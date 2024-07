OTTAWA, ON, le 28 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi du Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, et l'honorable Mike Ellis, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et des Services d'urgence de l'Alberta, ont annoncé une initiative de jumelage de dons avec la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les efforts de secours et de rétablissement en cas de feux de forêt dans la province, y compris dans la ville historique de Jasper, qui a été gravement touchée par les incendies de forêt ces derniers jours.

Les gouvernements fédéral et provincial verseront une somme équivalente à tous les dons effectués dans le cadre du Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta 2024 de la Croix-Rouge canadienne, ce qui signifie chaque dollar versé se transformera ainsi en un don de 3 $ pour soutenir les familles et les personnes les plus touchées par les feux de forêt à Jasper et dans toute la province. Le jumelage des dons couvrira une période de 30 jours rétroactifs à la date d'ouverture de l'appel, soit le 25 juillet 2024.

Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer la ville de Jasper la semaine dernière, alors que le parc national Jasper connaissait le pire incendie de forêt de son histoire. Grâce en partie aux préparations de la municipalité aux risques de feux de forêt, personne n'a été blessé et une partie de la municipalité a pu être sauvée. Le 25 juillet, le ministre Sajjan a approuvé une demande d'aide fédérale de l'Alberta visant à fournir des ressources de lutte contre les incendies, une capacité de transport aérien stratégique, ainsi que des ressources et un soutien logistique des Forces armées canadiennes.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour venir en aide à toutes les personnes touchées.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don financier pour aider les personnes touchées par les feux de forêt en Alberta peuvent le faire en ligne à www.croixrouge.ca ou en composant le 1-800-418-1111.

« Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta soutiennent les Albertains et toutes les personnes touchées par les feux de forêt, et nous continuerons à travailler ensemble pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité publique et aider à la reconstruction. Je tiens à remercier les premiers intervenants, les bénévoles, les organisations non gouvernementales et les gestionnaires d'urgence de tous les ordres de gouvernement et des collectivités autochtones pour leur travail héroïque dans le cadre des efforts d'intervention et de rétablissement en Alberta. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi du Canada et ministre de la Protection civile

« Les pertes dévastatrices causées par les feux de forêt à Jasper ont touché le cœur des Canadiens et des personnes de toutes parts du monde qui ont visité cette partie toute spéciale de notre province. Le gouvernement de l'Alberta appuie fermement la communauté de Jasper et l'ensemble des Albertains qui ont été touchés par les feux de forêt, et le jumelage des dons faits à la Croix-Rouge fait état de notre engagement commun envers le soutien de la population de Jasper et du reste de l'Alberta au travers de leur rétablissement. »

- L'honorable Mike Ellis, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et des Services d'urgence de l'Alberta

« Étant témoins des énormes pertes causées par les feux de forêt en Alberta, y compris la perte de près du tiers de Jasper, la Croix-Rouge canadienne comprend à quel point les jours à venir seront marqués par la difficulté et l'incertitude pour les personnes touchées. Nous accueillons les fonds de contrepartie fournis par le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta, alors que la Croix-Rouge demeure engagée à venir en aide aux personnes touchées par les feux de forêt, de même qu'à travailler aux côtés d'autres organismes, des dirigeants autochtones et des différents ordres de gouvernement pour soutenir les efforts de rétablissement et de résilience qui suivront dans les semaines et mois à venir. »

- Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Le Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta est en ligne : www.croixrouge.ca ou par téléphone au 1-800-418-1111.

Information et ressources du gouvernement du Canada : Feux de forêt

La page Active emergency updates | Alberta.ca contient des renseignements à jour sur les évacuations. Les Albertains qui souhaitent obtenir des renseignements ou du soutien peuvent appeler le centre d'appels du gouvernement de l' Alberta au 310-4455.

Intelli-feu Canada

