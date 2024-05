WHITEHORSE, YT, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les changements climatiques ont augmenté la gravité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes au Canada. Depuis trois années consécutives, le Yukon est victime d'inondations chaque printemps. En 2023, plusieurs collectivités ont été touchées par des inondations et ont vu leurs résidences, leurs petites entreprises, leurs serres commerciales et leurs fermes subir des dommages matériels. En 2022, des inondations et des glissements de terrain ont endommagé des ponts, des routes et plusieurs habitations. En 2021, des inondations ont endommagé des infrastructures publiques ainsi que de nombreuses habitations, ponts et routes.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé le versement de trois paiements anticipés totalisant 8 705 158 dollars au Yukon dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) pour aider le territoire à couvrir les coûts d'intervention et de rétablissement liés aux inondations printanières de 2023, 2022 et 2021.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles constituent une menace croissante pour la sécurité et la stabilité économique des communautés canadiennes. Le gouvernement du Canada continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Yukon pour faire face à ces événements désastreux et s'en remettre.

« Nous sommes engagés à soutenir le Yukon dans ses efforts de rétablissement et de reconstruction, alors que les collectivités sont confrontées aux effets dévastateurs d'inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus destructrices. Alors que nous unissons nos forces pour faire face aux défis croissants liés aux changements climatiques, nous nous engageons à reconstruire des collectivités plus fortes, plus résilientes et plus durables. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« En raison des effets des changements climatiques sur notre territoire, le Yukon est confronté à des inondations de plus en plus fréquentes. Notre gouvernement s'est engagé à faire de la santé et du bien-être des Yukonnais une priorité et à créer des collectivités résilientes. Nous sommes reconnaissants au gouvernement canadien pour sa collaboration et pour le financement supplémentaire qu'il a accordé dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe. Ce financement permettra d'aider les Yukonnais à faire face aux catastrophes naturelles sur leur territoire et à couvrir les coûts qui y sont associés. »

- L'honorable Richard Mostyn, ministre des Services aux collectivités et ministre responsable de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon

« Chaque Yukonnais a été touché par les effets du changement climatique rapide. Les inondations et les glissements de terrain des trois dernières années ont eu des répercussions graves sur nos collectivités. Ce financement aidera le Yukon à restaurer les bâtiments, les propriétés et les infrastructures endommagés par ces phénomènes météorologiques extrêmes. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

Du 7 mai au 14 juin 2023, des inondations ont été enregistrées dans de nombreuses régions du Yukon à la suite de la rupture d'embâcles et de la fonte des neiges au printemps. Les inondations ont été principalement causées par des accumulations de neige et des précipitations supérieures à la moyenne, ainsi que par les changements de température saisonniers. Des embâcles ont continué à se former dans différentes régions du Yukon à la mi-mai, entraînant la fermeture de routes dans de nombreuses communautés en raison de ravinements. En raison de l'augmentation des niveaux d'eau entre le 19 et le 23 mai 2023, il a été recommandé d'évacuer les résidents de la région de Dawson . À la suite de cette catastrophe, plusieurs collectivités ont subi des inondations et des dommages matériels à leurs résidences, petites entreprises, serres commerciales et exploitations agricoles.

à la suite de la rupture d'embâcles et de la fonte des neiges au printemps. Les inondations ont été principalement causées par des accumulations de neige et des précipitations supérieures à la moyenne, ainsi que par les changements de température saisonniers. Des embâcles ont continué à se former dans différentes régions du à la mi-mai, entraînant la fermeture de routes dans de nombreuses communautés en raison de ravinements. En raison de l'augmentation des niveaux d'eau entre le 19 et le 23 mai 2023, il a été recommandé d'évacuer les résidents de la région de . À la suite de cette catastrophe, plusieurs collectivités ont subi des inondations et des dommages matériels à leurs résidences, petites entreprises, serres commerciales et exploitations agricoles. Du 30 avril au 20 juillet 2022, des inondations et des glissements de terrain ont eu lieu dans de nombreuses régions du Yukon en raison de la crue printanière, laquelle était principalement due à l'accumulation record de neige dans de nombreux bassins hydrographiques du territoire. On a également déterminé que la fonte excessive des neiges et les niveaux élevés des eaux souterraines étaient la cause des glissements de terrain à Whitehorse et à Dawson . Les inondations et les glissements de terrain ont endommagé des ponts, des routes et plusieurs maisons. La Croix-Rouge canadienne a fourni de l'aide dans le cadre des travaux de préparation et d'intervention liés aux inondations.

