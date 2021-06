OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le mois de juin vise à reconnaître et à honorer les réalisations, I'histoire et les riches cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ensemble, nous bâtissons un secteur de l'agriculture plus fort et plus inclusif qui permet d'établir des relations véritables avec les Autochtones et de réduire les obstacles pour les groupes sous-représentés.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé des investissements de plus de 4 millions de dollars pour 16 projets qui aideront à soutenir des initiatives autochtones en matière de systèmes alimentaires, à offrir un accès équitable à des aliments sains ainsi qu'à accroître la participation des groupes sous-représentés dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Les bénéficiaires sont les suivants :

Parmi les bénéficiaires, mentionnons le partenariat avec 4-C Farms Limited, qui a reçu jusqu'à 954 000 $ afin de rétablir la culture céréalière en tant qu'activité et carrière viables et de mettre au point un plan d'entreprise afin que la Première Nation de Cowessess puisse agrandir la superficie de ses activités agricoles à 2 000 acres.

La première nation Xaxli'p a reçu jusqu'à 88 000 $ pour préparer la collectivité à participer à un certain nombre d'activités agricoles en effectuant une étude de marché, une évaluation de la capacité des terres et une évaluation des sources d'eau d'irrigation.

La Bigstone Cree Nation (première nation des Cris de Bigstone ) recevra jusqu'à 131 000 $ pour cerner et planifier les possibilités offertes aux agroentreprises de participer au secteur de l'agroentreprise en pleine croissance de l' Alberta et d'y réussir.

Ces projets, qui ont été annoncés par le biais de l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones et le programme Agri-diversité, s'appuient sur un soutien fédéral antérieur de 2,1 millions de dollars. Cela comprend des projets visant à soutenir les initiatives autochtones en matière d'agriculture et d'alimentation entrepris par l'Indian Agricultural Program of Ontario (IAPO), l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), la Wikwemikong Development Corporation et le Northern Farm Training Institute (NFTI).

Le gouvernement du Canada s'engage à veiller à ce que les collectivités autochtones du pays aient un accès fiable à des aliments sains. L'annonce d'aujourd'hui se fonde sur des initiatives existantes, comme le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire et le programme Nutrition Nord Canada, qui renforcent la sécurité alimentaire, notamment dans les collectivités autochtones.

« Notre gouvernement s'efforce de créer un secteur agricole plus inclusif qui respecte les valeurs des peuples autochtones. Ces investissements aspirent à ce que les peuples autochtones bénéficient des mêmes possibilités dans le secteur, des ressources dont ils ont besoin pour réussir et de l'accès à des aliments sains et abordables. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les agriculteurs, les communautés et les entrepreneurs agroalimentaires autochtones ont un partenaire solide dans le gouvernement du Canada. Nous vous reconnaissons tous, en tant que chefs de file, dans la création et la croissance des possibilités -- de l'agriculture, des jardins communautaires, des aliments traditionnels et des agro-entrepreneurs. Les Autochtones ont été les premiers innovateurs en agriculture et ont un lien unique avec la terre qui se poursuit aujourd'hui. L'annonce d'aujourd'hui permettra de faire en sorte que les Autochtones puissent continuer à contribuer et à partager la réussite économique et agricole du Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Notre objectif à long terme pour 4-C Farms est de constituer un parc d'équipement de culture céréalière pour permettre à l'exploitation agricole appartenant à notre Nation d'occuper des terres appartenant à notre Nation. Après que le chef Kwīwīzance (Cowessess) a accepté le Traité no 4, la Première Nation de Cowessess s'est servie des enseignements et des outils fournis pour assurer une existence agricole. Les membres de la Première Nation de Cowessess étaient d'excellents producteurs agricoles, puis la politique canadienne leur a rendu la tâche plus difficile. Aujourd'hui, nous voulons faire revivre l'agriculture et permettre à notre collectivité et à ses citoyens de tirer profit de la vaste superficie d'acres arables que possède la Première Nation. L'aide d'AAC a permis de favoriser le rétablissement de l'agriculture sur le territoire de la Première Nation de Cowessess. »

