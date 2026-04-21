L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé le nom des membres d'un comité consultatif formé pour aider le secteur audiovisuel du Canada

GATINEAU, QC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Pierre angulaire de notre souveraineté culturelle, le secteur audiovisuel canadien est une importante source d'activité économique et d'emplois pour les Canadiennes et les Canadiens, en plus de faire la fierté du pays. Ce secteur nous définit, il incarne notre vision du monde et il influe sur l'image que le monde se fait de nous.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé le nom des membres d'un comité consultatif qui travaillera à moderniser les mesures fédérales en appui au secteur audiovisuel du Canada. Il a fait cette annonce lors du congrès annuel de l'Association québécoise de la production médiatique.

Les 11 spécialistes du secteur audiovisuel suivants apporteront leurs connaissances et leur expérience :

Alethea Arnaquq-Baril - réalisatrice, directrice, productrice et scénariste inuk

Marcel Gallant - producteur et directeur; partenaire de Connexions Productions

Monique Simard - gestionnaire culturelle et productrice; ancienne présidente et cheffe de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC)

Prem Gill - chef de la direction de Creative BC

Roma Khanna - présidente directrice de Hidden Light Productions

Florence Girot - directrice principale des festivals, Fédération internationale des associations de producteurs de films

Kyle Fostner - directeur général du Festival international du film de Vancouver

Katerina Cizek - directrice des documentaires et créatrice de média numérique; directrice artistique et cofondatrice de Co Creation Studio, MIT Open Documentary Lab

Tamara Mariam Dawit - productrice, directrice et auteure; fondatrice de Gobez Media

Jason Della Rocca - investisseur et entrepreneur dans l'industrie des jeux; cofondateur d'Execution Labs

Christine Kleckner - directrice générale de l'Institut national des arts de l'écran

Les délibérations du comité seront guidées par deux personnes chevronnées et visionnaires, expertes dans le domaine : Catherine Mathys et Catalina Briceño.

Le gouvernement du Canada examine actuellement les mesures en place pour aider le secteur audiovisuel. Le cadre fédéral ayant été élaboré à une époque révolue, il doit être remanié pour faire rayonner nos histoires, tant au pays qu'à l'étranger. Cependant, il faut que l'aide fédérale reste efficace, efficiente et transparente, et qu'elle soutienne toute la diversité des voix et des histoires canadiennes. Les membres devront notamment revoir la politique audiovisuelle et les institutions.

Pendant les travaux, le gouvernement se fera un devoir d'écouter attentivement les commentaires de ses partenaires des quatre coins du pays afin de bien comprendre les répercussions et les possibilités avant de prendre des décisions. Dans les prochains mois, le ministre Miller continuera de discuter avec les parties prenantes dans le but de préparer le secteur audiovisuel canadien à relever les défis à venir. Pour ce faire, il faudra élaborer des mesures et des outils d'investissement qui permettront à nos industries créatives de prospérer et de rester compétitives, notamment en produisant du contenu de classe mondiale.

Compte tenu du contexte numérique mondial, la modernisation n'est plus un objectif vers lequel tendre; c'est une nécessité immédiate. Notre capacité à raconter les histoires canadiennes - dans les deux langues officielles et par l'entremise des voix autochtones et de la diversité - est essentielle pour préserver notre identité nationale et mettre en évidence nos valeurs de façon à affirmer haut et fort notre souveraineté culturelle.

Citations

« Nous avons le talent. Nous avons la créativité. Il nous faut un mécanisme modernisé qui suit l'évolution et assurera la prospérité de notre industrie. Le comité consultatif nous aidera à adapter nos mesures de manière à répondre aux besoins actuels et futurs du secteur, tout en consolidant notre économie et en créant de bons emplois. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

En 2024, le secteur de l'audiovisuel et des médias interactifs du Canada a contribué à hauteur de 19 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) et soutenu 160 000 emplois. Les exportations dans le domaine de l'audiovisuel ont presque doublé depuis 2017.

La réalité économique du secteur audiovisuel diffère de celle de nombreux autres secteurs. La production de contenu audiovisuel de grande qualité - que ce soit des émissions de télévision, des films ou des jeux vidéo - coûte cher, et il est difficile de deviner quels produits plairont au public. Dans le cas des succès, le principe de longue traîne s'applique : les ventes perdurent dans le monde entier et rapportent de l'argent au fil du temps. Ces fonds servent à financer d'autres projets. L'ampleur du secteur audiovisuel d'un pays influe grandement sur sa réussite; dans les petits marchés, comme le Canada, l'aide gouvernementale est un élément qui permet à l'industrie de rester créative et de prendre des risques calculés. Ce faisant, la population du Canada peut voir ses propres histoires racontées à l'écran.

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]