en raison de la crue printanière, laquelle était principalement due à l'accumulation record de neige dans de nombreux bassins hydrographiques du territoire. On a également déterminé que la fonte excessive des neiges et les niveaux élevés des eaux souterraines étaient la cause des glissements de terrain à et à . Les inondations et les glissements de terrain ont endommagé des ponts, des routes et plusieurs maisons. La Croix-Rouge canadienne a fourni de l'aide dans le cadre des travaux de préparation et d'intervention liés aux inondations. Le Yukon a enregistré des inondations entre le 24 juin et le 23 septembre 2021 en raison des températures élevées et des averses éparses qui ont contribué à la fonte rapide des chutes de neige hivernales supérieures à la moyenne. Les inondations de 2021 ont endommagé des infrastructures publiques ainsi que 57 maisons, 6 ponts et plusieurs routes. Les Forces armées canadiennes ont été déployées pour soutenir les efforts sur le terrain. La Croix-Rouge canadienne a également apporté son soutien et fourni des logements d'urgence aux collectivités touchées.

a enregistré des inondations entre le 24 juin et le 23 septembre 2021 en raison des températures élevées et des averses éparses qui ont contribué à la fonte rapide des chutes de neige hivernales supérieures à la moyenne. Les inondations de 2021 ont endommagé des infrastructures publiques ainsi que 57 maisons, 6 ponts et plusieurs routes. Les Forces armées canadiennes ont été déployées pour soutenir les efforts sur le terrain. La Croix-Rouge canadienne a également apporté son soutien et fourni des logements d'urgence aux collectivités touchées. Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si une aide est nécessaire, la municipalité fait une demande à la province ou au territoire concerné. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

Les Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) apportent une aide lorsque les coûts d'intervention et de rétablissement dépassent ce que les provinces ou les territoires pourraient assumer seul. Les paiements du gouvernement fédéral sont calculés par habitant et sont partagés avec la province ou le territoire. Le montant du partage des coûts est déterminé selon une formule établie allant jusqu'à 90 % des coûts des dépenses admissibles.

Voici une liste non exhaustive des dépenses admissibles dans le cadre des AAFCC : les opérations d'évacuation, la restauration d'infrastructures et de travaux publics dans leur état antérieur à la catastrophe, la restauration ou le remplacement d'habitations principales non assurables de particuliers, la restauration de petites entreprises et de fermes et les mesures d'atténuation visant à réduire la vulnérabilité future des infrastructures réparées ou remplacées.

En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent d'un délai de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été désigné en vertu des AAFCC par décret, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour présenter leur demande finale.

Au cours des 12 premiers mois suivant la fin d'un événement, une province ou un territoire peut demander par écrit des paiements anticipés en vertu des AAFCC pour répondre à des besoins anticipés. Ces demandes doivent contenir des documents à l'appui, y compris les dépenses provisoires réelles et les prévisions budgétaires, aux fins d'examen par les vérificateurs fédéraux. Suite à cet examen, Sécurité publique Canada détermine le montant total des paiements anticipés, lequel ne doit pas dépasser la moitié des coûts partagés fédéraux prévus.

Depuis la création du programme en 1970, les AAFCC ont été une source fiable de soutien pour les provinces et les territoires. En date de mars 2024, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9 milliards de dollars aux provinces et aux territoires pour les aider à couvrir les coûts d'intervention et à restaurer les infrastructures et les biens dans leur état antérieur à la catastrophe.

création du programme en 1970, les AAFCC Comme l'indique le budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones inondables à haut risque et mettre en œuvre un programme modernisé des AAFCC qui encouragerait les efforts d'atténuation. Ces travaux s'appuient sur les conclusions et les recommandations d'un comité consultatif indépendant et sur les commentaires des provinces et des territoires. Le programme modernisé devrait être prêt en avril 2025.

