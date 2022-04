NEW YORK, TERRITOIRE TRADITIONNEL DE LENAPE, NY, le 26 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont poursuivi leur voyage en personne à New York pour assister à la 21e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII). Le thème de cette session est « Les peuples autochtones, le commerce, l'autonomie et les principes des droits humains en matière de diligence requise, y compris le consentement préalable, libre et éclairé. »

Avant le début du forum lundi matin, le ministre Miller, la ministre Hajdu et l'ambassadeur Rae ont tous participé à une cérémonie matinale avec les Aînés autochtones qui ont partagé leurs réflexions et leurs conseils avec la délégation canadienne tout au long de la session de l'UNPFII.

Pour lancer les importants travaux de la délégation, le ministre Miller a prononcé une allocution durant laquelle il a abordé la première apparition du Canada à l'Instance permanente depuis la confirmation, l'été dernier, de l'identification de tombes anonymes sur les terrains d'anciens pensionnats. Il a aussi mis l'accent sur l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Des Aînés et des Gardiens du savoir autochtones ont également fait part au groupe de leurs espoirs pour le travail à venir.

En tant que chef de la délégation canadienne, le ministre Miller a assisté à l'ouverture de la session du Forum, en compagnie des représentants autochtones, des pays membres, de groupes de spécialistes en droits humains et d'autres groupes d'experts, et d'organisations non-gouvernementales et scolaires.

Le Canada a également organisé une réception de bienvenue pour les délégués canadiens, ainsi que pour les représentants autochtones et de la société civile du Canada. L'ambassadeur Rae et le ministre Miller se sont adressés au groupe et les Aînés ont ensuite pris la parole. De plus, un ambassadeur culturel Tsilhqot'in a offert un chant au tambour. Aluki Kotierk a prononcé le discours principal et la ministre Hajdu a prononcé le discours de clôture.

Lundi après-midi, le ministre Miller s'est adressé à l'assemblée plénière des Nations Unies sur la Décennie internationale des langues autochtones. Le ministre a prononcé une déclaration entièrement en Kanien'kéha (mohawk) et il a parlé des efforts déployés au Canada pour revitaliser et promouvoir les langues autochtones, notamment la Loi sur les langues autochtones. Le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones pour élaborer un plan qui reflète leurs visions, car les langues sont fondamentales pour l'identité, la culture, la spiritualité et l'autodétermination. Les peuples autochtones sont les mieux qualifiés pour diriger le renforcement de leurs langues. Grâce à leurs conseils et à leur leadership, ces efforts soutiendront la revitalisation des plus de 70 langues autochtones parlées au Canada.

En soirée, la ministre Hajdu a assisté à un événement parallèle, dirigé par la National Association of Friendship Centres and Hawaii Investment Ready, au cours duquel les participants ont discuté de la façon dont les organisations dirigées par des Autochtones construisent des économies sociales par le biais d'entités dirigées par des communautés autochtones et génèrent des richesses communautaires, en particulier dans les milieux urbains.

Le ministre Miller a organisé un événement parallèle, en partenariat avec le Conseil national de développement économique des Autochtones, sur la réconciliation économique et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'événement a permis d'explorer les façons dont la Déclaration peut servir d'outil pour réaliser pleinement le potentiel économique des peuples autochtones.

Ce matin, la ministre Hajdu a assisté à la session plénière des Nations Unies sur les entreprises autochtones, l'autonomie et le consentement préalable, libre et éclairé. Dans le but de renforcer la participation des peuples autochtones aux Nations Unies, elle a cédé son temps de parole à RoseAnne Archibald, chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Celle-ci a parlé de l'importance de collaborer avec le gouvernement du Canada pour appuyer l'autodétermination des peuples autochtones.

La ministre Hajdu a également animé cet après-midi un débat d'experts concernant l'extraction des ressources et la transition climatique, durant lequel elle a parlé de l'importance cruciale du leadership et des connaissances autochtones pour réaliser les changements fondamentaux nécessaires à la lutte contre le changement climatique. À mesure que de nouvelles technologies vertes sont mises au point et que la demande de minéraux essentiels augmente, il sera essentiel que les peuples autochtones soient des partenaires dans les processus décisionnels afin de s'assurer que les projets de l'industrie sont bien conçus, mis en œuvre, surveillés et évalués.

Tout au long du Forum, les ministres ont rencontré des représentants autochtones et des partenaires internationaux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Burundi pour discuter de diverses questions, comme la participation des peuples autochtones aux Nations Unies, le développement économique, les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que les répercussions de la COVID-19 et la reprise post-pandémique.

La participation du Canada aux forums internationaux est l'occasion de faire avancer le travail avec les partenaires autochtones et la communauté internationale afin d'aborder les héritages coloniaux et de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Nos relations avec les peuples autochtones sont renforcées lorsque nous recherchons collectivement la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le gouvernement du Canada s'engage à écouter les peuples autochtones au sujet de leurs priorités d'action et du besoin de changement, et il ira de l'avant avec eux de la meilleure façon qu'ils jugent appropriée et à leur propre rythme, et ce, dans l'esprit de l'autodétermination.

Citations

« Ce fut un véritable privilège d'avoir l'occasion d'échanger avec nos partenaires autochtones et internationaux et de les entendre cette semaine. Bien que nous ayons fait d'importants progrès en matière de réconciliation, il reste encore du travail à faire, et la Loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est un outil qui nous aidera dans cette voie. Nous continuerons à travailler avec les dirigeants et les défenseurs autochtones pour faire avancer sa mise en œuvre, et pour donner aux peuples autochtones notre soutien indéfectible en vue de leur participation accrue aux institutions des Nations Unies. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Il est important pour le Canada de travailler à l'échelle internationale avec des partenaires mondiaux pour se réconcilier avec les peuples autochtones. Nous sommes déterminés à faire progresser les droits des Autochtones à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale, à l'égalité et à la non-discrimination, ce qui comprend la mise en œuvre intégrale de la Loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous faisons progresser la réconciliation économique en rendant le soutien aux entreprises plus accessible aux populations et aux communautés autochtones du Canada. Nous continuerons à travailler à l'atteinte de ces objectifs en partenariat avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'UNPFII est un organe consultatif de haut niveau auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Créé en juillet 2000, il a pour mandat de traiter des questions autochtones liées au développement économique et social, à la culture, à l'environnement, à l'éducation, à la santé et aux droits de la personne.

L'UNPFII est l'un des trois organes de l'ONU qui a pour mandat de traiter spécifiquement des questions relatives aux peuples autochtones.

Le rôle de l'UNPFII est de :

fournir des conseils d'experts et des recommandations sur les questions autochtones à l'ECOSOC, ainsi qu'aux programmes, fonds et agences des Nations Unies



sensibiliser et promouvoir l'intégration et la coordination des activités liées aux questions autochtones au sein du système des Nations unies



préparer et diffuser des informations sur les questions autochtones



promouvoir le respect et la pleine application des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et assurer le suivi de l'efficacité de cette déclaration.

