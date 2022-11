De nouveaux bureaux et une présence accrue permettront de mieux soutenir le développement économique local pour les Britanno-Colombiens du Southern Interior.

KELOWNA, BC, le 16 nov. 2022 /CNW/ - De la chaîne Côtière aux Kootenays, les Britanno-Colombiens du Southern Interior unissent leurs efforts pour bâtir leurs entreprises et créer des collectivités dynamiques. PacifiCan est là pour les aider!

PacifiCan est la nouvelle agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires partout en Colombie-Britannique qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive dans les collectivités de notre province.

Le ministre Sajjan annonce une nouvelle offre de services de PacifiCan dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de nouveaux bureaux à Kelowna et à Cranbrook, au service des entreprises et des collectivités, notamment les collectivités autochtones dans la région du Southern Interior de la Colombie-Britannique.

Ancrée par des collectivités comme Kamloops et Kelowna, qui comptent parmi les villes connaissant les croissances les plus rapides au Canada, la région est connue pour ses pistes de ski, ses vins et ses cerises de renommée mondiale. Elle abrite également un milieu de la technologie florissant et des secteurs forestiers et miniers novateurs. L'expansion de la présence de PacifiCan aidera les Britanno-Colombiens du Southern Interior à bâtir une économie plus forte. Grâce au personnel de PacifiCan qui vit et travaille dans la région, les Britanno-Colombiens peuvent mieux accéder à des investissements locaux à fort impact et à des conseils de qualité pour faire progresser les divers intérêts économiques du Southern Interior.

À l'occasion d'un événement d'inauguration du nouveau point de service à Kelowna qui a eu lieu aujourd'hui, le ministre Sajjan a annoncé un financement de plus de 6,3 millions de dollars de PacifiCan destiné à quatre entreprises dynamiques du Southern Interior. Ce montant comprend plus de 3,6 millions de dollars pour Pela, une entreprise de Kelowna qui réduit les déchets plastiques des produits de consommation. Grâce à ce financement, Pela embauchera de nouveaux employés, fera l'acquisition de nouvelles installations et ciblera de nouveaux marchés pour ses produits, notamment les premières housses de téléphone compostables au monde. Les entreprises comme Pela créent des emplois, attirent des talents et favorisent les solutions créées en Colombie-Britannique qui produisent des retombées mondiales.

Citations

« Une histoire formidable se déroule ici, dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique. Le Canada et le monde entier ont besoin de profiter davantage de ce que les Britanno-Colombiens ont à offrir. L'annonce d'aujourd'hui vise à collaborer plus étroitement pour soutenir la croissance de vos entreprises et répondre aux priorités de vos collectivités. À maintes reprises, les Britanno-Colombiens ont montré qu'ils avaient l'ambition et le talent nécessaires pour prospérer dans un monde en rapide évolution. Nous vous remercions de votre accueil dans vos collectivités et nous nous réjouissons à l'idée de vous aider à réussir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« Nous sommes très heureux de recevoir un financement de PacifiCan. Le soutien financier accordé par PacifiCan nous aidera à accroître nos capacités de fabrication nationales, à créer davantage de possibilités d'emplois durables dans l'Ouest canadien et à accélérer notre expansion sur les marchés internationaux. Ce financement sera déterminant pour soutenir notre croissance dynamique et notre compétitivité dans le cadre de notre expansion mondiale et pour accélérer notre mission visant à créer un avenir durable sans déchets. »

- Jeremy Lang, fondateur, Pela

« La Kootenay Association for Science and Technology (KAST) est heureuse d'accueillir PacifiCan dans la région des Kootenays. PacifiCan joue un rôle déterminant dans le développement de l'écosystème d'innovation de West Kootenay en soutenant des initiatives de la KAST telles que le Midas Fab Lab à Trail et le Nelson Innovation Centre à Nelson. La KAST se réjouit des futurs partenariats fructueux avec PacifiCan, qui soutiennent les nouvelles technologies et l'innovation dans la région de Kootenay. »

- Lorri Fehr, présidente du conseil d'administration, Kootenay Association for Science and Technology

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu des fonds pour que Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : PrairiesCan, qui sert les Prairies, et PacifiCan, qui sert la Colombie-Britannique.

En août 2021, le gouvernement du Canada a lancé PacifiCan et a annoncé l'intention d'ouvrir de nouveaux bureaux à Campbell River , à Cranbrook , à Fort St. John , à Kelowna , à Prince George , à Prince Rupert et à Victoria . PacifiCan a actuellement un bureau à Vancouver et un bureau de liaison à Ottawa . PacifiCan aura également une nouvelle administration centrale à Surrey .

Cette présence accrue permettra de mieux répondre aux besoins locaux et de renforcer les relations avec les collectivités et les entreprises.

PacifiCan est déterminée à nourrir sa culture axée sur l'excellence des services et à soutenir ses clients dans l'exercice de quatre rôles clés : investisseur, éclaireur, rassembleur et conseiller.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information : Le ministre Sajjan annonce une nouvelle offre de services de PacifiCan dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique

Des entreprises du Southern Interior en Colombie-Britannique reçoivent 6,4 millions de dollars pour stimuler la croissance et créer des emplois

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 6,4 millions de dollars par l'entremise du programme Croissance et productivité des entreprises et du Fonds pour l'emploi et la croissance au profit de quatre projets réalisés dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés sont les suivants :

Croissance et productivité des entreprises

Pela (3 616 500 $)

Kelowna (Colombie-Britannique)

Ces fonds permettront à Pela d'accroître ses ventes internationales et d'améliorer la capacité de fabrication locale de produits de consommation biodégradables grâce à l'embauche de nouveaux employés et à la création de produits de marketing pour les marchés mondiaux.

Fenix Advanced Materials Inc. (1 000 000 $)

Trail (Colombie-Britannique)

Ces fonds permettront à Fenix Advanced Materials d'accroître sa production de cadmium et de tellure ultra-purs, tous deux utilisés dans le développement de l'imagerie médicale et de la technologie de sécurité nucléaire.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Valid Manufacturing Ltd. (1 680 000 $)

Nelson (Colombie-Britannique)

Cette aide permettra à Valid Manufacturing d'établir la fabrication de faisceaux de câbles dans la région de Kootenay, ce qui favorisera l'électrification et la production de véhicules lourds zéro émission.

Great West Equipment Ltd. (190 000 $)

Vernon (Colombie-Britannique)

Ces fonds permettront à Great West Equipment d'adopter un logiciel de formation spécialisé, ce qui améliorera la productivité et augmentera le rendement.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected] ; Jillian Glover Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]