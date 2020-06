OTTAWA, ON, le 23 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à promouvoir l'innovation et à bâtir un avenir énergétique propre pour stimuler l'économie, créer de bons emplois et soutenir le secteur des ressources naturelles. Ce soutien sera plus important que jamais maintenant que nous nous préparons à rouvrir l'économie et planifions notre reprise.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a déclaré aujourd'hui, lors de la Cinquième Conférence mondiale annuelle sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), que des investissements privés seront indispensables pour assurer une reprise durable au sortir de la pandémie mondiale.

« Il est impossible d'atteindre le niveau d'investissement requis pour provoquer une reprise rapide et durable seulement avec des fonds publics, il sera essentiel d'attirer des investissements du secteur privé », a affirmé le ministre pendant une vidéoconférence à laquelle participaient le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol (Ph. D.), des ministres des pays membres de l'AIE et des invités issus d'organisations internationales et de l'industrie.

Le ministre O'Regan a formulé ses commentaires pendant une séance de discussion qui portait sur de nouvelles méthodes d'action en matière d'efficacité énergétique. Il a rappelé le rôle essentiel que joue l'efficacité énergétique non seulement dans notre transition vers un avenir sobre en carbone, mais aussi dans notre reprise économique de l'après-COVID-19.

La Conférence a donné l'occasion aux participants d'engager un dialogue sur de grands enjeux entourant l'efficacité énergétique. Leurs discussions ont porté principalement sur les mesures stratégiques mises de l'avant en réponse à la pandémie de COVID-19, de même que sur les objectifs à long terme pour faciliter la transition vers une énergie propre.

La pandémie a mis en évidence l'importance du secteur canadien des ressources naturelles - y compris de l'efficacité énergétique - pour notre économie nationale, pour notre milieu naturel et dans notre quotidien. Le gouvernement demeure résolu à bâtir un avenir énergétique propre qui non seulement soutiendra nos industries du secteur des ressources naturelles en cette période difficile sur le plan économique, mais stimulera aussi l'économie et créera de bons emplois.

« L'efficacité énergétique est essentielle à la transition du Canada vers un avenir axé sur l'énergie propre. Alors que nous nous préparons à rouvrir l'économie, nous sommes ravis de collaborer avec l'AIE et d'autres partenaires internationaux pour discuter avec eux de diverses solutions d'efficacité énergétique qui nous permettraient de relever le défi de protéger l'environnement et de soutenir les travailleurs et collectivités tout en remettant l'économie sur les rails. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