- Chief Cadmus Delorme, 4-C Farms Ltd

« Le projet Xaxli'p de préparation de la communauté à l'agriculture, qui est financé par l'entremise de l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, fera en sorte de déterminer les principales possibilités agricoles pour la communauté Xaxli'p sur les sites d'intérêt et la faisabilité financière initiale de ces possibilités. Ce projet est un point de départ pour la planification d'affaires et les améliorations de l'infrastructure. »

- Lyle Leo, agent de développement économique, Xaxli'p

« La Nation crie de Bigstone est fière d'accepter le financement et l'appui reçus dans le cadre de l'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones, qui lui permettront d'avancer sa planification en vue d'amorcer un élevage de bison et des cultures en serre durables. Nous sommes impatients de travailler avec Agriculture et Agroalimentaire Canada sur divers aspects du secteur agricole. Notre culture, notre utilisation traditionnelle des terres et nos connaissances contribueront au succès de notre vision. La Nation crie de Bigstone remercie la ministre et tous ceux qui se sont joints à elle ce matin pour annoncer et présenter ce financement, alors que de plus en plus de Premières Nations se rapprochent de l'autosubsistance et d'une vraie réconciliation. »

- Troy Stuart - gestionnaire des terres, Nation crie de Bigstone

L'ISAAA est une initiative conjointe sur cinq ans (2018-2023) avec Services aux Autochtones Canada qui est financée en partie par l'entremise de l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS), une initiative horizontale novatrice qui favorise la coordination fédérale afin de stimuler la participation des Autochtones aux débouchés économiques. Le financement versé par le biais de l'ISAAA appuie les producteurs, les collectivités et les organismes autochtones qui sont prêts à lancer des projets de systèmes agricoles et alimentaires ainsi que ceux qui veulent renforcer leur capacité à participer au secteur. Les demandes de financement au titre de l'ISAAA seront acceptées jusqu'au 31 juillet 2021, pour les projets devant être achevés au plus tard le 31 mars 2023.

Le programme Agri-diversité, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à permettre aux groupes sous-représentés dans le secteur canadien de l'agriculture, notamment les Autochtones, les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, à participer pleinement dans le secteur en les aidant à éliminer les principaux problèmes et obstacles auxquels ils font souvent face.

Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à verser un financement supplémentaire de 140 millions de dollars pour bonifier le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire et le Fonds des infrastructures alimentaires locales en vue d'aider les organismes de lutte d'urgence contre la faim à prévenir la faim, à renforcer la sécurité alimentaire dans nos collectivités et à procurer des aliments nutritifs à tous les Canadiens.

Selon Statistique Canada, en 2016, 15 765 personnes de la population agricole du Canada se sont déclarées Autochtones (2,7 % de la population agricole). Les exploitants agricoles autochtones, dont la majorité se trouve dans l'Ouest canadien, représentaient 1,9 % (5 160) des 270 720 exploitants agricoles du Canada .

se sont déclarées Autochtones (2,7 % de la population agricole). Les exploitants agricoles autochtones, dont la majorité se trouve dans l'Ouest canadien, représentaient 1,9 % (5 160) des 270 720 exploitants agricoles du . Le budget de 2021 propose d'accorder 163,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec les partenaires autochtones, notamment l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire.



L'Initiative sur les systèmes agricoles et alimentaires autochtones (ISAAA) a pour but d'accroître et de soutenir les possibilités de développement économique offertes aux peuples et aux collectivités autochtones au Canada. Elle appuie les collectivités et les entrepreneurs autochtones qui sont prêts à lancer des projets sur l'agriculture et sur les systèmes alimentaires ainsi que ceux qui souhaitent renforcer leur capacité de participer au secteur agricole et agroalimentaire canadien. L'ISAAA fait partie de l'Initiative sur les partenariats stratégiques du gouvernement fédéral, qui offre aux partenaires fédéraux un moyen de coordonner leurs efforts, de réduire le fardeau administratif et de mettre en commun les ressources pour soutenir les collectivités autochtones.

Le programme Agri-diversité, financé par le Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à aider les groupes sous-représentés dans l'agriculture canadienne, y compris les jeunes, les femmes, les Autochtones et les personnes handicapées, afin qu'ils puissent participer pleinement à ce secteur en leur donnant les moyens de surmonter les principaux problèmes et obstacles auxquels ils font souvent face lorsqu'ils souhaitent s'impliquer dans le secteur.

