Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour générer des emplois, renforcer les communautés et constituer une main-d'œuvre qualifiée et inclusive.

VANCOUVER, BC, le 9 mai 2024 /CNW/ - La Colombie-Britannique est le foyer d'une innovation à la pointe de l'industrie, de destinations de classe mondiale et de communautés prospères. Le gouvernement du Canada soutient la croissance économique qui aidera les entreprises et les collectivités de la Colombie-Britannique à prospérer aujourd'hui et dans les années à venir.

Le ministre Sajjan célèbre la Semaine du développement économique et annonce un financement de plus de 3,7 millions de dollars en faveur des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Pour souligner la Semaine du développement économique, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 3,7 millions de dollars de PacifiCan pour quatre projets en Colombie-Britannique. Ce montant comprend plus de 3,2 millions de dollars pour trois projets financés par le programme Développement économique et diversification des collectivités et 499 143 $ pour un projet financé par le programme Écosystèmes régionaux d'innovation.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser la prospérité et à créer des débouchés économiques inclusifs. Deux des projets annoncés aujourd'hui soutiendront directement ces possibilités en Colombie-Britannique.Clear Seas recevra plus de 1,7 million de dollars pour soutenir le Programme de développement de carrière maritime pour les autochtones, qui offre des possibilités de formation et d'emploi aux travailleurs autochtones. Ce programme vise à accroître leur présence dans les industries maritimes grâce à l'orientation professionnelle, au mentorat, au placement et à l'expérience pratique. De même, l'Institut de bien-être au travail recevra 968 000 $ pour mettre en œuvre leur programme de développement d'une main-d'œuvre inclusive, qui fournira aux entreprises de la Colombie-Britannique des outils et des pratiques exemplaires pour créer des lieux de travail inclusifs.

La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-dessous.

Les investissements annoncés à l'occasion de la Semaine du développement économique devraient profiter à plus de 600 entreprises et contribuer à la création de plus de 1 200 emplois.

Citations

« Au cours de la Semaine du développement économique, nous mettons en lumière les entreprises prospères et les collectivités dynamiques de la Colombie-Britannique. Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur du développement économique dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. En investissant dans l'innovation, dans des collectivités fortes et dans notre main-d'œuvre, nous jetons les bases de la prospérité pour les Britanno-Colombiens et les Britanno-Colombiennes, aujourd'hui et demain. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous félicitons PacifiCan pour son soutien à notre Programme de développement de carrière maritime pour les autochtones, qui nous donne la possibilité de fournir aux autochtones un accès à l'éducation, à la formation et à des parcours de carrière à la fois dans l'économie bleue et au sein des communautés. Le programme vise à faciliter la participation significative des autochtones à l'industrie maritime tout en remédiant aux pénuries de compétences et de main-d'œuvre, en favorisant un écosystème inclusif de partenaires, d'industries, de participants et participantes et de communautés, qui travaillent tous ensemble pour soutenir les talents et promouvoir une croissance durable. »

- Sarah Thomas, Directrice des programmes pour les autochtones, Clear Seas

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes.

PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le financement annoncé aujourd'hui est octroyé grâce au programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et au programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

Le programme EIR vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème qui inclut les groupes sous-représentés et qui permet à ces secteurs prioritaires d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le programme DEDC soutient les initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance économique et à la diversification des collectivités en Colombie-Britannique. Grâce à ce programme, PacifiCan aide les collectivités à saisir les possibilités de développement économique et à s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles.

Liens connexes :

Document d'information : Le ministre Sajjan célèbre la Semaine du développement économique et annonce un financement de plus de 3,7 millions de dollars en faveur des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes

À l'occasion de la Semaine du développement économique au Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,7 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de quatre projets réalisés dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Le financement comprend le montant de 3,24 millions de dollars octroyé à trois projets financés par le programme Développement économique et diversification des collectivités ainsi que le montant de 499 143 dollars versé à un projet financé par le programme Écosystèmes d'innovation régionaux.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutient notamment les projets suivants :

Programme Développement économique et diversification des collectivités

Agrarians Foundation

555 200 $

Le financement servira à mettre en œuvre le programme « Grow-A-Farmer » afin de soutenir les nouveaux agriculteurs et agricultrices et leurs cultures, leur bétail et leur environnement d'exploitation uniques. Le projet comprendra la mise en place d'un programme spécialisé dans l'entrepreneuriat agricole, qui inclut des stages à la ferme, du mentorat et le renforcement des capacités de l'écosystème.

L'institut de bien-être au travail

968 000 $

Le financement servira à mettre en œuvre le programme de développement d'une main-d'œuvre inclusive, qui fournira aux entreprises des outils et des bonnes pratiques pour créer des lieux de travail inclusifs. Grâce à ce financement, l'Institut de bien-être au travail concevra et maintiendra le programme, embauchera des animateurs et animatrices formés ou dispensera des cours dans toute la Colombie-Britannique, et commercialisera le programme.

Clear Seas

1 750 000 $

Le financement soutiendra le Programme de développement de carrière maritime pour les autochtones, qui offrira des formations et des possibilités d'emploi aux travailleurs autochtones. Le programme vise à accroître la participation des autochtones dans les industries maritimes par l'orientation professionnelle, le mentorat, le placement et l'expérience pratique.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux

Synergy

499 143 $

Le financement aidera les entreprises de l'île de Vancouver et de la Sunshine Coast à passer à une économie circulaire, où rien n'est gaspillé et où les matériaux sont réutilisés autant que possible. Grâce à ce financement, Synergy formera les entreprises existantes aux possibilités de l'économie circulaire, soutiendra la création de nouvelles entreprises et stimulera l'innovation et la collaboration grâce au développement de pôles régionaux.

