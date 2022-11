BURNABY, BC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Lors du récent Énoncé économique de l'automne 2022, le gouvernement du Canada a souligné son intention de poursuivre une gestion saine de l'économie et d'être au service de la population canadienne. Pour aider les familles à faire face à l'augmentation des coûts, comme la hausse des prix, le gouvernement offre un soutien ciblé aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment en doublant le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) pour 11 millions de Canadiens admissibles, en améliorant l'Allocation canadienne pour les travailleurs de manière à soutenir 4,2 millions de Canadiens et en rendant les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis exempts d'intérêt de façon permanente pour les diplômés d'aujourd'hui et de demain.

Le ministre Sajjan annonce un financement pour l’Université Simon Fraser et présente le plan du gouvernement destiné à bâtir une économie qui fonctionne pour tous (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable ministre Harjit Sajjan et Monsieur Terry Beech, député de Burnaby Nord - Seymour, ont annoncé un investissement de 599 000 $ pour soutenir la capacité du centre de mégadonnées de l'Université Simon Fraser. L'investissement du gouvernement dans le Centre de l'Université Simon Fraser permettra d'accroître la capacité du superordinateur Cedar, de créer un espace de consultation en ligne destiné à faciliter les services de consultation en matière de données, en personne et à distance, d'acquérir 12 ordinateurs à haute performance pour le laboratoire informatique du Centre et d'embaucher du personnel pour soutenir les efforts de mobilisation de l'industrie. Ces mesures aideront les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique à accroître leur productivité et à rester compétitives.

Le ministre Sajjan et Monsieur Beech ont également annoncé un investissement de 2 046 760 $ à 4D LABS destiné à soutenir les tests et démonstrations en phase finale de technologies propres novatrices en établissant le Centre pour les analyses environnementales et alimentaires. Le Centre pour les analyses environnementales et alimentaires soutiendra l'industrie dans la commercialisation des technologies propres, et aidera les municipalités et les communautés autochtones à adopter et à utiliser les technologies propres. L'investissement du gouvernement permettra à l'Université Simon Fraser d'installer et d'exploiter une série d'équipements tels qu'un microscope électronique environnemental, un équipement de caractérisation radioscopique et un analyseur de la taille des particules, ainsi que de procéder à des rénovations et à des améliorations des installations concernées.

À l'Université Simon Fraser, le ministre Sajjan et Monsieur Beech ont rencontré des chercheurs et des étudiants pour présenter le plan du gouvernement qui prévoit d'éliminer de façon permanente les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis et d'investir dans des crédits d'impôt pour les technologies propres et l'hydrogène propre, ce qui contribuera à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers une économie carboneutre.

Citations

« Les universités comme l'Université Simon Fraser sont souvent le berceau de nouvelles idées, telles que des innovations qui décuplent la puissance de la technologie propre. Le soutien du gouvernement pour le Centre pour les analyses environnementales et alimentaires soutiendra l'écosystème local des technologies propres et aidera les municipalités et les communautés autochtones à adopter des technologies vertes ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'investissement d'aujourd'hui dans l'innovation et la recherche locales aura un effet profond et durable sur l'avenir du Canada. Le soutien d'initiatives respectueuses de l'environnement renforcera notre économie tout en créant des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés. Le gouvernement est résolu à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation, de science et de technologie durables. Nous nous réjouissons de la poursuite du partenariat et du succès de l'Université Simon Fraser ».

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby-Nord-Seymour

« L'Université Simon Fraser est reconnaissante du soutien généreux accordé à 4D LABS et au Centre de mégadonnées, deux de nos principales infrastructures. Le nouveau Centre pour les analyses environnementales et alimentaires formera des chercheurs dotés de compétences précieuses pour les secteurs de la technologie agricole, des technologies propres et des ressources propres, et l'expansion de nos capacités en matière de mégadonnées sera utile au milieu de la recherche canadienne en plein essor. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre les collaborations et de réaliser des avancées dans ces domaines novateurs où l'Université Simon Fraser et le Canada ont fait preuve de leadership ».

- Dugan O'Neil, vice-président, Recherches et Affaires internationales, Université Simon Fraser

Faits en bref

PacifiCan investit 2 645 760 $ par l'entremise de son programme Écosystèmes d'innovation régionaux. Ce programme vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème inclusif qui permet à ces secteurs d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Les projets financés par le programme Écosystèmes d'innovation régionaux doivent soutenir au moins un secteur prioritaire, comme les sciences de la vie, les technologies propres ou l'agriculture. De plus, ces projets doivent soutenir l'embauche et la formation de groupes sous-représentés, notamment les Autochtones, les femmes et les jeunes.

PacifiCan est l'agence de développement régional du gouvernement du Canada consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

