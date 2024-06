TORONTO, le 28 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 24 nouveaux citoyens canadiens originaires de six pays lors d'une cérémonie organisée par les Blue Jays de Toronto. La cérémonie sera fermée au public. Le juge de la citoyenneté Rodney Simmons présidera la cérémonie.

Date : Le lundi 1er juillet 2024 Heure : 10 h 30 (HE)





Notes à l'intention des médias : Les médias doivent s'inscrire au moins 24 heures à l'avance dans le Portail des authentifiants de la MLB.

Veuillez indiquer vos plans de couverture lors de la demande d'authentifiants.

La photographie et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

