terme et des retombées concrètes pour nos deux pays. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Ce protocole d'entente ouvre un nouveau chapitre dans la relation entre le Canada et l'Espagne. L'intelligence artificielle est l'une des forces qui façonneront la compétitivité et la souveraineté économique au cours des prochaines décennies, et deux démocraties comme les nôtres ont la responsabilité de montrer la voie ensemble, en établissant conjointement un modèle de coopération technologique enraciné dans la confiance, la sécurité et le bénéfice mutuel. »

- Le vice-premier ministre espagnol et ministre de l'Économie, du Commerce et des Entreprises, Carlos Cuerpo

Faits en bref

Le protocole d'entente reflète la coopération internationale croissante en matière d'IA qui existe entre le Canada et l'Espagne.

Les domaines de coopération pourraient inclure ce qui suit : permettre l'accès à la capacité de calcul, favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de technologies, et renforcer les liens entre les divers ordres de gouvernement, l'industrie et d'autres parties prenantes.

Le cadre soutient le développement et le déploiement sécuritaires et responsables des technologies faisant appel à l'IA.

La coopération vise à soutenir l'innovation, la productivité et la croissance économique à long terme dans des secteurs clés tant au Canada qu'en Espagne.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]