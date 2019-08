Le ministre O'Regan félicite onihcikiskwapowin, la Nation crie de Saddle Lake, à l'occasion de l'ouverture officielle du centre de soins de santé de Saddle Lake

ONIHCIKISKWAPOWIN, NATION CRIE DE SADDLE LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 6, AB, le 9 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations signataires d'un traité afin de répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure en vue d'améliorer les résultats sur le plan de la santé et du bien-être des membres dans leurs territoires.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, félicite onihcikiskwapowin, la Nation crie de Saddle Lake, pour l'achèvement d'importants travaux de réaménagement et de rénovation au centre de soins de santé de Saddle Lake.

La construction du centre a commencé en 2017 grâce à un investissement total de 6,6 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada. Le projet comprend la rénovation de l'établissement de 1 400 mètres carrés et l'ajout de plus de 600 mètres carrés d'espace fonctionnel au centre existant. Cet investissement s'inscrit dans le plan d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada.

Le réaménagement et la rénovation de l'établissement de santé permettront d'améliorer l'accès aux soins de santé primaires dans la communauté et d'appuyer une gamme de services liés à la santé publique, au bien-être mental et aux soins dentaires, y compris à la santé buccodentaire des enfants.

Citations

« Je félicite onihcikiskwapowin, la Nation crie de Saddle Lake, pour l'achèvement des rénovations du centre de soins de santé de Saddle Lake. Les meilleurs résultats en matière de santé pour les Autochtones sont obtenus grâce à des programmes conçus, mis au point et dirigés par les Autochtones. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer à vous pour améliorer l'accès des résidants de Saddle Lake à des services de soins de santé de qualité. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« L'inauguration de cet établissement de santé est le fruit d'un partenariat réussi avec le gouvernement du Canada. Il s'agit du fondement de notre approche globale en vue de surmonter de nombreuses difficultés auxquelles notre communauté est confrontée. Les programmes offerts par l'entremise de cet établissement amélioreront réellement la vie des gens, pour les générations à venir. »

Nation crie de Saddle Lake

Faits en bref

La Nation crie de Saddle Lake est située dans le territoire visé par le traité n o 6 à environ 160 km au nord-est d' Edmonton et compte une population d'environ 6 000 personnes qui vivent dans la réserve.

6 à environ 160 km au nord-est d' et compte une population d'environ 6 000 personnes qui vivent dans la réserve. Le centre de soins de santé compte des infirmiers et infirmières en soins à domicile et en santé publique de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) ainsi que des équipes de programmes de santé communautaires et du personnel de soutien embauchés par la Nation.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

