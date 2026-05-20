REGINA, SK, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'économie changeante vient créer de l'incertitude pour les entreprises et les travailleurs, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures adéquates et se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie forte au pays, protéger les emplois et les secteurs canadiens, et rendre la vie abordable.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, ont visité la District Brewing Company à Regina, en Saskatchewan, afin de souligner la prolongation pour deux ans de l'allègement du droit d'accise sur l'alcool qui protège les brasseries, les distilleries et les vineries. En renouvelant ces mesures, le gouvernement fédéral offre un soutien aux entreprises canadiennes, et plus particulièrement aux brasseries artisanales locales, qui contribuent à la création d'emplois et à l'économie locale.

Dès le 1er avril 2026, les mesures combinées du gouvernement compenseront la hausse des coûts pour deux années supplémentaires des deux façons suivantes :

Premièrement, le gouvernement plafonne les hausses liées à l'inflation : le rajustement en fonction de l'inflation annuelle pour les droits d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin restera plafonné à 2 %.

Deuxièmement, il apporte un soutien ciblé aux brasseries artisanales : les taux du droit d'accise que paie chaque brasserie sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada resteront réduits de moitié.

On s'attend à ce que ces deux mesures se traduisent par un allègement total dépassant 30 millions de dollars d'ici 2028. Pour une brasserie artisanale, réduire de moitié les taux du droit d'accise sur les 15 000 premiers hectolitres représente des économies d'impôt additionnelles pouvant atteindre environ 90 000 $ rien que pour l'exercice 2026-2027.

Les allègements annoncés aujourd'hui contribueront non seulement à soutenir les brasseries, les distilleries et les vineries de renommée mondiale de la Saskatchewan, mais aussi à protéger les emplois canadiens, à atténuer les pressions exercées sur les coûts, et à faire en sorte que la population canadienne puisse profiter de ce que le Canada a de mieux à offrir, et ce, en limitant les hausses d'impôt.

Citations

« Le gouvernement fédéral soutient les brasseries, les distilleries et les vineries canadiennes qui sont aux prises avec une flambée des coûts et à une période d'incertitude économique. Les allègements annoncés offriront une certaine stabilité à un moment critique, ce qui permettra aux petites et moyennes entreprises de la Saskatchewan de concentrer leurs efforts sur ce qui compte vraiment : prendre de l'expansion, soutenir les travailleurs locaux et bâtir une économie forte et résiliente. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Les brasseries, les distilleries et les vineries de la Saskatchewan ne font pas que produire de savoureuses boissons, elles créent de l'emploi, attirent les gens vers nos centres-villes et nos artères commerciales, et contribuent aux économies locales. En prolongeant cet allègement, nous atténuons une partie de la pression exercée sur les fabricants locaux afin qu'ils puissent offrir des produits qui font la fierté de la Saskatchewan. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

Faits en bref

Selon l'Association des microbrasseries canadiennes, environ 1 200 petites brasseries artisanales et microbrasseries indépendantes et leurs fournisseurs partout au Canada soutiennent près de 30 000 emplois et contribuent à hauteur de 1,7 milliard de dollars au produit intérieur brut national.

En mars 2024, le gouvernement fédéral a annoncé que le plafond de 2 % sur le rajustement en fonction de l'inflation du droit d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin serait prolongé pour une période de deux ans. De plus, pendant deux ans, le gouvernement a réduit de moitié les taux du droit d'accise que paie chaque brasserie sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada. Ces mesures sont aujourd'hui prolongées afin de protéger les brasseries, les distilleries et les vineries canadiennes.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]