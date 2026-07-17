Le ministre Robertson représente le Canada au Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies

NEW YORK, July 17, 2026 /CNW/ -- Cette semaine, le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson, a dirigé la délégation canadienne lors du segment ministériel du Forum politique de haut niveau pour le développement durable (page en anglais seulement) des Nations Unies de 2026. Il était accompagné de la secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, Annie Koutrakis. Le ministre Robertson a souligné l'engagement du Canada à prendre des mesures audacieuses en ce qui concerne les valeurs communes que représentent les objectifs de développement durable (ODD).

Le Forum politique de haut niveau est la principale plateforme des Nations Unies pour le développement durable. Il joue un rôle essentiel dans le suivi et l'examen du Programme 2030 à l'échelle mondiale. Le forum de cette année a réuni des ministres, des hauts fonctionnaires, des représentants d'organisations internationales, des membres de la société civile et d'autres intervenants, qui ont évalué les progrès mondiaux et mis en commun les pratiques exemplaires en matière de développement durable.

Au cours du forum, le ministre Robertson a présenté la déclaration nationale du Canada, pendant laquelle il a mis l'accent sur la résilience grâce à la coopération multilatérale, l'importance de l'inclusion intergénérationnelle et les mesures concrètes prises à l'échelle nationale et internationale pour accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs. Lors de l'événement parallèle officiel du Canada, intitulé « Des villes au service des personnes : Relier politiques sociales et infrastructures pour des communautés résilientes », il a souligné le rôle important que jouent la planification urbaine inclusive, la durabilité et l'infrastructure sociale pour bâtir des collectivités prospères. Par ailleurs, le ministre Robertson a rencontré des investisseurs afin de faire valoir les possibilités d'investissement en vue du tout premier Sommet canadien de l'investissement.

Le rapport annuel de 2026 du Canada sur les objectifs de développement durable a contribué à orienter la participation à l'événement, qui a été l'occasion d'échanger des idées avec des partenaires mondiaux et de souligner les efforts collectifs des Canadiens de tous âges et de tous horizons qui font progresser les ODD au pays et à l'étranger. Il souligne les initiatives et les investissements fédéraux d'envergure visant à relever les principaux défis et à faire progresser les ODD en construisant des logements, des infrastructures et des collectivités au Canada et en renforçant ceux en place, y compris le programme Maisons Canada, le Fonds pour le transport en commun du Canada et le Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le rapport met aussi l'accent sur les contributions du Canada au développement durable à l'échelle internationale, y compris le travail mené avec les partenaires pour s'attaquer aux problèmes mondiaux communs, réduire la pauvreté et faire progresser les droits de la personne.

Citations

« Ensemble, nous continuerons à faire progresser les objectifs de développement durable grâce à des partenariats constructifs et à des efforts collectifs. Le Canada reste déterminé à collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux pour bâtir un monde durable, inclusif et résilient. Cet engagement commun favorisera la prospérité, créera de nouvelles possibilités et améliorera la qualité de vie des générations actuelles et futures. »

- Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson

« Aucun pays ne peut atteindre les objectifs de développement durable seul. Le Forum politique de haut niveau des Nations Unies nous rappelle que les progrès reposent sur une coopération multilatérale forte et une ambition commune. Le Canada travaille avec ses partenaires pour produire des retombées mondiales mesurables et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte pendant que nous bâtissons une économie mondiale plus durable. Nous sommes fiers de proposer des solutions qui améliorent des vies, protègent notre planète et créent des perspectives pour tous. »

- Le secrétaire d'État (Développement international), l'honorable Randeep Sarai

« La participation du Canada au Forum politique de haut niveau des Nations Unies témoigne de notre engagement à travailler avec des partenaires du monde entier pour faire progresser les objectifs de développement durable. Grâce à une solide approche, appelée Équipe Canada, nous créons des occasions pour les jeunes, soutenons une croissance économique inclusive, réduisons la pauvreté et bâtissons des collectivités plus fortes et plus résilientes. En travaillant ensemble au pays et à l'échelle internationale, nous faisons en sorte que chaque personne puisse avoir l'occasion de réussir, tout en contribuant à un avenir plus durable pour les générations à venir. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles, Annie Koutrakis

Faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté par le Canada et par tous les États membres des Nations Unies en 2015. Les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui sont au cœur de ce programme, constituent un appel urgent à l'action lancé par tous les pays pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux les plus pressants d'aujourd'hui grâce à un partenariat mondial.

Le Forum politique de haut niveau de 2026 était axé sur les cinq objectifs suivants : ODD 6 (Eau propre et assainissement), ODD 7 (Énergie propre et d'un coût abordable), ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), ODD 11 (Villes et communautés durables) et ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Le rapport annuel de 2026 donne suite à l'engagement du Canada de rendre compte aux Canadiens des progrès réalisés dans la réalisation des ODD. Le rapport de cette année est axé sur les cinq objectifs qui ont été examinés lors du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies de 2026.

Le Canada se préparera à présenter son troisième examen national volontaire aux Nations Unies en juillet 2027. Cet examen montrera les progrès marqués par le Canada et les défis auxquels il se heurte en ce qui concerne les ODD. Il permettra également d'établir des partenariats entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les communautés autochtones et locales. Ce processus vise à favoriser les conversations sur les priorités, à renforcer les politiques et à accroître la participation des citoyens.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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