/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique au sujet de la fête du Canada 2026 et renseignements sur l'accréditation/

Patrimoine canadien organise une séance d'information technique pour les médias et lance le processus d'accréditation des journalistes dans la région d'Ottawa-Gatineau en vue de la fête du Canada.

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - Des représentants de Patrimoine canadien tiendront lundi une séance d'information technique à l'intention des médias afin de discuter des sites officiels des célébrations de la fête du Canada et de la programmation de la journée. La séance aura lieu sur Zoom. Les représentants du ministère pourront répondre aux questions des journalistes après leur présentation.

Veuillez noter que tous les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Le lundi 22 juin 2026

HEURE :



10 h

Seuls les membres de la Tribune de la presse parlementaire pourront participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur Zoom. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION POUR LA FÊTE DU CANADA

Patrimoine canadien invite les journalistes à s'enregistrer pour couvrir les célébrations de la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada. Les festivités auront lieu au parc des Plaines-LeBreton, site officiel des célébrations. Des activités se dérouleront également sur la Colline du Parlement et devant l'édifice de la Cour suprême, à Ottawa, et dans le Vieux-Hull, à Gatineau. Un calendrier détaillé des activités est disponible sur le site Web de la fête du Canada.

Tous les journalistes qui ont l'intention de couvrir les célébrations de la fête du Canada doivent s'inscrire en indiquant leur nom et le nom du média qu'ils ou elles représentent.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire devront demander une accréditation pour la fête du Canada. Pour s'inscrire ou pour obtenir une accréditation, veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire à [email protected].

Échéance : 17 h (HE), le lundi 29 juin 2026

Veuillez noter :

Les membres de la Tribune de la presse parlementaire pourront accéder au parc des Plaines-LeBreton (à pied) avec leur laissez-passer régulier.

Les médias peuvent demander un laissez-passer de circulation pour véhicule par courriel à [email protected] . Pour demander un laissez-passer, veuillez fournir vos nom et numéro de cellulaire, la marque et le modèle du véhicule, et son numéro de plaque d'immatriculation. Le laissez-passer de circulation donne uniquement accès à certaines rues fermées pour les activités de la fête du Canada; aucun stationnement ni aucune circulation ne seront autorisés sur la rue Wellington et le pont du Portage. L'accès aux rues est susceptible d'être modifié. Les règles imprimées au dos du laissez-passer de circulation, ainsi que les instructions figurant sur des panneaux supplémentaires et données verbalement par le personnel des forces de l'ordre et les préposés aux barricades, doivent être respectées en tout temps.

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AVERTISSEMENT IMPORTANT : L'utilisation d'équipements sans fil (y compris les microphones, les caméras ou les systèmes d'interphone) qui interfèrent avec les canaux de fréquence préautorisés de Patrimoine canadien ne sera pas autorisée au parc des Plaines-LeBreton, du 29 juin au 1er juillet 2026.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]