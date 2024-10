OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - 8Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a émis la déclaration suivante :

« À l'occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, le Canada réitère son engagement à adopter une approche multidisciplinaire en matière de réduction des risques de catastrophes et à se consacrer sans relâche à la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques n'ont pas de frontière. Nous devons absolument accroître notre collaboration pour renforcer la résilience de tous devant les catastrophes liées au climat, qui sont de plus en plus graves, fréquentes et dévastatrices. Aujourd'hui, nous célébrons les personnes ambitieuses et créatives dans le monde entier qui relèvent ces défis et qui trouvent sans cesse de nouvelles manières de gérer les risques auxquels elles peuvent être confrontées en tirant des leçons de ces événements.

L'engagement du Canada à bâtir des communautés résilientes s'inscrit dans le thème de cette année, "Donner à la prochaine génération les moyens d'assurer un avenir résilient". Notre objectif de renforcer la collaboration entre les gouvernements, les intervenants et les partenaires autochtones améliorera les efforts de prévention et d'atténuation des catastrophes, de préparation à celles-ci et de reprise après celles-ci. Le thème de cette année met en évidence l'importance d'informer les gens et de donner les moyens d'agir aux jeunes en matière de réduction des risques de catastrophes et de risques émergents, tel qu'il est indiqué dans la Stratégie nationale d'adaptation du Canada. La Stratégie reconnaît que les disparités sociales et économiques aggravent les risques de catastrophes pour diverses populations. En comprenant ces effets, nous pouvons créer des stratégies de gestion des urgences et de réduction des risques de catastrophes plus inclusives qui favorisent la résilience pour tous. L'adoption de cette approche inclusive et axée sur la collaboration en matière de réduction des risques de catastrophes, en collaboration avec des partenaires de divers secteurs nationaux et internationaux, est essentielle dans le cadre de nos efforts. Par exemple, en 2024, le Plan d'action national pour les femmes, la paix et la sécurité à jour du Canada tenait compte des besoins des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre en cas de crises au Canada et à l'étranger.

Le Canada continuera d'établir des partenariats avec les secteurs provinciaux, territoriaux, municipaux, autochtones, privés et civils et ses partenaires internationaux en vue de sensibiliser les gens à la réduction des risques de catastrophes et aux risques émergents.

Compte tenu de la fréquence et de l'intensité croissantes des catastrophes climatiques, les personnes au Canada méritent de mieux comprendre comment celles-ci peuvent nous frapper. Le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada permet à notre communauté de la gestion des urgences d'être bien outillée pour limiter les risques causés par les dangers liés au climat. Alors que nous poursuivons notre collaboration avec nos partenaires, le gouvernement du Canada continuera de mobiliser et d'informer nos équipes de gestion des urgences et de leur donner les moyens d'agir en vue d'assurer la sécurité de tous. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]