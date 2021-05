TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - La participation accrue des Autochtones à l'économie contribue à améliorer le bien-être et la qualité de vie des Autochtones au Canada, et que l'inclusion économique des Autochtones enrichit tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Dawn Madahbee Leach à titre de présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA) pour un mandat de cinq ans à compter du 30 avril.

Dawn Madahbee Leach, Anishinabe kwe et membre de la Première Nation d'Aundeck Omni Kaning, est une chef de file autochtone dans le domaine du développement commercial et économique et possède une solide expertise acquise aux niveaux régional, national et international. Mme Madahbee Leach a siégé à de nombreux comités consultatifs gouvernementaux, notamment à titre de vice-présidente du CNDEA. Elle est également membre du conseil d'administration de Peace Hills Trust et de Niobay Metals Inc. Mme Madahbee Leach est également la première femme autochtone au Canada à diriger une institution financière régionale à titre de directrice générale de la Waubetek Business Development Corporation depuis 1988.

Mme Madahbee Leach remplace le chef Clarence Louie, qui a quitté son poste de président du CNDEA.

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Dawn Madahbee Leach au poste de présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA). Mme Madahbee Leach est une chef de file hautement qualifiée et sa vaste expérience de la défense des besoins économiques des Autochtones à l'échelle nationale sera bien utile au CNDEA et au Canada à l'avenir. Je tiens également à remercier sincèrement le chef Clarence Louie, qui a présidé le CNDEA au cours des 14 dernières années, pour son service et pour le dévouement dont il a fait preuve en fournissant des conseils et une orientation au gouvernement fédéral sur les questions de développement économique des Autochtones. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Le Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA) est le seul organisme apolitique national de son genre à fournir des conseils et une orientation stratégiques au gouvernement fédéral sur les questions de développement économique autochtone.

national de développement économique des Autochtones (CNDEA) est le seul organisme apolitique national de son genre à fournir des conseils et une orientation stratégiques au gouvernement fédéral sur les questions de développement économique autochtone. Composé de dirigeants de communautés et d'entreprises inuites, métisses et des Premières Nations de partout au Canada , le Conseil aide les gouvernements à répondre aux circonstances et aux besoins uniques des Autochtones du Canada .

, le Conseil aide les gouvernements à répondre aux circonstances et aux besoins uniques des Autochtones du . Le rôle principal de tous les membres du CNDEA est de fournir des conseils stratégiques en matière de politiques et de programmes au gouvernement fédéral sur toutes les questions relatives au développement économique des Autochtones.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à tenir des processus ouverts et transparents qui sont fondés sur le mérite pour la sélection des candidats. À mesure que les possibilités de nomination sont disponibles, des avis sont publiés sur le site Web des Possibilités de nominations ministérielles.

Liens connexes

Conseil national de développement économique des Autochtones

Nominations ministérielles

