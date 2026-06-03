Des investissements fédéraux de 600 millions de dollars pour assurer la stabilité et un soutien immédiat aux secteurs audio et audiovisuel du Canada, et maintenir la culture canadienne accessible et abordable pour toute la population.

GATINEAU, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Le Canada est une nation de conteurs. Les histoires canadiennes nous rassemblent. Elles reflètent qui nous sommes en tant que pays et soutiennent de bons emplois dans les secteurs de l'art, de la création, de la production et de la culture.

Le nouveau gouvernement du Canada s'engage à soutenir la culture canadienne et à rendre la vie plus abordable pour sa population. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé des investissements fédéraux de 600 millions de dollars pour assurer la stabilité et un soutien immédiat aux secteurs audio et audiovisuel du Canada, et ce, dans le but de garder notre culture accessible et abordable pour toute la population canadienne.

Le ministre ordonne également au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de réviser sa récente décision concernant la réglementation relative à la diffusion continue en ligne et aux entreprises œuvrant dans la diffusion canadienne.

En 2023, le Parlement canadien a adopté la Loi sur la diffusion continue en ligne afin de mettre à jour le système de radiodiffusion canadien à l'ère numérique. Le 21 mai 2026, le CRTC, lequel est responsable de l'application de la Loi, a annoncé de nouvelles exigences pour les grands services de diffusion continue étrangers et les entreprises œuvrant dans la diffusion canadienne afin de consacrer une partie de leurs revenus canadiens à l'acquisition ou à la production de programmes canadiens.

Les nouvelles exigences du CRTC imposeraient de nouveaux coûts aux entreprises offrant ces services, qui pourraient finalement peser sur les consommatrices et les consommateurs canadiens par des prix plus élevés. À une époque où les Canadiennes et les Canadiens font face à des pressions liées au coût de la vie, ce n'est pas le moment de rendre la culture et le divertissement plus coûteux.

À cette fin, le gouvernement élaborera de nouvelles orientations politiques pour ajuster l'application de la Loi sur la diffusion continue en ligne. Les nouvelles orientations politiques seront guidées par des objectifs clairs :

Garder les services de diffusion continue abordables pour la population canadienne.

Assurer le choix des consommateurs et consommatrices en protégeant un secteur audio et audiovisuel sain et diversifié.

Assurer la flexibilité tant pour la diffusion continue en ligne que pour les entreprises œuvrant dans la diffusion canadienne.

Tirer parti de nouveaux investissements gouvernementaux pour maintenir un fort soutien aux histoires canadiennes, aux nouvelles locales, au contenu en français, aux témoignages autochtones, au contenu créé par et pour des groupes méritant l'équité et aux communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi que des services d'une importance exceptionnelle, y compris CPAC, APTN et TV5/Unis.

Les investissements fédéraux supplémentaires garantiront que les entreprises œuvrant dans la création, la production et la diffusion au Canada reçoivent le soutien financier qu'elles auraient autrement eu à la suite des décisions du CRTC. Des détails supplémentaires sur ces investissements seront annoncés après consultation avec le secteur, et ils garantiront un fort soutien aux productions en langue française. Une fois les nouvelles règles du CRTC achevées, le niveau d'investissement gouvernemental sera ajusté au besoin.

Les histoires et la mémoire collective du Canada reflètent qui nous sommes en tant que pays et nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand : une nation créative, diversifiée et ambitieuse. Les mesures annoncées aujourd'hui donneront le temps et la stabilité nécessaires pour établir le cadre adéquat : un cadre qui continue de défendre la culture canadienne, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes ne paient pas plus cher pour profiter de leur culture à un moment où l'accessibilité financière demeure la priorité absolue du gouvernement.

Citations

« Les Canadiens et les Canadiennes doivent pouvoir se reconnaître dans les films et les séries qu'ils regardent et entendre leurs réalités reflétées par les artistes qu'ils écoutent. C'est pourquoi nous investissons dès maintenant dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'audio afin de leur offrir un soutien immédiat, tout en assurant la stabilité nécessaire à l'élaboration de nouvelles orientations qui permettront de maintenir un contenu canadien abordable et de faire en sorte que nos histoires continuent de façonner notre identité et l'image du Canada dans le monde. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

La Loi sur la diffusion continue en ligne - la première grande réforme de la Loi sur la radiodiffusion depuis 1991 - a reçu la sanction royale le 27 avril 2023. C'était et cela demeure une étape importante et nécessaire pour assurer que la culture canadienne continue de prospérer à l'ère numérique. Le 9 novembre 2023, le gouvernement du Canada a émis des orientations politiques pour communiquer sa vision large d'un cadre qui trouve le bon équilibre pour les Canadiens et les Canadiennes.

Le CRTC est un tribunal administratif indépendant, quasi judiciaire, qui régit le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Il organise des consultations publiques sur les questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions basées sur le dossier public. Le CRTC est responsable de la mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion en ligne.

La mise à jour économique du printemps de 2026 a annoncé l'intention du gouvernement de recueillir l'avis des Canadiens et des Canadiennes et des parties prenantes concernant la prolongation du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne à la production audio et audiovisuelle. Plus de détails sur le processus de consultation seront publiés sur le site Web du ministère des Finances Canada.

Liens connexes

Loi sur la diffusion continue en ligne

Loi sur la radiodiffusion

Mise à jour économique du printemps de 2026

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]