Voici les bénéficiaires de l'ISAAA qui sont annoncés aujourd'hui :

Bénéficiaire Province Projet Soutien fédéral

(jusqu'à) 4-C FARMS Limited Partnership Saskatchewan Terminer un plan d'affaires pour la Première Nation de Cowessess afin d'élargir ses opérations agricoles à 2 000 acres. 31 185 $ Confederacy of Mainland Mi'kmaq Nouvelle-Écosse Offrir à 13 collectivités Mi'kmaq de la N.-É. la formation et les ressources dont elles ont besoin pour atteindre l'autonomie alimentaire et la croissance économique. 204 199 $ Nation crie de Nemaska Québec Établir une ferme intelligente verticale fonctionnant sur LED afin de cultiver des fruits et des légumes qui seront vendus dans la communauté et dans des marchés externes. 720 854 $ Première Nation de Kwadacha Colombie-Britannique Offrir à deux membres de la communauté les connaissances et les compétences nécessaires pour faire fonctionner leur serre hydroponique de 10 800 pieds carrés, de manière indépendante. 254 019 $ Première Nation Xaxli'p Colombie-Britannique Préparer la communauté à se lancer dans plusieurs activités agricoles en menant une étude de marché, une évaluation de la capacité des terres et une évaluation des sources d'eau d'irrigation. 87 340 $ Saskatchewn Indian Institute of Technologies (SIIT) Saskatchewan Organiser un sommet de deux jours qui réunirait jusqu'à 200 dirigeants des Premières Nations et d'autres leaders de l'industrie afin d'identifier les opportunités pour les peuples autochtones dans l'industrie des protéines végétales. 176 020 $ Réserve no 292 du Traité de Tootinaowaziibeeng (TTR) Manitoba Effectuer des recherches et recueillir des données clés pour déterminer la viabilité économique d'un élevage de bisons durable et adapté à la culture dans la communauté. 73 400 $ Première Nation de Doig River Colombie-Britannique Réaliser une étude de faisabilité pour évaluer la viabilité d'une exploitation de culture de foin. 16 898 $ Première Nation de Lytton Colombie-Britannique Fournir des infrastructures, des équipements, des services et des ressources pour la transformation et la conservation des aliments aux producteurs et transformateurs alimentaires locaux par l'intermédiaire d'un carrefour alimentaire. 1 041 831 $ Nation crie de Bigstone Alberta Identifier et planifier des possibilités pour les agroentreprises de participer et de réussir dans le secteur agroalimentaire en pleine croissance de l'Alberta et du Canada. 130 566 $ Première Nation Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis (KH) Colombie-Britannique Accroître la sécurité alimentaire et les débouchés économiques pour les membres de la Première Nation KH vivant dans le village de Gwa'Yas'Dums, sur l'île Gilford. 126 619 $ 4-C FARMS Limited Partnership Saskatchewan Réintroduire l'agriculture céréalière en tant qu'activité et carrière viables pour les membres de la Première Nation de Cowessess. 922 728 $ Nation crie de Poundmaker Saskatchewan Élaborer un plan d'affaires pour soutenir leur participation à l'agriculture qui permettrait de créer un jardin et une serre communautaires. 15 000 $ Première Nation de Red Rock Ontario Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer la viabilité à long terme du développement d'une exploitation de culture et de transformation du riz sauvage. 19 925 $ Première Nation de Swan Lake Manitoba Établir un plan d'affaires à long terme pour une entreprise intégrée de production de bisons nourris à l'herbe, en mettant l'accent sur la gestion des risques et l'analyse des débouchés commerciaux. 308 026 $

Voici le bénéficiaire d'Agri-diversité annoncé aujourd'hui :

Nom du bénéficiaire Ville Description du projet Soutien fédéral approuvé

(jusqu'à) Indigenous Works Organization Inc. Saskatchewan Identifier les lacunes, les défis et les possibilités pour les peuples et les organisations autochtones d'accroître leur participation et leur innovation dans les secteurs agricole et agroalimentaire au Canada. 123 406 $

