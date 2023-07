Le ministre annonce également un financement de 4,6 M$ destiné à trois entreprises de la Colombie-Britannique pour leur permettre de prendre de l'expansion et d'accéder aux marchés mondiaux

VANCOUVER, BC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Pour soutenir les plus audacieux et les plus brillants agents du changement de la Colombie-Britannique, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), annonce l'ouverture d'une nouvelle période de réception pour le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE).

Le ministre Sajjan lance une nouvelle période de réception pour le programme Croissance et productivité des entreprises (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Dans le cadre de cette nouvelle période de réception, un financement remboursable et sans intérêt de 200 000 $ à 5 000 000 $ par projet sera accordé pour aider les entreprises à forte croissance à se développer, à prendre de l'expansion et à commercialiser de nouvelles technologies, à améliorer leur productivité et à pénétrer les marchés internationaux ou à s'y implanter. Les demandeurs ont jusqu'au 22 septembre 2023 pour soumettre une déclaration d'intérêt sur le site Web de PacifiCan.

Jusqu'à présent, 64 projets ont été annoncés dans le cadre du programme CPE de PacifiCan pour un montant total de 134,5 millions de dollars. Cela inclut trois nouveaux projets annoncés aujourd'hui. Le ministre a annoncé un financement de plus de 4,6 millions de dollars destiné à trois entreprises établies en Colombie-Britannique, dont un financement de plus de 1,3 million de dollars pour Pela, une entreprise située à Kelowna dont la mission est de créer un avenir sans déchets pour la planète en mettant au point des produits fabriqués à partir de matériaux écologiquement durables, tels que des housses de téléphone. Grâce au financement du programme CPE, Pela accroîtra ses ventes internationales, améliorera ses capacités de fabrication et embauchera du nouveau personnel. De plus amples renseignements sur les entreprises et les organisations bénéficiant d'un financement se trouvent dans le document d'information, visitez la section ci-dessous.

PacifiCan soutient l'innovation, la croissance des entreprises et le développement économique communautaire en Colombie-Britannique. Grâce à des programmes de financement ciblés, PacifiCan investit dans des entreprises en croissance prêtes à renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file dans des secteurs en pleine expansion, tels que les technologies propres, les sciences de la vie et les industries numériques.

Citations

« Les entreprises de la Colombie-Britannique ont l'ingéniosité nécessaire pour relever les défis mondiaux et créer une économie prospère. PacifiCan est là pour stimuler leur croissance. Le programme Croissance et productivité des entreprises donnera aux entreprises le coup de pouce dont elles ont besoin pour atteindre de nouveaux marchés et prospérer sur la scène internationale. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le gouvernement fédéral par l'intermédiaire de PacifiCan et du programme CPE. Ce financement permettra d'accélérer l'expansion de nos capacités de fabrication nationale et de distribution mondiale, de créer des emplois locaux et de progresser vers la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière de développement durable. Ce partenariat indique clairement que le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de soutenir les entreprises canadiennes innovantes qui mettent au point et commercialisent des innovations dans le domaine des technologies propres et des technologies vertes. »

- Jeff Keen, chef des opérations de Pela

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan collabore avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan soutient les entreprises à forte croissance (augmentation des recettes d'au moins 20 % d'une année sur l'autre) qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

Liens connexes

Document d'information : Le programme Croissance et productivité des entreprises lance une nouvelle phase de réception et accorde 4,6 M$ à trois entreprises de la Colombie-Britannique pour leur permettre de prendre de l'expansion et de pénétrer sur les marchés mondiaux.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui une aide aux entreprises novatrices et à forte croissance de la Colombie-Britannique, notamment un financement dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de plus de 4,6 millions de dollars destiné à trois entreprises de la province.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Pela (en anglais)

1 383 500 $

Ces fonds permettront à Pela, une entreprise située à Kelowna dont la mission est de créer un avenir sans déchets, d'accroître ses ventes et sa capacité de fabrication de produits de consommation biodégradables. Pela embauchera du nouveau personnel et mettra au point des produits de marketing pour les marchés mondiaux.

Hyper Hippo Entertainment Ltd.

1 309 000 $

Le financement permettra à Hyper Hippo d'augmenter les ventes de ses jeux vidéo dans le monde entier. Grâce à ce financement, l'entreprise située à Kelowna, investira dans la conception de produits et dans de nouvelles stratégies de marketing.

Lumex Instruments Canada

1 966 692 $

Le financement aidera l'entreprise Lumex, située à Mission, en Colombie-Britannique, à développer ses activités afin de produire des tests permettant de détecter la COVID-19 et d'autres maladies. Lumex augmentera sa capacité de production d'instruments de test et de puces électroniques, ajoutera une nouvelle salle blanche, embauchera du personnel et améliorera le contrôle de la qualité.

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), [email protected]; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]